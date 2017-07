Një rrëfim për lëndët kimike në Qafë Mollë dhe për amerikanët

Fizikanti Nikolla Nosi, ish-profesor i Fizikës në Universitet, dhe ish-drejtor i Drejtorisë së Politikave të Mbrojtjes dhe Integrimit në Ministrinë e Mbrojtjes, vitet 2004-2005, ka qenë pjesë e diskutimeve dhe firmosjes së marrëveshjes për asgjësimin e lëndëve helmuese kimike në Qafë-Mollë.

Drejtoria që ka drejtuar prof.Nosi ishte drejtoria e caktuar “për zbatimin e marrëveshjes midis qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë”, lidhur me bashkëpunimin në fushën e parandalimit të përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë etj., e firmosur në mars 2003.

Në zbatim të kësaj marrëveshje, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për zbatimin e Konventës për ndalimin e zhvillimit të prodhimit, magazinimit dhe përdorimit të armëve kimike dhe për shkatërrimin e tyre (3 korrik 2003).

“Pas miratimit të këtij ligji, qeveria shqiptare deklaroi në Hagë ekzistencën e lëndëve kimike helmuese në Shqipëri, që ishin depozituar në Qafë-Mollë. Kjo na ngarkonte me detyrime që t’i nënshtroheshim kontrolleve të programuara, ose të befasishme, nga strukturat zbatuese të Konventës. Dhe si rezultat i kësaj duhet të përballonim edhe shpenzimet e kontrollit, përveç atyre të ruajtjes” – tregon z.Nosi.

Prof.Nosi sa ishte sasia e lëndëve kimike të mbartura nga e kaluara?

Sasia e këtyre lëndëve ishte rreth 16 tonë, e ruajtur në bidonë. Kurse ato mësimore ishin asgjësuar nga ushtarakët tanë në vitin 2001, me ndihmën e një programi të mbështetur nga Zvicra. Këto ishin të holluara.

Po ato të Qafë Mollës?

Ato të Qafë-Mollës paraqisnin rrezikshmëri të lartë dhe ishin të koncentruara për përdorim ushtarak. Pas atentatit terrorist të dy kullave binjake në SHBA, amerikanët u interesuan që mbetjet e periudhës së Luftës së Ftohtë në vendet Lindore, që rrezikonin të binin në duart e terroristëve dhe të përdoreshin për atentate të ngjashme, të asgjësoheshin urgjentisht. Për këtë SHBA-të miratuan edhe një buxhet të veçantë, ngarkuan një komision bipartizan të kryesuar nga senatorët Nunn dhe Lugar dhe një agjenci të veçantë, Agjencia e Reduktimit të Kërcënimeve ndaj Mbrojtjes.

A erdhën vetë në Shqipëri përfaqësuesit e SHBA-ve në atë kohë?

Po, interesimi i palës amerikane ishte për të parë në vend situatën, i madh dhe i vazhdueshëm. Por edhe interesimi nga Bashkimi Europian nuk mungonte.

Sa zgjatën takimet?

Janë bërë takime të vazhdueshme në nivel teknik, për rreth 2 vite me radhë, që u mbajtën në kushtet e konfidencialitetit. Kurorëzimi i vizitave nga partnerët amerikanë ishte pikërisht vizita në Qafë-Mollë e senatorit Lugar. Iu parapri kësaj vizite nga një kontroll i imët i gjendjes së agjentëve kimikë nga ekspertë amerikanë dhe shqiptarë, për të pasur edhe sigurinë maksimale gjatë kësaj vizite. Një nga ekspertët amerikanë, para mbërritjes së Lugar, do të merrte përsipër të kontrollonte cilësinë e ajrit (pastërtia e tij), përreth materialeve ushtarake, por unë vura re një dallëndyshe sipër në fole, me gjithë zogj, dhe i thashë se analizën ia kishte bërë dallëndyshja e ajrit. Ata përgjigjeshin për sigurinë e jetës së senatorit dhe verifikuan nëse kishte ndotje nga këto armë kimike.

Pse u zgjodh pikërisht Qafë-Molla?

