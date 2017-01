Formula e re e llogaritjes së pensioneve nga 1 janari i 2015 

Duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm formula e llogaritjes së pensioneve do të pësojë ndryshime, të cilat në varësi të periudhës kontributeve do të ndryshojnë edhe masën e përfitimit mujor për të gjithë pensionistët e rinj që do t’i shtohen skemës së pensioneve. Duke raportuara në Komisionin e Ekonomisë mbi projektligjin e reformës së pensioneve ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erion Veliaj ka bërë të ditur se ndryshimi i formulës së llogaritjes së pensionit duke lidhur masën e tij, me vitet e kontributit dhe pagën mbi të cilën paguhen kontributet do të shmangë ndarjen e pagesave të padrejta dhe të kufizuara për kategori të caktuara përfituesish sikundër ka ndodhur deri më sot. Në këto kushte, sipas formulës së re të llogaritjes së pensioneve, duke filluar nga data 1 janar 2015 e në vazhdim nuk do të ketë më pension të pjesshëm. Aq sa vite kontribuohet në skemë, aq do të jetë edhe masa e pensionit që do të marrë aplikuesi. Në ndryshimet e parashikuara në nenin 32 të këtij projektligji, saktësohet se do të bëhet e mundur edhe heqja e tavaneve të cilat kufizonin marrjen e një pensioni më të lartë se dyfishi i pensionit minimal dhe më të madh se 75 për qind e pagës mesatare neto në tre vite të njëpasnjëshme në dhjetë vitet e fundit të punës. “Këto tavane krijonin padrejtësi, kishin dobësuar ndjeshëm lidhjen midis pensionit dhe kontributit dhe dekurajonin pagimin e kontributeve me paga të larta duke u bërë shkak për evazion dhe fshehje të pagave. Për rivendosjen e parimit kontributiv dhe forcimin e tij, në këtë projekt-ligj parashikohet ripërcaktimi i formulës së përllogaritjes së pensionit duke zëvendësuar pensionin bazë me pensionin social dhe duke rritur atë pjesë të pensionit që lidhet drejtpërdrejt me madhësinë dhe vitet e kontributeve të paguara. Ky ndryshim do të bëjë që, krahasuar me sot, të rriten thuajse të gjitha pensionet”, vuri në dukje ministri Veliaj. Sipas tij pensionistët që do të dalin në pension nga viti 2015, për një periudhë afatmesme do të kenë një rritje të moderuar të masës së pensionit krahasuar me pensionistët aktualë. Ndërsa në periudhën afatgjatë, për personat që kontribuojnë me paga më të larta, pensionet do të jenë më të larta dhe të mbështetur mbi pagat e tyre reale të deklaruara në listpagesa dhe të indeksuara sipas rregullave të qarta dhe të qëndrueshme të cilat do të japin një bazë të vlerësuar më të lartë dhe për rrjedhojë një masë më të madhe për pjesën kontributive të pensionit (shtesa në formulë). Pavarsisht debateve të lindura, Veliaj ka sqaruar se kjo reformë është konsultuar tashmë më të gjitha grupet e interesit, duke shtuar se rritja e moshës së pensionit nuk do të bëhet e menjëhershme , edhe pse buxheti i shtetit ka nevojë për këtë. Defiçiti i krijuar në buxhet si pasojë e numrit të ulët të kontribuuesve ka ngjallur gjithashtu debate në momentin që parashikohet rritje e pensioneve dhe jo ulje.

Ndryshimi i pagës minimale

Më tej në projektligj parashikohet njehsimi i pagës minimale kontributive me pagën minimale në shkallë vendi dhe përcaktimi i rregullave strikte për indeksimin e pagave kontributive. Bazuar në ndryshimet e parashikuara në nenin 59 të ligjit aktual, si dhe referuar nenit 31 të këtij projektligji, për efekt të llogaritjes fillestare të pensioneve duke filluar nga data një janar e 2015, e në vazhdim do të bëhet edhe ripërcaktim i koeficienteve të indeksimit të bazës së vlerësueshme, përcaktimi i një page referuese për vjetërsinë e punës në ish- kooperativat bujqësore, eliminimi i dyshemeve administrative që krijonin shkëputje në llogaritjen e pensioneve fshat-qytet. “Sa më sipër, duke qenë se në harkun kohor 1994-2014 indeksi i rivlerësimit të pagave për efekt të pagimit të kontributeve ka qenë i lidhur me nivelin e kontributit mesatar, është deformuar e dëmtuar si shkak i rritjes të tavanit të pagës mbi të cilën paguhen kontributet nga 1/3 në 1/5 duke filluar nga viti 2002, por edhe si shkak i uljes së normës së kontributit ndaj pagës nga 42,5 ne 24,5 për qind. Për këto arsye, paga e rivlerësuar minimale mbetet rreth 20 për qind më e ulet se paga minimale aktuale. Nga ana tjetër, vendosja e pagës referuese për vjetërsinë e punës në ish kooperativat bujqësore bën të panevojshëm përdorimin e rregullave të ndryshme për llogaritjen e pensionit të fshatit”, ka deklaruar ministri Veliaj duke shtuar se kjo situatë do të ndryshojë me zbatimin e formulës së re të llogaritjes se pensioneve.

