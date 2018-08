“Flaka e zjarrit” mbi qiell me 700 km në orë, NASA jep sqarime

Një flakë zjarri që u pa në qiellin e shtetit amerikan të Alabama-s ditën e premte, u konstatua nga Nasa si asteroid.

Në deklaratën e saj, NASA thotë se flaka e zjarrit e cila u pa nga dëshmitarë të shumtë në juglindje, u zbulua nga gjashtë kamerat e vendosura për meteorët në rajon.

Ajo thotë se kjo flakë ishte të paktën 40 herë më e ndritshme se hëna e plotë.

Analiza e NASA-s tregon se meteori u pa për herë të parë në një lartësi prej 58 miljesh mbi Turkeytown të Alabama-s. Trupi i zjarrtë pastaj u zhvendos në veri perëndim me 700 kilometra në orë.

Më pas, ai shpërtheu afërsisht 18 kilometra mbi qytetin e vogël të Grove Oak.

Security camera/doorbell camera video of last night's fireball over Alabama at 12:20a CT. From Jason Stricklin, Shannon Stephens, Barry Pender, and Chris Bruner. The meteor was 18 miles over East Alabama moving at 53,700 mph. It fragmented over Grove Oak, in DeKalb County. pic.twitter.com/TVhcqht0RE

— James Spann (@spann) August 17, 2018