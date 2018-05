Fjalor i paradokseve (Pjesa II)

(Vijon nga numri i kaluar)

I

Ideal

Ndër fjalët më të shpërdoruara.

IDENTITET personal

Askush nga ne nuk e di se cilët jemi derisa zbulojmë dhe kuptojmë se çfarë mund të bëhemi. Brenda secilit prej nesh fshihet individi që ne ende s’jemi bërë.

IMAGJINATË

Një mënyrë të planifikuari. Pa aftësinë për të imagjinuar ne do të humbisnim mundësi të panumërta në jetë. Edhe pse ne nuk mund të bëjmë çdo gjë, imagjinata mund të bëhet nxitje për çdo gjë.

IMAZH

Imazhi i një vendi është si nami i njeriut. Imazhi negativ, ashtu si edhe nami i keq, janë vështirë të ndryshohen. Ashtu sikurse nami i mirë apo i keq i një individi krijohet mbi bazën e cilësive dhe të mënyrës së sjelljes së tij, kur këto perceptohen si eksperienca individuale nga individë të tjerë, edhe imazhi i një vendi krijohet mbi bazën e të mirave private dhe publike që prodhon ai vend dhe të sjelljes së tij ndaj qytetarëve të vet dhe ndaj publikut të huaj.

INDIVID

John Lock e shihte individin si pronar të trupit të vet (një formë e pronës private), që mund të përdoret, shkëmbehet (në martesë), shitet (në prostitucion), ose ndryshohet (kozmetikisht, atletikisht ose transseksualisht) nga një subjekt human, që duhet të jetë aq “i lirë” sa edhe tregu.

Instikt

Gjendja jonë natyrore.

Intimitet

Që të mund të bëhesh intim në marrëdhënie me dikë tjetër, duhet më parë të guxosh të bëhesh intim me veten tënde.

Injorancë

Refuzimi për të mësuar atë çka ti beson se e di.

Italian

Do të ketë gjithmonë italianë, edhe sikur të mos mbetet këmbë njeriu në planetin tonë.

J

JetË

Jeta na jepet që ta jetojmë atë, jo që të jetë e gjatë. Ajo është e shkurtër dhe e brishtë, ndaj edhe shumë e çmuar për të mos e shpërdoruar. Të gjithë jemi njëlloj të vdekshëm. Të gjithë bëhemi njëlloj kur s’jemi më. Bëhemi asgjë. Të ndryshëm dhe të veçantë nga njëri-tjetri bëhemi dhe jemi vetëm kur jetojmë dhe nga mënyra se si jetojmë.

KKadare(Ismail)

Përveç letërsisë, gjëja më e mirë që ka bërë është që nuk u mor me politikë. Një shkrimtar i madh nuk mund të jetë politikan, ndryshe arti i tij vdes. Dhe, artisti i vërtetë, në asnjë rrethanë nuk e ndërron artin e tij me politikën e të tjerëve.

Kafe

E para gjë me të cilën nis një ditë të re (Is there life before coffee?).

E kaluara

E kaluara ka një tendencë këmbëngulëse për të invaduar të tashmen.

Kapital

Shtoi kësaj fjale fjalën “fitim” dhe njerëzit do mendojnë se ke lexuar Marksin.

E KEQJA

E keqja shfaqet në forma nga më të ndryshmet. Ajo mund të marrë formën e intrigës, të keqbërjes, të shantazhit, të shpifjes. E keqja mbijeton dhe triumfon nëse nuk gjen kundërshtim. Nëse heshtim, së keqes nuk i shpëtojmë dot; ajo është një sëmundje që infekton—si vetë kolera. Nëse heshtim, së keqes i bëjmë nder, sepse tregojmë dobësinë dhe frikën tonë ndaj saj dhe kështu e inkurajojmë, i hapim udhë, e tolerojmë, i mundësojmë të dëmtojë më shumë njerëz të ndershëm dhe kauza të rëndësishme.

Kështjellë

Qëndresë. Mbijetesë. Muze.

KLASIKËT

Asnjë shkrimtar s’mund të bëjë dot pa i lexuar ata.

Kohë

Askush nuk e di se ç’është ajo.

Kompromis

Qëndrim i dobishëm, edhe pse shumë herë i pamoralshëm.

