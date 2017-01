FMN takime teknike në Tiranë

Ekipi i misionit të FMN sapo ka mbërritur në Tiranë ka nisur menjëherë takimet nga Ministria e Financave. Në takim e FMN me zv/Ministrin Mete në fokus të diskutimit ishin realizimi i të ardhurave, taksat e prapambetura, borxhet, shpenzimet dhe Partneritin Publik-Privat. Ndërsa nga Banka e Shqipërisë, FMN kërkon ecurinë e zhvillimit bankar e financiar, kredive me probleme, ekspozimin ndaj risqeve. Misioni do të qëndrojë në Tiranë deri në 24 janar.

Misioni i FMN menjëherë pas mbërritjes në Tiranë, ka nisur me takimet zyrtare të tij.

Së pari ekipi i FMN ka zbarkuar në Ministrinë e Financave ku u pritën nga zv/Ministri, Ervin Mete, ku është biseduar për realizimin e të ardhurave, planet për taksat e prapambetura, ekzekutimin e kredive të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, paketën fiskale 2017 dhe projeksionet e qeverisë për të ardhurat 2017.

Ndërsa më pas është zhvilluar një takim me stafin teknik të Bankës së Shqipërisë me Departamentin e Zhvillimit të Politikave Monetare.

Ashtu sikurse është parashikuar në axhendën zyrtare, ekipi ka të përcaktuar se takimet do të zhvillohen në rangun teknik.

Në axhendën e misionit të FMN do të diskutohet në ditët në vijim me Ministrinë e Financave edhe për kadastrën fiskale dhe taksimin mbi pronën, buxhetin final të 2017, borxhet e reja të qeverisë, menaxhimin e likuiditeteve, shpenzimet për energjinë dhe projektet në këtë sektor për 2017 deri në 2020, si edhe PPP.

Nga Banka e Shqipërisë, misioni i FMN do të kërkojë të dhënat për zhvillimin bankar e financiar, riskun aktual të ekonomisë, kreditë me probleme, ekspozimi ndaj kursit të këmbimit, performancën e programeve dhe po ashtu remitancat, tregjet, turzimin etj.

Në qëndrimin një javor të FMN në Shqipëri që mbyllet në 24 janar, takimet përmbyllëse do të jenë ato me kreun e Financave shqiptare Arben Ahmetajn dhe Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Sejkon, ku do të ketë e dhe një dalje e përbashkët për mediat.

Ky është misioni i fundit i FMN në vendin tonë dhe në muajin shkurt pritet edhe përmbyllja 3 vjeçare e marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar.