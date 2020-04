Fjalimi i Elizabetës II të Mbretërisë së Bashkuar: Ditë më të mira do të vijnë, ne do të takohemi sërisht

“Ditë më të mira do të vijmë, ne do të jemi me familjen tonë, me miqtë tanë sërish, ne do të takohemi sërisht”.

Me këto fjalë, Mbretëresha Elizabeth e Britanisë iu drejtua kombit britanik në një mesazh të transmetuar direkt në televizion në lidhje me krizën e koronavirusit.

Me një fjalim prekës, i cili zgjati më pak se 4 minuta, Mbretëresha ju drejtua vendit me këto fjalë:

“Së pari falenderojë të gjithë stafin mjekësorë, të gjithë ata që po lufton në vijë të parë me koronavirusin. Falenderoj të gjithë ata që po qendrojnë në shtëpi.

Nëse qendrojmë të bashkuar do tja dalim. Në vitet në vijim britanikët do të krenohen se si ne ia dolëm. Dhe brezat e ardhshëm do të thonë se britanikët e asaj kohe ia dolën.

Krenaria jonë përfaqëson atë që ne jemi dhe atë që ne do të jemi në të ardhmen.

Duartrokitja e britanikëve për mjekët është simbol i asaj që ne jemi dhe do të jetë simbol për fëmijët tanë.

Vetë izolimi mund të jetë i vështirë, por ne po zbulojnë se është një mundësi për të ndaluar dhe për të reflektuar.

Ky moment, më kujton vitin 1941, kur unë me motrën timë, dolëm këtu dhe ju drejtuam fëmijëve britanikë, të cilët u evakuan për sigurinë e tyre. Sot si atëherë ne e dimë thellë se kjo është gjëja e duhur.

Kjo është ndryshe nga vështirësivë që kemi kaluar. Ne do të kalojmë me sukses, dhe ky sukses i përket çdo njërit prej nesh.

Ditë më të mira do të vijmë, ne do të jemi me familjen tonë, me miqtë tonë sërish, ne do të takohemi sërisht.

Unë i uroj të gjithëve shëndet”.

Ky është një veprim shumë i rallë i saj. Gjatë 70 vjetëve në krye të fronit mbretërorë, Mbretëresha i është drejtuar vendit vetëm 4 herë, në 1941 kur filluan bombardimet mbi Britaninë, në viitn 1991 gjatë luftës së Gjirit, në vitin 1997 përpara varrimit të princeshës Diana, dhe në 2002 me rastin e vdekjes së Nënës Mbretëreshë.

Kjo është hera e parë që ajo nuk vesh uniformën, veshjen e Mbretëreshës.

Në dhomën e regjistrimit ndodhet vetëm një kameraman i veshur me veshje speciale për të mbrojtur Mbretëreshën, e cila është vetë izoluar.

e.k. / dita