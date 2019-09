Flamurmbajtësit e neofashizmit

Mihal Kalia

Krijimi i një terreni të përshtatshëm për të vepruar në lirshmëri dhe ligjshmëri të plotë të forcave të errëta neofashiste është konfirmim i ngjyrimit antipopullor të “demokracisë” në vendin tonë. Tepër kurajozë dhe të drejtpërdrejtë në komunikimin me masat popullore për shpalosjen e platformës së tyre të fashistizimit, politikanët dhe qeveritarët tanë damkosën tradhtinë, para së cilës urtësia dhe ndjeshmëria e masave nuk mund të kuptohet si aprovim apo nënshtrim, sepse do të ishte vetëvrasje, ligështim, fatalitet që, për çudi, se si u është mbushur mendja kështu qeveritarëve, kur botërisht, historikisht dhe aktualisht, popujt gjithmonë kanë triumfuar dhe do të triumfojnë në vazhdimësi. Populli ynë as ka bërë dhe as do të bëjë përjashtim nga ky ligj absolut i zhvillimeve të shoqërisë njerëzore. Por, qeveritarët tanë e kanë shikimin të shkurtër, janë pa vizion, me ideale të asfiksuara. Për ta, bota dhe ekzistenca në të, është rrojtja dhe mendja e tyre. Më pas, le të bëhet kiameti! Kjo filozofi e politikanëve tanë është shumë larg asaj çka ata “pretendojnë” për integrimin evropian. E kundërta është e vërtetë.

Nëse me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore, me qëndrimin tonë ndaj nazifashizmit, ne mundëm të ruajmë kufijtë dhe identitetin tonë, tani, pas shtatëdhjetë e pesë vitesh, me afrimin dashamirës të ideologjisë së shkatërrimit të vendeve e popujve, do të ishte marrëzi të mendoje përfshirjen në familjen evropiane, gjë që ka të bëjë më tepër me të ardhmen, e cila është jashtë interesave të organizimit të shtetit tonë “demokratik”. Kryetari i PS, E. Rama, në mandatin e tij të dytë, mendoi ta hedhë poshtë maskën e t’u kundërvihet ideve dhe interesave socialiste, duke mos ngurruar aspak t’u kërkojë masave të ulin kokën para atyre që historikisht kanë qenë armiq të kësaj shtrese. I ndodhur para një situate të tillë, E. Rama nuk u tregua aq i zgjuar siç hiqet, ndofta edhe se, nuk i ka mbetur tjetër rrugë, sa të kuptojë se opozita do ta shfrytëzojë këtë në favor të misionit të vet. Tashmë, të bashkuar në linjë, por shumë armiq në interesa, mbetet që konflikti mes tyre PS – PD të jetë personal, apo mes grupesh, shkëputur nga problemet e shtresave shoqërore që kanë marrë përsipër të përfaqësojnë. Mbi këtë abuzim PD ka përpunuar gjithë fushatën e vet propagandistike politiko – ekonomike, pra, mbi një realitet virtual, duke iu gëzuar kështu triumfit ndaj rivalëve të vet “rilindas”.

Partitë tona kryesore, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, e para që në krye të herës dhe e dyta me ambicien transformuese të realitetit nëpërmjet rilindjes së mekanizmave lëvizës dhe forcave vepruese të shoqërisë, ravijëzuan profilin e një demokracie tejet “origjinale”, tragjik dhe komik, sidomos me alternimin e veçantive të tyre që ndjellin lot nga gazmimi tragjik, apo edhe nga brenga hokatare. Shendi dhe kënaqësia janë të pushtetarëve, vuajtjet dhe zymtimi – të “zhelanëve”. Shpirtlënduar ndihemi kur kundrojmë shaminë pak të nxjerrë prej xhepit të vogël të xhaketës së kostumit shik, palosur me merakun e xhentëllmenit, apo të këpucëve që shkëlqejnë prej bojës lustra, sikurse edhe nga shallvaret e atletet e tjetrit, mbështjellje këto, të përshtatshme për kopertinat e revistave humoristike, pa ndier nevojën e shtojcave deformuese për ekzagjerim prej karikaturistit.

