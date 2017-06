Fitorja më e lartë e PS në rang Republike krahasuar me 2013? Në ish-bastionin e PD në Tiranë!

Farka historikisht është drejtuar nga Partia Demokratike.

Por më 25 qershor pati një kthesë të fortë, një thyerje të tradites se votës në këtë zonë.

PS jo vetëm kryesoi si forcë e parë, por rezultoi fitorja më e lartë e Rilindjes në rang Republike krahasuar me 2013.

Pati jo vetëm një përmbysje rezultati por edhe nje diferencë të konsiderueshme votash. PS arriti në Farkë mbi 1000 vota plus krahasuar me zgjedhjet e vitit 2013, duke shenuar nje fitore ne masen 60%.

Duke patur parasysh që PS në Tiranë krahasuar me 2013 pati një rritje prej 3 mijë votash, Farka e vetme ka siguruar një të tretën e kësaj rritjeje.

Kjo njësi ka shenuar gjithashtu dhe rritje të pjesëmarrjes ne votime.

Ndryshe nga pjesëmarrja në rang kombëtar qe shenoi bojkotin me te larte ne 16 vitet e fundit, në Farkë shkuan te kutitë e votimit 60.07 për qind e zgjedhësve.

Skuadra që ndryshoi Farkën, përbëhej nga Arben Pëllumbi, Milena Harito dhe Dorian Balla.

Si qark, PS, e drejtuar nga Saimir Tahiri, ka shtuar ne Tirane 3063 vota, ose 1.03% krahasuar me 2013, ndërsa PD është ulur me -21 987 vota dhe LSI është shtuar me 20 785 të tilla.

Disa nga rezultatet e tjera të PS në 12 qarqet e vendit:

Në Berat ku drejtoi Blendi Klosi PS shtoi 2667 vota krahasuar me vitin 2013.

Në Dibër ku drejtoi Ilir Beqja PS ka shënuar një ulje me 89 vota, LSI është rritur me 2498 vota, ndërsa PD ka rënë me -8558 të tilla.

Në Durrës ku drejtoi Vangjush Dako PS mori 13 065 vota shtesë. Në këtë qark, ka një dobësim -9046 vota të PD-së, dhe një rritje me 11,450 vota të LSI-së.

Në Elbasan ku drejtoi Taulant Balla në rang qarku, PS ra me -2705 vota, PD gjithashtu ra me -13 171 vota, ndërsa LSI është rritur me 5056 të tilla.

Në Fier ku drejtoi Gramoz Ruçi krahasuar me vitin 2013. PS ka marrë 14 685 vota më shumë.

Në Gjirokastër ku drejtoi Bledi Çuçi PS ka një rritje 1 614 vota.

Në Korçë ku drejtoi Niko Peleshi PS ka marrë -1120 vota me pak krahasuar më vitin 2013, PD ka humbur -5020 vota, ndërsa LSI ka fituar 4971 të tilla.

Në Kukës ku drejtoi Mimi Kodheli PS mori 7013 vota më shumë se në vitin 2013, ndërsa PD është dobësuar me -2483 vota. Edhe LSI ka vota më pak se në vitin 2013, -2699 të tilla.

Në Lezhë me Lindita Nikollën PS ka shënuar një rritje me 3 297 vota krahasuar me vitin 2013, PD ka rënë në këtë qark me -3599 vota, ndërsa LSI është rritur me 2 511 të tilla.

Në Shkodër PS me Ditmir Bushatin ka shënuar një rritje me 2.4% krahasuar me vitin 2013, dhe ka marrë 1315 vota. PD është dobësuar me -4772 vota, ndërsa LSI është rritur me 221 të tilla. Në këtë qark, votat e majta i siguruan edhe një mandat Tom Doshit.

Damian Gjiknuri në qarkun e Vlorës ka shënuar një rritje me 3.82% krahasuar me vitin 2013, ose 8 985 vota më shumë. PD është ulur me -0.6 %, ndërsa LSI është rritur me 0.97%.

Në pergjithesi PS ka grumbulluar 762,815 vota ne keto zgjedhje, nga 713,407 që kishte në vitin 2013.