Pas trazirave të vitit 1997, gjatë riorganizimit të ushtrisë, një nga masat kryesore ishte që të grupoheshin këto agjentë kimikë në një vend të vetëm sa më të sigurt. Territori i Shqipërisë nuk ishte i gjithi në kontroll dhe koha nuk priste. U zgjodh një pikë shumë afër Tiranës (në vijë ajrore), pa qendra të banuara afër saj. Gjithsesi, masat për ruajtjen e tyre kanë qenë maksimale.

Sa qëndroi senatori Lugar dhe për çfarë u interesua më shumë në këtë vizitë kontrolli?

Në radhë të parë për sigurinë e ruajtjes së tyre nga ushtria shqiptare. Më tej u siguria dhe interesua për mundësitë teknike të shkatërrimit në atë vend, për të shmangur transportet më të rrezikshme për në vende të tjera. Gjithashtu mori informacion për shkallën e mundshme të bashkëpunimit të forcave tona të armatosura.

Dhe çfarë u vendos më tej?

U vendos që asgjësimi të bëhej në atë vend nga vetë amerikanët, dhe ushtrisë tonë i dilte detyra për bashkëpunimin logjistik dhe ruajtjen e objektit. Në fund të vitit 2004, u firmos marrëveshja për asgjësimin e tyre në nivel zëvendësministri. Menjëherë më pas u njoftua edhe OPCË për programin e shkatërrimit dhe u organizuan dy takime sqaruese me ekspertë nga SHBA, BE dhe Zvicra. Po e përmend në mënyrë të veçantë Zvicrën, sepse analizat më të sakta gjatë ruajtjes dhe asgjësimit të këtyre agjentëve kimike, OPCË i porosiste në laboratorët e këtij vendi.

Gjatë bisedës para intervistë ju më thatë që edhe në atë kohë ka dalë cështja e pikave të helmuara brenda Shqipërisë, që u përmendën edhe këto ditë…

Po. Madje duke marrë shkas nga këto takime shumëpalëshe, ne i parashtruam delegacionit nga BE kërkesën që mbas asgjësimit në Qafë Mollë të vazhdonte projekti me asgjësimin e mbetjeve helmuese industriale, si Azotiku, Spitalla, Bajza, Berati dhe të tjera… Nga BE u dha një miratim në parim që nëse teknologjia amerikane që do përdorej, do të vlente edhe për mbetjet e tjera dhe pala amerikane do ta linte atë teknologji edhe për një periudhë tjetër, BE do përballonte financiarisht edhe operacionin pasues për mbetjet industriale.

Çfarë parashikonte teknologjia amerikane që u përdor në Qafë Mollë?

Asgjësimi në vend i LHL-ve nga një fabrikë lëvizëse (e çmontueshme), e përshtatshme për ato lloje lëndësh dhe për atë sasi. Dhe disa punime shtesë si zgjerimi i rrugës, infrastruktura, deri në Qafë-Mollë, zbutja e kthesave, ndërtimi i një sheshi industrial dhe vendosja e një rrethimi të dyfishtë, me kamera vrojtuese, nën kontrollin e njëkohshëm të palës shqiptare dhe asaj amerikane.

Sa ekspertë punonin brenda objektit dhe a ishin shqiptarë apo të huaj?

Jo më shumë se 20 persona, duke përfshirë dhe ata që bënin vazhdimisht analizat. Të gjithë ishin të huaj, shumica nga Gjermania.

Pse edhe nga Gjermania ?

Sepse pala amerikane bëri tender me buxhetin e saj dhe me rregullat e saj dhe ndërmarrja zbatuese fituese ishte një firmë gjermane.

A u bënë parapërgatitje për të garantuar sigurinë e kësaj teknologjie?

Impianti që po vinte në Qafë-Mollë u testua enkas në Gjermani, nën kontrollin e OPCË.

Në rastin e ketyre ditëve me lëndët siriane, tek qytetarët shqiptarë ndikoi dhe mungesa e informacionit se kush do punonte në transport, çmontim etj…Në atë kohë nga kush u kryen këto procese??