Shqipëria mbeti pa alternativë qeverisëse. S. Berisha gatoi një çorbë demokratike, e shijshme për të dhe zullumqarët mbështetës të tij. Ai hyri në histori si zhbërës i historisë, si antishqiptar theqafas, i montuar së prapthi dhe nxitimi i tij në lëvizjen shoqërore shqiptare ishte marramendës në distancimin prej pritshmërive demokratike të popullit shqiptar. S. Berisha do të mbahet mend për urrejtjen patologjike që ai demonstron ndaj këtij vendi dhe populli që gjeneron vetëm paqe e mirësi, por që ia “tjetërsuan” në grindje, përçarje, ligësi, paturpësi deri në inceste politike e njerëzore të padëgjuara e të pamenduara se, ndonjëherë do të zhytej në baltovinën e tyre. Berisha është streha e të gjitha ligësive e prapësive, të cilat derdhin nëpër venat e tij vrer që i jep trajtë dhe formë kësaj hidhësie helmatisëse.

T’i ngresh monument kryetarit të Ballit Kombëtar, të kësaj force politike që e lidhi fatin e vet me fatin e pushtuesve të vendit dhe të Rendit të ri botëror, nazifashizmit, do të thotë të kesh të njëjtin vizion dhe iluzion për fashizmin ashtu sikundër ai, t’i jesh mirënjohës për gjithçka që ai bëri kundër luftës çlirimtare të popullit shqiptar, në shërbim të nazifashizmit, të demaskosh zgjedhjen shpëtimtare të Frontit Nacionalçlirimtar, do të thotë të pajtohesh e t’u ngresh himn krimeve dhe kriminelëve, do të thotë që, je në atë shkallë dalldisjeje që të jep kënaqësinë jo vetëm të shkatërrimit të Shqipërisë, por edhe të shuarjes së emrit e të kombit shqiptar. Një arsye më tepër kjo për popullin tonë që është kaq i ndjeshëm ndaj kësaj flame dhe që e rreshton atë në krah të forcave përparimtare botërore antifashiste, ashtu sikurse edhe në vitet e luftës së lavdishme kundër bishës naziste. Është një arsye më tepër kjo që, në kushtet e pritshmërive demokratike në vitet nëntëdhjetë, “prijësi” i demokracisë, S. Berisha “ngatërroi” rrugën me atë të revanshizmit, duke i hapur aq shumë telashe dhe brenga vendit e popullit tonë, t’i thuhej “ndal!” veprimtarisë së tij subversive, e cila është bërë aktualisht edhe më e rrezikshme, sepse është përqafuar nga forca politike në pushtet, nga ajo forcë që Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, dëshmorët dhe heronjtë e saj i kishte shenjtërisht të paprekshëm, përjetësisht të nderuar e të respektuar.

Çfarë po ndodh? Kryetari i Partisë Socialiste po tregon një zell të papërmbajtur për rehabilitimin e forcave të errëta, duke filluar me kryeballistin, M. Frashëri, dhe gjithë sërën e tradhtarëve dhe kriminelëve të Luftës së Dytë Botërore, duke u ndërruar kurorat me ato të heronjve dhe dëshmorëve. Brejtës i vlerave të popullit dhe luftës së tij, që realizoi “me sukses” atë që S. Berisha e nisi me aq shumë dëshirë e pasion.

Duke qenë kështu, E. Rama e pozicionoi qartë veten në krahun antipopullor, antikombëtar, si renegat e besëprerë ndaj forcës më vitale të vendit tonë dhe, padyshim, do të kërkojë vendosjen e autarkisë, për të mbajtur ulur kokat e një populli të tërë, para veprës kriminale të tradhtarëve, armiqve të vendit, bashkëpunëtorëve të nazifashizmit. Po socialistët? Po demokratët? “E vërteta të vret sytë”, fjalë e urtë kjo, por nga ana tjetër të shkund, të zgjon, të freskon kujtesën, për të mos harruar kurrë.

Duke u marrë me egërsinë e kampeve tona të internimit, pinjollët dhe pasardhësit e bashkëpunëtorëve të nazifashizmit, përpiqen të fashisin barbarinë e mizorinë e kampeve famëkeqe të nazizmit, ku “vetëm në dy prej tyre, kriminelët kanë asgjësuar pesë milionë e gjysmë njerëz” (“Procesi i Nurembergut”). Në vitin 1943 gjermanët ndërtuan një kremator të fuqishëm me pesë furra djegëse. Aty temperatura mund të arrinte deri 1500 gradë. Me qëllim që në furrë të futeshin sa më shumë kufoma, atyre u priteshin gjymtyrët, krahët dhe këmbët (Kampi i Majdanekut).

