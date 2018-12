FITORJA E ‘KAZANIT’

Nga Genc Burimi

Diskreditimi i fituesve të tenderit disa dhjetëra milionë dollarësh të ndërtimit të Unazës së Re të Tiranës, nga një investigim i “kazanit” mediatik, do të mbetet në analet e historisë së ekonomisë post-komuniste të Shqipërisë.

Sa herë e mendon këtë ngjarje tragjiko-komike, nuk mund të mos ta përmbash pyetjen «si është e mundur”.

Kishim dëgjuar deri më sot histori nga më të ndryshmet me falsifikime diplomash në Shqipëri, më e bujshmja qe ajo e të birit të ish-liderit ekstremist italian, Umberto Bossi.

Por që një kompani private të shpikë totalisht një CV të saj me gjoja një përvojë 20-vjeçare në SHBA, kur s’ka as pesë muaj ekzistence për të fituar një tender 20 milionë dollarë në Tiranë, kjo as është parë dhe as është dëgjuar. Kjo është shenja më e qartë, se banditët nuk kanë qimen e frikës ndaj shtetit shqiptar, për të falsifikuar gjëra kaq të rënda, nuk kanë qimen e respektit, sikur të ishim një vend afrikan.

Ata me siguri gëzonin sigurinë se kishin përballë ose maksimumin e tutkunëve shtetërorë, ose maksimumin e mbrojtjes shtetëtore. Këto dy opsione i takon drejtësisë t’i qartësojë.

Kazani dhe Kryeministri

E rëndësishme si konkluzion i parë në këtë stad, është se me këtë dekonspiracion të denjë për një roman të Agata Kristi, apo Zhorzh Simeon, “kazani” që pikturohej në zyrat e Kryeministrisë si një shportë e mykur dhe e qelbur, merr tani konturet e një kulle qelibare vëzhgimi, nga ku gazetarë të impenjuar në maksimum bëjnë kërdinë, duke qëlluar mbi dërrat e administratës publike dhe politikës.

Ju lumtë pushka. Nuk ka leksion më të bukur demokracie.

Gazetarët janë shumë larg së qenuri engjëj. Ndodh jo rrallëherë që një pjesë e tyre punojnë për interesa private, që s’kanë lidhje me interesat e popullit. Por shpesh forca dhe magjia e demokracisë qëndron te kundërvënia e interesave kontradiktore, të kundërvënia e pushteteve legale dhe okulte, që prodhojnë përplasje me zbardhje sensacionale informacionesh të vyeshme, për opinionin publik.

Pak duhet të na interesojë se çfarë e motivoi një gazetar apo një media, t’i përvishet një investigimi të tillë. Pak duhet të na interesojë se për llogari të cilës palë, një gazetar i “kazanit”, i qepet filan politikani, biznesmeni, nëpunësi apo gjykatësi. Nëse rezultati që del nga investigimi është i vërtetë dhe me interes publik, është populli që fiton.

A qëndrojnë apo nuk qëndrojnë faktet që ngrihen? Kjo dhe vetëm kjo i kërkohet pushtetit të katërt të demokracisë, të tjerat janë pallavra.

Ministri i Infrastrukturës të japë dorëheqjen

Sinqerisht, prisja nga Edi Rama më shumë “kalorësi” për të përshëndetur si një xhentëlmen këtë triumf të “Kazanit”. Media që nuk paguhet nga taksat e popullit, i kryen një shërbim gjigant financave të popullit, ndërsa ata që paguhen dhe biles majmen për të qenë vigjilë të pronës publike, nuk dinë të thonë sot të paktën as faleminderit.

Administrata e Edi Ramës u kap turpësisht me presh në dorë, më e pakta për paaftësi, që do të kishte sjellë pasoja katastrofike dhe më e keqja për pasivitet kriminal, motivuar nga lidhje me mafian. Me këtë opsionin e dytë të merret drejtësia dhe urgjentisht.

Por përsa i përket “paaftësisë”, Rama dhe ministri i tij i Infrastrukturës nuk duhet të kishin lejuar Autoritetin Rrugor Shqiptar të nxirrte atë komunikatë shtypi, si një paçavure për t’u shfajësuar. Nuk mbulohet dielli me shoshë.

Kur “kazani” mediatik bën gafa dhe ndodh që bën, menjëherë dëgjohet nr. 1 i ekzekutivit për të sharë gazetarët me të gjitha termat dhe për t’u kërkuar përgjegjësi maksimale. Biles një ligj enkas “made in Albania”, kundra lajmeve të rreme, (paketa anti-shpifje), është në përgatitje e sipër nga kjo qeveri.

Por kur “kazani” mediatik nga ana e tij e kap Ekzekutivin shah-mat, si në rastin e falsifikimit monstruoz të një tenderi, edhe opinioni publik është në pritshmëri legjitime që ekzekutivi të marrë përgjegjësitë e veta dhe mos të fshihet pas disa nëpunësish të rëndomtë të një Autoriteti të rëndomtë rrugor, që publikon një komunikatë fyese për inteligjencën e shqiptarëve.

Një komunikatë e tipit “fajin se kemi ne, o shqiptarë që paguhemi nga taksat e juaja, që t’u mbrojmë, por fajin e kanë kriminelët që na mashtrojnë”. Revoltuese!

