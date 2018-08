“Aliu i Hankos do kthehej përmbys në varr po ta shihte këtë flamur”

Nga Artan Lame

Përsiatje flamujsh.

Bajraku i Junanit mbi karakoll të Janin’ kalasë. Ose e thënë në shqipe më të llagartë: Flamuri grek mbi kullat e kalasë së Janinës.

Duket pak kiç ai flamur mbi ato kulla, se gati asgjë se lidh Janinën me Greqinë.

Ndoshta më shume aty do shkonte bajraku i Baba Dovletit, që të paktën e mbajti qytetin për plot 500 vjet, i dha fytyrën osmane që e ka edhe sot dhe në fund e lëshoi me luftë.

Natyrisht që patriotet e fb-së do sulen të thonë se aty do shkonte flamuri me zhgabë, mirëpo me thënë të drejtën, ne shqipot pak ose aspak bëmë për ta mbajtur atë qytet këndej kufirit në ato vite që ndaheshin sinorët e shteteve.

Aliu i Hankos, që tani u shërben grekeve për të ndjellë turistet, ndoshta kthehet përmbys në varr kur sheh flamujt me kryq të kaltër që valojnë përreth kullave të sarajeve të veta, por atë meriton.

Historia ndëshkon jo të padrejtët, por të pazotët. Dhe Aliut, asllanit të Janinës, ditën e larjes së hesapeve, ja hodhën të gjithë. Ja hodhën turqit, që ai i kish shfrytëzuar gjithmonë, ja hodhën grekët që ai i kish nënçmuar po aq, madje ja hodhën dhe shqiptaret që, siç e kanë adetin, të lënë në baltë kur kërcet dyfeku…

Fundi i historisë, mbi kala të Janinës valon e do valojë bajraku i grekut, Aliu do shërbejë si dordolec trendy për të bërë foto erotike me Vasiliqinë, turqit pasi humbën sulltanët e vërtetë sajojnë sulltanë me kravatë, ndërsa ne… arnautet zulmemëdhej, neve s’na vë njeri në refene.