Fjalimi i fundit, Trump: Më kujtoni mua sa herë që të ndodhin gjëra të mira në vend! Në një lloj forme, do të kthehem

Donald Trump mbylli sot Presidencën e SHBA-ve dhe në fjalimin e tij të fundit në Joint Base Andrews tha se gjatë kësaj kohe vendi ka shënuar zhvillime të mëdha dhe se për çdo gjë të mirë që do vij pas falë reformave që ka bërë qeveria e tij duhet të kujtojnë atë.

“Dua të falenderoj të gjithë njerëzit për punën e madhe që kanë bërë dhe zonjën e parë për punën që ka bërë që kjo familje të funksionojë siç duhet. Ishte diçka shumë e veçantë ne kemi arritur shumë gjëra bashkë dhe çdo gjë e kemi bërë me dinjitet. Ne krijuam një forcë të re, një forcë hapësinore që është e mrekullueshme. Kemi ndryshuar sistemin e taksave dhe kemi krijuar reformën e taksave më të mirën në historinë e vendit. Po të shikoni i statistikat do të kuptoni se sa vende të reja pune kemi krijuar. Do të ndodhin gjëra të mrekullueshme dhe na kujtoni neve kur këto të ndodhin. Kemi punuar shumë, ne hodhën çdo gjë në fushën e lojës, kemi kaluara shumë vështirësi dhe kemi pasur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme votuesish në historinë e vendit.

Unë do të luftojë gjithmonë për ju, dhe do shpresoj të shihemi së shpejti. Dua të falenderojë zv.presidentin Mike Pence dhe të gjithë kongresmenët me të cilët kam bashkëpunuar”, tha Trump.

Zonja e parë Melania Trump foli në ceremoninë e lamtumirës së Presidentit Trump në Joint Base Andreës para se të niseshin për në Florida.

“Të qenit zonja juaj e parë ishte nderi im më i madh. Faleminderit për dashurinë dhe mbështetjen tuaj. Ju do të jeni në mendimet dhe lutjet e mia. Zoti ju bekoftë të gjithëve. Zoti i bekoftë familjet tuaja. Dhe Zoti e bekoftë këtë komb të bukur. Faleminderit,” ajo tha.

o.j/dita