Ministri i Infrastrukturës duhet flakur. Ai duhet të ketë kurajon të japë vetë dorëheqjen për një arsye qartësisht të identifikuar, kur kolegu i tij në krye të Ministrisë së Brendshme dha dorëheqje për shumë më pak se kaq, për arsye të paidentifikuara….

Falsifikimi i tenderit në fjalë është ndoshta skandali më i madh që nga 1992. Si guxojnë këta kriminelë, pasi tjetër term për ta nuk ka, pa përvojën më të vogël në ndërtimin e rrugëve, të vënë dorë me mashtrime monstruoze mbi një vepër strategjike për të zaptuar shuma astronomike? Po kush do të qarkullojë në atë mbikalim që kërkonin ta ndërtonin pa ia pasur haberin, kope bagëtish apo jetë njerëzish? Është njësoj sikur t’u jepej mundësia një grupi kllounësh që s’dinë të bëjnë as akullore, për të ndërtuar një central bërthamor.

Edhe më i pakuptimtë bëhet në këtë kontekst ky justifikim trashanik, në komunikatën vetëshfajësuese të Autoritetit Rrugor Shqiptar. “Kontrata e nënshkruar me këtë bashkim operatorësh për këtë lot të Unazës nuk ka prodhuar asnjë efekt financiar për Buxhetin e Shtetit”.

Për këta nëpunës civilë (ose për ministrin që ka inspiruar këtë komunikatë), qameti që u evitua nuk është gjë e madhe, sepse s’do të ketë dëm financiar. Sa për impaktin që mund të kishte pasur ky skandal tek siguria e jetëve të shqiptarëve, ky komponent nuk figuron në logjikën e ekspertëve të Autoritetit Rrugor Shqiptar.

Po mos të kishte qenë këtë herë “Kazani” mediatik, ky i ashtuquajtur Autoritet Rrugor dhe ministri në krye të tij, si dhe kryeministri në krye të këtij ministri, të gjithë këta bashkë do t’i kishin çuar shqiptarët që do ngisnin automjetet në atë rrugë, për lesh, në të gjitha kuptimet fjalës… Turp!

Çakejtë në anën tjetër…

E rëndësishme në këtë moment është që çakejtë e tjerë të politikës që gjenden në opozitë të mos provojnë të nxjerrin kapital politik për hesap të tyre, nga ky megaskandal. Ata të ndihmojnë në krijimin e një komisioni hetimor parlamentar dhe asgjë tjetër më shumë. Ky komision që duhet krijuar pa humbur dhe më shumë kohë, të ndërmarrë :

Një investigim të të gjitha kompanive që kanë fituar tenderë të paktën mbi një milion dollarë, jo vetëm për rrugët, por në çdo sektor të ekonomisë. Dhe sa falsifikime të tjera të këtij kalibri fshihen në dosjet plot pluhur të administratës publike super-inteligjente dhe vigjilente? Të përcaktojë rregulla të reja në analizën e kandidaturave për tendera. Këto rregulla t’i japin kompetencë primordiale Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe rrjetit të saj të ambasadave në botë, të verifikojnë dokumentet që paraqesin në tenderë kompanitë që pretendojnë se kanë veprimtari jashtë shtetit. Minsitria e Punëve të Jashtme të përcaktojë me ligj tarifat për këtë shërbim të detyrueshëm për çdo kompani që kërkon një certifikatë konformiteti nga Ministria e Punëve të Jashtme, ashtu si ç’ndodh me shtetas shqiptar që paguan për aktet konsullore.

Këto detaje duhet të ishin menduar që kohë më parë nga çfti politik PD-LSI sot në opozitë, por që bashkarisht krijuan me ligj më 2009 të famshmin Autoriteti Rrugor Shqiptar. Një modesti më e madhe në sulmet ndaj qeverisë në këtë dosje i duhet kërkuar sidomos LSI-së, kur dihet se ajo mban mbi supe skandalin e dështimit të privatizimit të “Albpetrolit” më 2012, kur shqiptarët u privuan nga e pakta, shuma prej 85 milionë euro, që Zv/ministri LSI i Ekonomisë duhet t’ia kishte mbajtur si garanci kompanisë fantazmë të Rezart Taçit, që nuk e kreu privatizimin.

Po ajo gafë me paratë e shqiptarëve, çfarë ishte, paaftësi apo pagrykësi? Le ta mendojnë para se t’i hakërrohen sot për krim të lartë shtetëror Rilindjes së Edi Ramës. Pa folur për “artistin” në krye të PD-së, ai i cili kur ishte ministër i Transporteve, s’kishte asnjë problem me tenderët, pasi as që nuk hapte tendera për paratë e popullit. I caktonte vetë si mbret kompanitë, siç e bëri me studion holandeze që bëri studimin e fizibilitetit për “Rrugën e Kombit”, që do të mbetet në historinë e Kombit për nga shtrenjtësia.

Janë këto fakte të njëpasnjëshme dhe të ripërsëritshme që ua bëjnë nervat kaçurrel njerëzve në Shqipëri.

Politikanët janë të parët që u sulen mediave dhe gazetarëve, duke u kërkuar që të jenë më profesionalë. Por brenda llojit të tyre ata nuk dinë të vetë-përgjegjësohen dhe të vetëkorrigjohen. Këtë presim në skandalin e radhës me tenderin e radhës dhe jo heshtjen e pazakontë të kryeministrit.

Botuar sot në DITA