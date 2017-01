Fjalimi i parë i Trumpit si president i Amerikës: Kjo ditë është edhe festa juaj

Presidenti i ri i SHBA-ve, Donald Trump pas betimit në fjalimin e tij si president në detyrë është shprehur se do t’i qëndrojë premtimit të dhënë për transformimin e SHBA-ve. Trump u shpreh se ky nuk është një transformim i thjeshtë pushteti, por një transformim nga Uashingtoni tek njerëzit e thjeshtë.

“Elita mbron veten, por jo qytetarët e vendit. Fitoret e tyre nuk kanë qenë fitore të tuat”, u shpreh Trump. “Të gjitha ndryshimet nisi tani dhe këtu. Sepse ky moment u përket juve.”

“Kjo është dita juaj. Kjo është festa juaj. SHBA është vendi juaj. Ajo që ka vërtetë rendësi është nuk është se kush parti drejton qeverinë, por tani qeveria drejtohet nga populli. Kjo ditë do të mbahet mend si dita kur populli mori sërish drejtimin e vendit. Kjo do të jetë një lëvizje që bota nuk e ka parë kurrë më parë.”

“Një vizion i ri do të drejtojë vendin. Një vizion ku Amerika do të jetë e para. Çdo vendim, për taksat, për emigrantët, do të merret për të mirën e amerikanëve. Do të mbrojmë kufijtë. Do të luftoj për ju në çdo frymëmarrje dhe nuk do t’u tradhtoj kurrë. Nuk do të pranojmë politikanë që vetëm flasin dhe nuk bëjnë asnjë punë.”