Krahasim

Thelbi i të menduarit. Të mendosh pa krahasuar është e pamendueshme.

KRITIKA

Nëse deri më sot nuk jam mbytur në lumë për shkak të kritikave që u janë bërë shkrimeve të mia në shtypin e përditshëm, kjo ka ardhur ngaqë Tirana nuk ka një lumë ku të mund të mbytesha dhe unë kam përtuar të dilja jashtë qytetit tim për t’u mbytur në Vjosë ose në Drin për t’u bërë qejfin kundërshtarëve të mi, të cilët, gjithsesi, nuk do e meritonin këtë sakrificë timen.

KujtesË

E vetmja pronë private e individit, të cilën nuk mund ta pretendojë e ta përjetojë askush tjetër.

KULTURË

Kultura është kulturë është kulturë është kulturë. Antropologët dhe sociologët e kanë përkufizuar atë në 165 mënyra të ndryshme, por asnjë prej përkufizimeve të tyre nuk e jep të plotë përmbajtjen e nocionit “kulturë”.

L

LETËRSI

Një ushqim shpirtëror dhe intelektual i domosdoshëm për çdo njeri. Përmes letërsisë provojmë eksperienca humane emocionalisht nga më të fuqishmet, madje disa prej eksperiencave tona më humanizuese. Humanizuese në një kuptim thuajse fetar—në të kuptuarit prej nesh të nevojës për të falur, të kufijve deri ku mund të shkojë hakmarrja, të pasojave që vijnë nga etja për pushtet, të degradimit moral që shkakton abuzimi me pushtetin dhe me të tjerët. Doni, fjala vjen, të kuptoni kufijtë e egoizmit? Lexoni Mulliri në Flos të Xhorxh Eliotit. Kufijtë e pasurisë? Lexoni Getsbi i madh të F. Skot Fitzxheraldit. Zgjedhjet në sjelljen morale të njerëzve? Lexoni Krim e ndëshkim dhe Vëllezërit Karamazov të Dostojevskit. Tragjedinë dhe, bashkë me të, iluzionin e ambicies njerëzore? Lexoni Makbethin.

LEXUES

Personi për të cilin shkruaj. Kur shkruaj kam në mendje një person të caktuar, ose disa të tillë si lexuesin, ose lexuesit e asaj çka unë shkruaj. Është mendimi i tyre ai që më intereson në të vërtetë, i askujt tjetër.

LIBËR

Unë preferoj të kem shok dikë që ka dhe lexon libra, sesa dikë që ka para dhe nuk lexon asgjë.

Ligj

Pothuajse çdo ligj synon t’i ndalojë njerëzve të bëjnë diçka që këta duan ta bëjnë. Sidoqoftë, askush nuk është mbi ligjin dhe askush nuk është nën të, çka do të thotë, gjithashtu, se askush nuk është e s’mund të jetë i përjashtuar nga zbatimi i ligjit.

Liqen

Pamja e tij të tërheq më shumë nëse je me një grua.

Liri

Liria dhe e vërteta janë parime jetësore komplementare, që presupozojnë dhe përforcojnë njëra-tjetrën. E vërteta jo vetëm na bën të lirë, e vërteta na mban të lirë!

LuftË

Shkaku i paqes dhe fundi i saj. Aristoteli thoshte: “Ne bëjmë luftë që të mund të jetojmë në paqe”.

Lumë

Origjina e idesë së urës.

LUMTURI

Lumturia njerëzore nuk është një imperativ kategorik abstrakt (à la Kant) i një metafizike të moralit; ajo është pjesë e humanitetit tonë. Lumturia është një ide, një gjendje dhe një motiv në jetën e përditshme të çdo individi dhe, si e tillë, ajo është ideali më i lartë i humanizmit.

M

Mal

Më kujton gjithnjë tregiminThe Snows of Kilimajaro (Hemingway).

Marksi

Mendimtari i parë modern dhe një “ndër liberatorët e njerëzimit” (Karl Popper).

MARTESË

Wilhelm Reich besonte se institucioni i martesës së detyrueshme është baza e kontradiktave në jetën seksuale, dhe se përmes martesës së detyrueshme, familjes, ideologjisë dhe strukturave kolektive të saj, shoqëria ushtron një represion seksual mbi anëtarët e saj.

