Fitorja e Lulit do qe më e madhe po të mos bënte Rama masakër elektorale!

Lulashi dhe pse u rizgjodh,

e nuk doli nga zyra,

vazhdon fushatë pas fushatës,

duke thënë e stërthënë çudira!

Humbjet e Lulashit janë të shumta,

sa ngatërrohen kur i numërojnë,

por PD-ja ka 32 mijë budallenj,

që Lulkën vazhdojnë ta besojnë!

Po ju bëj me dije thotë kryetari,

se do ta braktisim stilin e zvarritjes,

dhe do adaptojnë një stil tjetër,

që të përgatisim ditët e ringritjes!

Me kundërshtarët që kish përballë,

dihej që Lulashi do fitonte,

dhe rrugën e së ardhmes të PD-së,

me gjëmba dhe me ferra do ta shtronte!

Lulashi ka një goxha problem,

të gjitha humbjet i llogarit si fitore,

dhe pas çdo fushate ecën përpara,

përpara siç ecën një gaforre!

Kështu fitoi dhe kësaj radhe,

partia e Lulit plot me ideale,

fitorja do të qe dhe më e madhe,

nëse Rama s’do të bënte masakër elektorale!

Meqë është një term jo fort i njohur,

baza ka nevojë për sqarime,

një formë e masakrës në kohë pandemie,

është të bësh në popull sa më shumë vaksinime!

Kjo pjesë e masakrës elektorale,

qe sfidë e madhe për gjithë qeverinë,

tani jemi në atë fazë,

kur po triumfojmë mbi pandeminë!

Masakër sërish do të thotë,

të vazhdosh normalisht me gjithë punët e shtetit,

t’u japësh paratë në një dorë,

atyre që pa çati mbetën pas tërmetit!

Nuk mbyllet kjo gojë gaxhgaune,

duke “dërrmuar” qeverinë time,

që hapi anë e kënd fronte pune,

dhe bëri në fushatë disa qindra punësime!

Pjesë e masakrës qe dhe bllokimi,

që u bëri qeveria thasëve me para,

kaçatorët që kish Monika dhe Lulëzimi,

kësaj here mbetën fare pa para!

Nuk pati mundësi Ilir Meta,

të përdorte sfurqe e hanxharë,

e tha dhe vetë se s’qenë figura letrare,

po për prerje duarsh mendjen e kish ndarë!

Të regjistruara gjithandej janë,

fjalët e “liderëve” ditën e votimit,

Meta e quajti një ditë madhështore,

fitoren e kemi në kuti-qenë fjalët e Lulëzimit!

Të lumtur ishin në fund të votimit,

të lumtur sa më s’kanë qenë dy gore,

por ndryshoi pllaka gjatë numërimit,

dita madhështore u bë masakër zgjedhore!

Tani kjo gjë u bë si këngë s’mbaron,

në gjykatë çdo qark u çua,

po për fat të keq të Lulash lyrashit,

asnjë miniakuzë s’u provua!

Ne kemi fituar thotë kryetari i SHQUPIT,

veç për inatin tonë,

“Urime!” dhe neve i themi,

e të tilla fitore paçi gjithmonë!

Arben Duka