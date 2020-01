Fjalimi i parë i ambasadores së SHBA: Ne jemi me ju krah për krah

Ambasadorja e re e SHBA në Tiranë, Yuri Kim dha mesazhin e saj të parë në vendin tonë, pas marrjes së detyrës.

Kim nënvizoi mbështetjen e palëkundur të SHBA ndaj Shqipërisë, mbështetje që i ka rrënjët shumë herët në histori.

“Bie pak shi, por pjesa ime është plot me diell. Sot i paraqita letrat kredenciale Presidentit, dhe patëm një bisedë shumë të mirë me të. Theksuam përkushtimin që ndajmë, përforcimin e marrëdhënieve mes dy vende. Jam e nderuar që Trump e Pompeo më besuan këtë detyrë. Pak miq e kanë përqafuar Amerikën me kaq ngrohtësi dhe pak aleatë kanë qenë besnikë si Shqipëria. Miqësia jonë nuk u ndërtua në një ditë, rrënjët e saj janë të thella.

100 vjet më parë, presidenti Wilson ngriti zërin për Shqipërinë, në Konferencën e Paqes në Paris. Presidenti amerikan e ngriti zërin për të mbështetur një Shqipëri të pavur. Në 1920 ai hapi rrugën e pranimit të Shqipërinë në OKB. Pas luftës së dytë botërore qeveritë moren rrugë të ndryshme, por popujt tanë e mbajtën afër njëri-tjetrit.

Ne flisnim me njëri-tjetrin përmes Zërit të Amerikës, jo vetëm me transmetim lajmesh, por shkëndija shpresash. Kjo shkëndijë erdhi shpejt dhe në 1991 ne qëndruam me ju, pasi u çliruar nga vargonjtë e komunizmit. Sot Shqipëria është në rrugën e anëtarësimit drejt BE. Ka punë të vështira përpara, por ju keni aleatët në krah.”

Ajo u shpreh se SHBA janë të përkushtuar të ndihmojnë Shqipërinë, për ta bërë një aleat më të forte dhe se pret me kënaqësi të punojë me udhëheqësit për zbatimin e reformës në drejtësi, dhe luftën ndaj krimit dhe korrupsionit.

Kim e mbylli fjalën e saj në shqip duke thënë “ne jemi ende me ju krah për krah”.

j.l./ dita