Komandanti i kampit të Janovskut, Vilhauz, për të kënaqur vajzën e tij tetë vjeçe, urdhëronte që të hidhnin përpjetë dy fëmijë katërvjeçarë dhe ashtu në ajër gjuante mbi ta. Në vitin 1943, në ditëlindjen e Hitlerit (mbushte 54 vjeç), Vilhauzi mori 54 të burgosur dhe i pushkatoi me dorën e vet.

Nazistët ua rrëmbenin nënave fëmijët dhe i vrisnin në sytë e tyre. Njërën këmbë të fëmijës e shkelnin me çizme, këmbën tjetër ua merrnin në dorë dhe kështu e shqyenin fëmijën.

Në Lvov banditët hitlerianë organizuan një masakër. Pasi vranë qindra njerëz, organizuan një “ekspozitë” të të vrarëve. Nëpër muret e shtëpive ishin mbërthyer trupat e masakruar, kryesisht të grave. Në ballë të kësaj ekspozite të tmerrshme ishte vendosur trupi i një gruaje, mbi të cilin ishte ngulur me bajonetë fëmija i saj.

Shembujt e mësipërm janë marrë nga “Procesi i Nurembergut”, të qëmtuara në morinë e mizorive të kriminelëve nazistë, për t’u kthjelluar kujtesën atyre që, siç thotë një gazetar i njohur, “duan të na sjellin fashistët sërish në pushtet, duke na e përshkruar këtë si një trend modern evropian etj”.

Që kryeministri ynë, E. Rama, është trendi, këtë ai e ka pohuar dhe demonstruar herë pas here, por qeverisja nuk është as këmishë, as çorape dhe as pantallona, ku i punon fantazia për t’ua përshtatur shijeve të tij ekstravagante, por është angazhim për të kënaqur shijet e njerëzve të thjeshtë, të munduar, të lodhur, të dërrmuar, e mundshme kjo, kur trendi i tij puqet me këto shije, por nga sa duket, kjo puqje ka arritur deri në pamundësi. Historia e popullit tonë, e luftës së tij kundër kriminelëve nazifashistë, puqet me historinë e vendeve dhe popujve të botës që krijuan bllokun antifashist, duke shënuar kështu ndarjen përfundimtare ndaj kësaj bishe të tërbuar, barbaria e së cilës kurrë nuk mund të jetë trendi, veç në qoftë i tillë kataklizmi kërcënues. Por popujt duan të jetojnë. Ky ideal i bashkoi në luftë për shpartallimin e nazifashizmit dhe bashkëpunëtorëve të tyre dhe të mos mendojë kush se, kjo aleancë do të mund të shpërbëhet aktualisht nga pasardhësit e tyre, si relike e së shkuarës. Ajo është garanci e së sotmes dhe stoli e së ardhmes.

Tri dekadat e pasdiktaturës komuniste në vendin tonë janë rrekje për vendosjen e një diktature të tipit fashist, shpalosur kjo prej S. Berishës dhe vazhduar ditëve të sotme prej “kundërshtarit” të tij, E. Rama. Panorama është e njëjtë me atë të instalimit të këtij Rendi të ri në Gjermaninë naziste. Bashkëpërkime deri në detaje, historikisht dhe aktualisht, kur “zogjtë e qyqes” kërkojnë të luajnë “tangon e vdekjes”, nën tingujt e së cilës gjermanët kryenin mizoritë, torturat dhe pushkatimet”. (Procesi i Nurembergut)

Sali Berisha, i cili do të mbahet mend si manipuluesi më banal i demokracisë, i ngriti monument A. Zogut, tradhtarit të interesave të vendit e të popullit. A ishte ky një trend? Roberto Batalia në librin “Lufta e Dytë Botërore” thotë se: “Badolio mori masat për të shpëtuar veten dhe familjen mbretërore. Ai dhe mbreti, së bashku me familjen, të ndjekur nga korteu i gjeneralëve dhe i funksionarëve, u drejtuan për në Peskara, ku i priste vapori. E gjithë kjo përligjej si një përpjekje për të shpëtuar Viktor Emanuelin III. Duke e lënë Romën pa drejtim dhe duke identifikuar shpëtimin e tyre me atë të kombit, ata kryen aktin që u tregonte më së miri italianëve karakterin e vërtetë të dinastisë Savoja, e cila në thelb kishte mbetur “e huaj” ndaj fateve të vendit”.

