“Flatrat e Veriut” do të ketë bileta me çmime të ulëta. Nesër vijnë çunat nga Londra

Aeroporti i Kukësit do të jetë një aeroport për fluturimet me çmime të ulta. Destinacionet e para që do të funksionojnë në aeroport do të jenë me Gjermaninë, Zvicrën dhe Italinë.

Fluturimi i parë do të kryhet më 18 prill, nga Britania e Madhe në Kukës. Ky fluturim u mundësua nga kompania konçesionare.

Të punësuarit do të jenë nga zona e Kukësit, me përjashtim të profesionistëve teknikë të aeroportit, shtoi ministrja. Ajo u shpreh se me datë 20, qeveria do të firmosë kontratën për ndërtimin e aeroportit të Vlorës.