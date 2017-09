Fitoi me votat e Hysni Milloshit, sot propozon ndalimin e fotografisë së Enverit

Lulzim Bashën, kryetarin e Partisë Demokratike e shqetëson portreti i Enver Hoxhës.

“Sot Basha, një ndjekës mesa duket i rregullt i televizionit, doli dhe u mor me portretin e Enver Hoxhës përdorur në mënyrë bezdisëse nga veteranë socialistë në Pezë. Me këtë rast kreu me vulë i PD-së ka deklaruar se do të propozohet së shpejti ligji për ndalimin e simboleve të komunizmit” – shkruan portali ResPublica.

“Është një sëmundje e përsëritur të cilës s’mund t’i jepet ilaçi me propozime fasadë. Ne kemi kërkuar ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë, gjermanëve dhe shumë shpejt do të propozojmë në Kuvend një projektligj për ndalimin e përdorimit të simboleve të komunizmit sipas ligjit që përdorte Gjermania lidhur me simbolet e nazizmit”, tha zotëria për gazetarët.

Nisma e tij është asgjë më shumë sesa një rendje ditore pas propozimit të socialistëve për heqjen e titujve dhe dekoratave për funksionarë të Diktaturës, diçka që Basha dhe partia e tij e djathtë, nuk janë kujtuar ndonjëherë ta bëjnë.

“Nga ana tjetër, personi në fjalë është i pabesueshëm dhe me pozicion prej komiku dy lekësh sa kohë që ai u zgjodh kryetar i Bashkisë së Tiranës me votat e Hysni Milloshit, që shpallte hapur venerimin për figurën e Enver Hoxhës. Lëreni të kakarisë përditë pa ia vënë veshin! Ja një mënyrë e mirë për t’i kursyer kohë vetes dhe për të shmagur ndotjen akustike që sjellin njerëz aksidentalë dhe të përkëdhelur nga fati” – shkruan ResPublica.