Erdhën ekspertë me nivel të lartë kualifikimi, që kishin asgjësuar më përpara mijëra tonelata lëndë të tilla në ish-republikat Sovjetike të Azisë Qendrore, në kuadrin e të njëjtit program Nunn-Lugar. Këta ekspertë, jo vetëm që e njihnin mirë procesin dhe për jetën e tyre ishte paguar një siguracion jashtëzakonisht i lartë, por ata kishin në shërbim edhe shumë pajisje moderne të përshtatshme të tipit robotistik për të shmangur kontaktin nga afër me ambientet ku bëheshin reaksionet kimike asgjësuese. U përdorën robotë për proceset më të vështira.

Cila ishte siguria që e gjithë sasia u asgjësua?

Gjithçka filmohej dhe ka qenë e filmuar dhe nën kontrollin e ekspertëve të OPCË.

Kush pagoi në atë kohë?

Amerikanët nga buxhet Nunn-Lugar. Kur duheshin edhe rreth 300 mijë euro që nuk përfshiheshin në buxhetin Nunn-Lugar për këto morëm ndihmë nga Bashkimi Europian.

Çfarë mbeti nga ky proces asgjësimi?

Mbetje të reaksioneve kimike asgjësuese.

Të rrezikshme?

Shumë herë më pak të rrezikshme se lëndët fillestare

Çfarë u bë me to?

Ishte parashikuar të mbylleshin në ambalazhe të përshtatshme.

Cili është mendimi juaj si specialist për situatën e krijuar, tensionin, panikun, protestat kundër ardhjes së këtyre ditëve kundër shkatërrimit të armëve kimike siriane?

Alarmi që u përhap më duket i pabazuar dhe i ekzagjeruar. Nuk mund të flas për shkaqet, por nëse do të kishte ndonjë shkak për t’u alarmuar, duhet të them që ne jemi vend anëtar i NATO-s, kemi marrë pjesë në misione, në vende ku terrorizmi është prezent dhe jemi njëkohësisht të rrezikuar nga ky terrorizëm.

Protestuesit nuk donin të shkatërroheshin në Shqipëri…

Ne flasim për LHL-të që janë në Siri, sikur nuk kemi të bëjmë fare me ato. Por nuk është ashtu. Nëse secila nga ato LHL bie në dorë të terroristëve, Shqipëria si vend i NATO-s (Vlora, Durrësi, Saranda, etj.), mund të jenë objektiva të sulmeve terroriste njësoj si porte të tjerë të vendeve të Aleancës. Prandaj sipas meje, pjesëmarrja që do kishim në asgjësimin e tyre nuk do ishte vetëm për mirënjohje e besnikëri ndaj SHBA, por edhe për mbrojtjen e vendit tonë. Ne jemi një shtet i hapur, pra i rrezikuar nga ky terrorizëm në çdo moment si gjithë të tjerët.

A mund ta përballonte Shqipëria këtë sasi të madhe armësh kimike dhe sa kohë do të donte procesi i asgjësimit?

Teknologjitë e sotme janë shumë më të avancuara se sa ato që u përdorën në vitet 2006-2007. Megjithëse edhe me ato teknologji të vjetra nuk mbahet mend të ketë ndodhur ndonjë incident. Sasia prej 1300 tonë do të asgjësohej me një teknologji krejt të ndryshme, nga ajo e Qafë-Mollës. Pra garancia do të ishte më e madhe dhe koha shumë më e shkurtër.

Sa kohë….?

Ta ndajmë kohën e parapërgatitjes nga ajo e asgjësimit. Asgjësimi bëhet shumë më shpejt se sa parapërgatitja. Sipas teknologjisë që përdoret aktualisht, asgjësimi mund të zgjasë jo më shumë se 2 muaj, kurse impianti deri në 3 muaj. Gjithë procesi kërkon rreth 5-6 muaj.

Shumë qytetarë ishin të shqetësuar se këto lëndë do vinin në Shqipëri dhe do liheshin këtu. A qëndron kjo frikë?