Të krijohet përshtypja, dhe jo më kot, se S. Berisha platformë ideologjike të tij dhe të Partisë që drejtonte kish atë nazifashiste. Nëse regjimi komunist akuzohet për një veprimtari formale të B. Profesionale, me ndryshimet politike që ndodhën në vendin tonë, në vend që ato të ktheheshin në rolin dhe funksionin e tyre të vërtetë, u copëzuan dhe u kthyen në shtojca të partive politike, si zotërime të tyre. Përputhje, përshtatje, ngjashmëri e plotë me komplotistët nazistë, të cilët “asgjësuan bashkimet e lira profesionale të Gjermanisë me anë të përvetësimit të mjeteve dhe pasurisë së tyre dhe duke i zëvendësuar ato me organizata që ishin nën ndikimin e Partisë naziste. Në këtë mënyrë, çdo kundërshtim i punëtorëve ishte i kotë, dhe kështu, gjithë aftësia prodhuese e popullit gjerman faktikisht u vu nën kontrollin e komplotistëve” (“Procesi i Nurembergut”).

Të vlerësosh rolin e bashkëpunëtorëve të nazifashizmit, do të thotë që të çmosh e nderosh objektivin e Hitlerit, stabilizimin e rendit të vet nëpërmjet krijimit të qeverive kolaboracioniste. “Kolaboracionistët e çdo vendi u përpoqën të motivonin qëndrimin e tyre në mbrojtje “të rendit të ri”. Arsyetimi i tyre se e keqja ekziston (pushtimi gjerman), ndaj më e udhës është që ta pranojmë atë duke lënë përshtypje sa më të mira, për të zvogëluar kështu pasojat e këtij pushtimi, pra, ky arsyetim i tyre nuk e kaloi dot kuptimin e një preteksti” (R. Batalia “Lufta e Dytë Botërore”).

I habitshëm dhe befasues është trendi i qeverive të shtetit tonë “demokratik”, në harmoni dhe vazhdimësi të së njëjtës linjë neofashiste të të dy partive tona “opozitare” me njëra tjetrën, gjë që është kërcënim i hapur dhe i drejtpërdrejtë i lirisë dhe demokracisë. Shumë armiq ka pasur vendi ynë. Në shumë luftëra është ndeshur për jetë a vdekje dhe askush nuk ka guxuar t’i kreshpërohet për ulje koke, por është përpjekur t’i ulë kokën, ndërsa kryeministri ynë, E. Rama, nën efektin e euforisë së të të “gjithëpushtetshmit”, e sheh të arsyeshme, të nevojshme, të detyrueshme të këshillojë popullin të ulë kokën para kujtimit dhe veprës së kryekolaboracionistit shqiptar, M. Frashëri. Kjo është britmë, ulërimë, kujë. Kanosja nuk shfaqet në formën e së mundshmes; tashmë është realitet, është ulur këmbëkryq në sofër dhe ngre dolli për të ardhmen e saj fatlume. Çfarë ironie! Çfarë tallje! Çfarë cinizmi! Çfarë përmbysje! Duket sikur partitë përplasjen mes tyre e kanë për të treguar se, kush do ta ketë “nderin” e meritën e flamurmbajtësit në instalimin e neofashizmit. Pra, interesa thjesht personale apo të grupit, gjë që, nuk i intereson asfare popullit. Dhe të kthesh në kauzë çështjen e pushtetit personal, duke përdorur si forcë lëvizëse masat e gjera, është hipokrizia më e madhe, vetëkapje e robërueshme për to, demotivim për pritshmëri të tjera të reja. Kjo do të thotë se shteti ka funksionuar në formën e tij më anarkike. Ja, pse nuk është e rastësishme dhe as e habitshme pse, sot jemi para situatash si të para tridhjetë viteve që, edhe pse stisim ligje me tepri, edhe pse “liria” rrjedh si lumë e po na zë frymën me harbimin e saj, kërkohet të fillojmë nga e para, “aty ku e nisëm në vitin 1990”. Dhe nga kush? Nga ata që ia lidhën këmbët Shqipërisë, që e vodhën, e zhvatën dhe që tani rreken për një transplantim të historisë së saj, të lavdisë së saj, të heroizmit e madhështisë, të gjuhës së saj të mrekullueshme e të kulturës autentike të një populli vital e të pavdirë. Ja, pse shqetësimi i Organizatës së Veteranëve të Luftës Çlirimtare dhe pasardhësve të tyre, i Organizatës së Dëshmorëve të Atdheut dhe i të gjithë popullit të vuajtur e fisnik është real dhe i përligjur.

