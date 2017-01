Fondacioni shqiptar EDS, fushatë për blerjen e EKO-s që identifikon anomalitë e fetusit

Për herë të parë në Shqipëri një fondacion vendas merrë iniciativën të ndihmoj një institucion publik shtetëror me pajisje mjekësore të cilat do të ndikojnë në jetën e nënave dhe fëmijëve.

Fondacioni EDS ka nisur një fushatë për mbledhjen e fondeve me qëllim blerjen e një aparature ekografike me ultra tinguj të një teknologjie të avancuar, e cila do t’i dhurohet Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik, “Koço Gliozheni” në Tiranë.

Fushata me sloganin “Për më shumë bebe të shëndetshme” ka nisur në fundin e muajit dhjetor dhe do të mbyllet në 14 mars. Qëllimi i saj është që, përmes donacioneve të bizneseve e individëve, të krijojë një fond prej 70 mijë eurosh,i cili do të përdoret për blerjen e aparaturës së sofistikuar ekografike, e cila ka një vlerë të jashtëzakonshme në një kohë kur në spitalet publike të vendit mungon një pajisje e tillë dhe nevoja për kujdesin karshi shëndetit riprodhues në Shqipëri është në rritje.

Kjo pajisje e një teknologjie të avancuar është në gjendje që, përmes valëve të tingujve, të ekzaminojë pa efekte anësore e rrezatim të jonizuar, kushtet klinike të një gruaje shtatzënë dhe fetusit të saj. EKO-ja, që do t’i dhurohet Spitalit Universitar,do krijojë kushte për identifikimin e diagnostikimin në kohë dhe me saktësi të anomalive të ndryshme të një fetusi. Ajo ka kapacitetin të ekzaminojë zhvillimin e tij në dinamikë, përfshirë organet e brendshme, skeletin, gjymtyrët dhe mirëqenien e përgjithshme. Nga ana tjetër, një pajisje e tillë mundëson ndjekjen e ritmit të zemrës së fetusit dhe kontrollin për anomali në sistemet nervore, kardiake, gastro-intestinale, renale etj.

Përmes kësaj ekografie gjithashtu merren pamje 3D dhe 4D të fetusit, duke mundësuar kësisoj jo vetëm njohjen me gjininë e fëmijës, por dhe fotografimin e fytyrës, gjymtyrëve apo trupit të tij.

Një rëndësi të madhe kjo pajisje e ka dhe për diagnostikimin e ndjekjen e pacientëve me probleme tumorale, patologji të aparatit gjenital apo sëmundjeve të gjirit. Po kështu, e vendosur në një spital universitar të nivelit tercial, do të shërbejë dhe për praktikë e një formim më të mirë të studentëve e specializantëve të mjekësisë.

Kjo EKO e specializuar do t’i shërbejë jo vetëm 11.000 nënave që lindin mesatarisht çdo vit në kryeqytet, por do të jetë një ndihmë e çmuar dhe për rastet e komplikuara dhe patologjitë serioze të nënave e fetuseve të tyre në gjithë Shqipërinë.

Fushata “Për më shumë bebe të shëndetshme” vjen në një kohë kur niveli i lindjeve në Shqipëri është ulur ndjeshëm dhe rastet e shtatzënive të komplikuara kanë sjellë pasoja fatale për nënat dhe foshnjet.

Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, INSTAT, numri i lindjeve në Shqipëri përgjatë vitit 2014 ka qenë 35,760, në një kohë kur në vitin 1994 në vend lindën 72,179 foshnje. Trendi i madh i rënies së lindjeve të reja në këto njëzet vitet e fundit është një alarm për shoqërinë shqiptare dhe sjell në vëmendje nevojën e një kontributi më të madh të gjithsecilit në ndihmë të shëndetit riprodhues në Shqipëri.

Një studim i Institutit të Shëndetit Publik i botuar në 2016-ën që analizon të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë për vdekshmërinë foshnjore del në konkluzionin se, Tirana ka numrin më të lartë të vdekjeve në këtë kategori, krahasuar me qarqet e tjera të Shqipërisë. Niveli i i vdekshmërisë foshnjore për vitin 2014 në Tiranë ishte 9,6 në 1000 lindje të gjalla, në një kohë kur mesatarja e këtij treguesi për Shqipërinë ishte 6,5 në 1000 lindje.

Tirana gjithashtu renditet si problematike përsa i përket nivelit të vdekshmërisë perinatale (javët para dhe pas lindjes). Për vitin 2014 vdekshmëria në këtë kategori në Tiranë ishte 9,2 në 1000 raste, në një kohë kur mesatarja kombëtare ishte 7,9 në 1000.

Fushata e mbledhjes së fondeve nga ana e Fondacionit EDS do të jetë transparente dhe lista e dhuruesve me shifrat përkatëse do të jetë e publikuar online dhe e aksesueshme për çdo individ. Gjatë ditëve në vijim, aktivitete të ndryshme publike do zhvillohen nga fondacioni, jo vetëm për mbledhjen e shumës së caktuar, por edhe për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet e shëndetit të grave shtatzëna dhe mirëqenies së foshnjeve.

Të interesuarit mund të dhurojnë pranë Bankës CREDINS në numrat e llogarisë:

ALL no 7308 IBAN AL53 2121 1016 0000 0000 0000 7308

EURO no 18969 IBAN AL68 2121 1016 0000 0000 0001 8969