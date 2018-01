Fituan nga 80 milionë në Telebingo, por s’janë paraqitur ende!

Ardit Gjebrea njoftoi sot se dy fitues të Telebingos që duhet të tërheqin nga rreth 60 mijë euro secili nuk janë paraqitur.

Telebingo njoftoi se bëhet fjalë për dy bileta bileta fituese te çmimit Bingo te shortit special datë 31 Dhjetor 2017.

Ato janë:

1-Bileta me numer Serial 602493997310, shitur ne kiosken e gazetave qe ndodhet tek sheshi “Willson”, Tirane me shitese znj. Teuta Muça, me date 06.12.2017 ne oren 10:35

2-Bileta me numer Serial 602503823314, shitur ne kiosken qe ndodhet ne stacionin e autobusit te Unazes prane shkolles se Baletit, Tirane me shitese znj. Tefta Lamaj, me date 29.12.2017 ne oren 15:45

“Keto 2 bileta kane fituar nga 8.174.000 leke te reja secila. Sipas rregullores se lojes TeleBingo Shqiptare fituesit duhet patjeter te paraqesin bileten per te terhequr çmimin. Afati per te marre çmimin eshte 60 dite kalendarike nga dita e shpalljes se fitimeve, pra kane dhe 45 dite kohe duke perfshire dhe te henen (sot)” – thuhet në një deklaratë për media të kompanisë.