Organizata e Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare është organizmi që ruan dhe mishëron aspiratat më të larta dhe ndjenjat më fisnike të popullit shqiptar. Veteranët dhe pasardhësit e tyre janë e vetmja venë nëpërmjet së cilës në organizmin e realitetit shqiptar qarkullon gjaku i pastër i idealeve të lirisë e të përparimit, i qëndrimit të prerë, pa asnjëfarë iluzioni ndaj armiqve të njerëzimit, ndaj ideologjisë së tyre vrastare, e cila, për fat të keq, tenton të helmojë me hidhësinë e vet gjithë strukturën venoze të këtij organizmi, që është ruajtur me aq shumë fanatizëm në stuhitë, vithisjet, rropamat e rrapëllimat e mijëravjeçarëve të njerëzimit në hapësirën tonë planetare. Por, ndërsa PS i zhveshi dorezat dhe goditi fort Luftën Çlirimtare, pse Komiteti Kombëtar i Veteranëve të kësaj lufte e konsideron atë si “forca e majtë më progresiste në spektrin politik shqiptar”?. Çfarë duhet të bëjë më tepër kjo parti, së cilës vetëm mbiemri i ka mbetur “socialiste” (deri sa të pagëzohet tërësisht me emrin “Rilindje”), që Komiteti Kombëtar i Veteranëve, sikurse thekson në përgjigjen P. Milos, “të përballet pa hezitim kundër cilitdo që ka guxuar t’i prekë ato” (vlerat e LANÇ)? Kush më tepër se pasardhësit e veteranëve duhet t’i bien kambanës së alarmit kundër E. Ramës dhe qeverisë së tij, sepse ky qëndrim tashmë nuk është i individëve të veçantë dhe ngacmues, por është qëndrim shtetëror dhe veprues dhe, për më keq, i një qeverie të “majtë” që në programin e vet e ka të shenjtë mbrojtjen e vlerave të LANÇ? Pra, Partia Socialiste, me qëndrimin ndaj Luftës nacionalçlirimtare dhe disa problemeve të tjera ekonomike, ka pushuar së ekzistuari si parti e majtë. Kjo është e vërteta që, duhet pranuar e deklaruar me zë të lartë e jo t’i fërkohen krahët si forcë progresive, duke e kurajuar kështu të vazhdojë më tej baltosjen e Luftës sonë kundër bishës nazifashiste, krahas me simotrën e saj, Partinë Demokratike.

Politikanët tanë pretendojnë ngritjen e shtetit, por nuk e dëshirojnë atë. Tridhjetë vite që këndohet ky refren, aq sa zërat janë ngjirur e megjithatë demokracia për popullin mbetet mollë e ndalueme. Cilat janë ndryshimet? Të tipit shkatërrues! Pasiguri për jetën. Vrasje nga më mafiozet, pasiguri në punë. Papunësi. Krimi dhe korrupsioni janë në vrull të pandalshëm. Ushqimi krejtësisht jashtë parametrave njerëzorë. Arsimi dhe shëndetësia në nivelet nga më skandalozet. Të gjitha janë në syrin e shtetit, me nxitjen e shtetit. Vendi po tronditet. Vend shumë i pasur! Njerëz shumë të varfër. Çfarë komedie, kemi dhe miliarderë! Me miliarda të vjedhura e të grabitura. Hajdutë të nderuar e të respektuar. Ministra e deputetë! Jetë pa të ardhme. Arrati?! Jetë pa të shkuar! Zbrazëti! E tashmja pa krahë, e rrënuar dhe e dërrmuar. A e ndiejmë? A e shikojmë? Tregoni!

Mal me vargje, mal me dashuri ka ngritur i urti Arben Duka, dëshmia e gjallë e një mrekullie që lind nga mrekullia, e një trimërie që lind nga trimëria, e një lavdie që lind nga lavdia, e një madhështie që lind nga thjeshtësia. Dhe nga shpirti i vegjëlisë, prej nga ka bulëzuar këngëtori ynë zëbilbil, ka nxjerrë ritmet, theksat, ëmbëlsitë dhe dashuritë, me të cilat ka thurur poemën e madhe të lirisë e dashurisë njerëzore. Dëgjojeni këtë zë!