Në krahasim me rastin e Qafë-Mollës, kur mbetjet u lanë aty në kushte ruajtjeje të veçantë, në rastin e LHL-ve nga Siria, mbetjet do të nxirreshin jashtë Shqipërisë. Për t’u trajtuar gjetiu me një teknologji tjetër pasuese. Gjithsesi duhet theksuar se në çdo rast asgjësimi të këtyre lëndëve të rrezikshme, mbetjet janë shumë herë më pak të rrezikshme, se sa lëndët fillestare.

Po Sarina ?

Sarina e famshme do të vinte nga Siria në gjendje të lëngët, ashtu dhe siç ndodhet aktualisht në Siri. Sarina në gjendje të lëngët, nuk është aq e rrezikshme sa ç’thuhet. Ndotja sipërfaqësore me Sarin në trup nuk paraqitet e rrezikshme (shumë njerëz mund të qeshin me këtë, por kështu është), mjafton të lahet me ujë me sapun. Por ajo është tepër e rrezikshme në gjendje të gaztë, pra kur avullon dhe bie në kontakt me organet respiratore të frymëmarrjes. Por që të kthehet në gjendje të gaztë, duhet të zhvillohet një nxehtësi e madhe nëpërmjet shpërthimeve, por kjo nuk ndodh kurrë gjatë procesit të asgjësimit, sepse ai zhvillohet në temperatura normale, laboratorë dhe impiante të sigurisë së lartë.

Është folur që asgjësimi do të bëhej në Bishtin e Pallës…

Nëse është kështu, ky do të ishte rast i artë për vendin tonë, sepse paraprakisht do të zgjerohej baseni dhe do mbrohej nga mbushjet me rërë, për të bërë të mundur hyrjen e anijeve që do sillnin lëndët për asgjësim dhe do merrnin mbrapsht mbetjet. Me dragat që disponon NATO dhe SHBA kjo do bëhej shumë shpejt. Neve do të na mbetej në përfundim si trashëgimi një port i gatshëm, që do i jepte një impuls të dukshëm turizmit elitar. Nuk flas për firmat nënkontraktore shqiptare, që gjatë procesit të ofronin furnitura dhe shërbime jetësore për ekipet e huaja.

Pra ju bashkoheni me ata që mendojnë se Shqipëria doli e humbur?

Po, e humbur. Por mendoj se kjo humbje do të kuptohet edhe më shumë në të ardhmen.

Edhe politika u shqetësua dhe iu bashkua qytetarëve…

Di të them se politika nuk u tregua në lartësinë e duhur. Ndërsa qytetarët u shqetësuan kryesisht për shkak të mosinformimit. Në ato ditë tensioni në Shqipëri, dikush duhet t’ia bënte të ditur protestuesve që u trembën.

A mund të ishte shmangur kjo situatë tensioni dhe të kishte një zgjidhje ndryshe?

Nuk mund të jap mendim, pasi nuk e di se sa kohë i ishte lënë qeverisë për sqarimet e natyrës teknike me partnerët, të cilat si rregull zhvillohen në kushtet e konfidencialitetit.

Profesor, për ta mbyllur, si person teknik, sa për qind i sigurt ishte procesi i asgjësimit nëse lëndët kimike siriane do vinin në Shqipëri?

Për popullsinë tonë 100 % i sigurt.

Për ekspertët dhe punonjësit?

Për ekspertët dhe punonjësit, rreziku ishte shumë i vogël, por me siguri e kanë kalkuluar projektuesit e impiantit. Për më saktë e dinë ata vetë.

Kush eshte Nikolla Nosi

Nikolla Nosi, ka shërbyer si pedagog i Fizikës në Universitet, në Fakultetin e Gjeologji-Minierave, nisi punën në vitin 1970. Në vitin 1981 emërohet sekretar i Parë i Ambasadës Shqiptare në Romë, me detyrë shkëmbimet arsimore dhe shkencore midis dy vendeve dhe marrëdhëniet ndërkombëtare me seli në Romë. Në vitin 1989 rikthehet në të njëjtën detyrë në universitet dhe pas viteve 90-të angazhohet në aktivitet privat.