MARRËDHËNIE

Kushtet bazë për ekzistencën e çdo marrëdhënieje të vërtetë shoqërore ose intime janë tërheqja e ndërsjellë dhe besimi reciprok Nëse ka marrëdhënie që mund të duken të tilla pa plotësuar këto dy kushte, ato janë marrëdhënie interesi.

Matematika

Të habit pa të emocionuar.

MATERIALIZËM

Jetojmë në një shoqëri materialiste, mes një bollëku që asnjë shoqëri tjetër nuk e ka njohur më parë. Në këtë shoqëri, përparësi i jepet pushtetit dhe pasurisë, pra gjësë materiale, dhe jo diçkaje kaq të padukshme, si shpirti human. Çdo ditë na thuhet se ne, si njerëz, jemi ajo ç’ka posedojmë—prona që kemi—se lumturia jonë buron nga fitimi, nga gjërat që kemi në përdorim dhe se, sa më shumë pronë të kemi, aq më të lumtur do të jemi. Ky mesazh na përcillet në mënyrë të përsëritshme, çdo ditë, me fjalë, përmes reklamave komerciale, por edhe përmes imazheve që na rrethojnë ngado, nga mëngjesi në mbrëmje, dhe përmes rasteve të individëve që na paraqiten si shembuj suksesi.

Mençuri

I mençur është ai që mëson nga kundërshtarët e tij.

Mëndafsh

Rri bukur në trupin e një gruaje.

Mësues

Profesioni i të gjitha profesioneve.

Mikpritje

Virtyt njerëzor universal, që s’lidhet me një kohë dhe me një shoqëri të dhënë.

MiRËNJOHJE

Ka shumë mënyra për të shprehur mirënjohjen; fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk i njohin ato.

Modesti

Tipari më i bukur i një gruaje të bukur e të mençur.

Monroe (Marilyn)

Marilyn duhet të ketë thënë një të vërtetë kur shprehej se: “Një grua e di me intuitë, ose prej instinktit, se ç’është më e mira për të. Çfarë stili…cili burrë…i përmbush ëndrrat e saj”.

Moment

Momentet kanë një rëndësi shumë të madhe në jetën e çdo njeriu. Asnjë moment s’duhet humbur për të qenë i pranishëm atje dhe atëherë kur për ju shfaqet një mundësi. Në fund të fundit, jetët e të gjithëve ne përbëhen nga momente të veçanta. Duke humbur një moment të dhënë, ne nuk mund ta dimë—dhe ndoshta kurrë nuk do ta mësojmë dot—se ç’mundësi kemi humbur bashkë me atë moment.

MORAL

Për shumë çështje të rëndësishme, që nuk kanë asnjë lidhje reale me moralitetin, konsideratat morale fshihen pas qëndrimeve fetare.

MoshË

Mosha është gjithnjë relative. Njerëzit e shkuar në moshë, të cilët kanë gjallëri dhe jetë brenda tyre, janë më të rinj sesa më të rinjtë që janë plakur në shpirtin e tyre. Njeriu fillon t’i numërojë vitet që i kanë mbetur nga jeta e tij vetëm atëherë kur nuk ka më asgjë tjetër për çfarë të mendojë. Në qoftë se njeriu vetëm rri dhe pret, e vetmja gjë që ndodh me të është se ai plaket.

Mozart

Vdiq duke mërmëritur tingujt e pjesës së timpanit te Lacrimosa.

Muzikë

E krijuar si ushqim për shpirtin njerëzor.

N

NOSTALGJI

Një tipar i gjendjes sonë humane. Marcel Proust thoshte se nostalgjia për gjërat e shkuara nuk është domosdoshmërisht kujtesa e gjërave siç ato kanë qenë. Ata që nostalgjinë e konsiderojnë një sëmundje, harrojnë se edhe e sotmja është, në një kuptim real të fjalës, nostalgji e së ardhmes për të sotmen e shkuar. Hannah Arendt shprehej njëlloj si kundër konservimit nostalgjik të së shkuarës, ashtu edhe kundër zhbërjes destruktive të saj.

O

Optimist

Realist përtej së arsyeshmes.

Origjinal

Mendimi i grekëve të lashtë. Çdo mendim tjetër e ka origjinën e vet tek ata.

(vijon nesër).