Si do zbatohet rritja graduale e moshës së daljes në pension

Rritja graduale e moshës së daljes në pension për gratë do vijojë me dy muaj në vit, për të arritur në 63 vjeç në vitin 2032. Ndërkohë që nga viti 2032 mosha e daljes në pension për burrat do të rritet me një muaj në vit dhe për gratë me dy muaj në vit duke arritur në 67 vjeç për të dy sekset në vitin 2056. Shkaqet sepse është vendosur kjo skemë për rritjen e moshës kanë të bëjnë me faktin se është rritur ndjeshëm koha e gëzimit të pensionit si rezultat i rritjes së jetëgjatësisë. Aktualisht, në Shqipëri koha mesatare e gëzimit të pensionit për të dyja gjinitë është 21.4 vjet, 19.2 vjet për meshkujt dhe 24.2 vjet për femrat. Pra, koha e gëzimit të pensionit për femrat është 5 vjet më e lartë se e burrave për dy arsye kryesore: jetëgjatësia më e madhe e femrave se meshkujt si dhe dalja në pension pleqërie më herët se meshkujt. Ndërkohë që një tjetër arsye është edhe fakti se nga grupet e mbrojtjes së të drejtave të grave është ngritur gjithnjë shqetësimi i trajtimit të pabarabartë të grave në lidhje me daljen në pension dhe nxjerrjen nga tregu i punës më herët. Kjo nxjerrje nga tregu i punës krijon probleme të natyrës sociale dhe ekonomike tek gratë si humbje të ekspertizës, përjashtim nga vendimmarrja dhe kontributi në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror, diskriminim gjinor, përjashtim nga jeta aktive shoqërore, etj. Shumica e vendeve të Evropës kanë një trajtim të barabartë përsa i përket moshës së daljes në pension për të dyja gjinitë. Ky ka qenë një rekomandim i përhershëm dhe i vazhdueshëm i Bashkimit Evropian në takimet dhe negociatat në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit.

Detaje

Për të shmangur efektet sociale dhe rritur pranueshmërinë është përcaktuar që kjo rritje moshe të bëhet në mënyrë graduale duke e rritur me vetëm 2 muaj në vit dhe efektin e plotë do ta ketë në vitin 2032 ose pas 18 vjetësh. Në vitin 2032 do të dalin në pension në moshën 63 vjeç femrat e lindura në vitin 1969.

Rritja graduale e kontributit për zonat rurale duke barazuar kontributet e fermerëve me ato të zonave urbane deri në vitin 2018; Shfuqizimi i formulës së llogaritjes të pensioneve të zonave rurale dhe përdorimi i të njëjtës formulë si për pensionet e tjera.;

Shtyrja e daljes në pension, pasohet me rritje të pensionit 0.5 % më shumë çdo muaj

Kush punon edhe pas mbushjes së moshës së daljes në pension do të përfitojë një rritje shtesë të pensionit, e cila është parashikuar të jetë 0.5 për qind për ccdo muaj të mbajtjes së vendit të punës edhe pas moshës së pensionit. Më tej skema parashikon vendosjen e pensionit social për të gjithë individët që nuk plotësojnë kushtet e nevojshme për përftimin e një pensioni, i cili mund të përfitohet vetëm nga individët mbi 70 vjeç që kanë qenë rezident në Shqipëri gjatë 5 viteve të fundit. Masa e këtij pensioni do të jetë jo më e madhe sesa masa e pensionit të pjesshëm që arrihet nga skema kontributive. Ky pension do të jepet duke pasur si kusht verifikimin e të ardhurave dhe do të financohet nga buxheti i shtetit. “Me ndryshimet e propozuara në këtë projekt-ligj, treguesit financiarë të skemës shënojnë një përmirësim të ndjeshëm krahasuar me projeksionet e skemës aktuale. Heqja e pensionit maksimal dhe forcimi i lidhjes mes kontributeve dhe benefiteve mund ta bëjë skemën e re më tërheqëse për qytetarët duke i nxitur ata që të bëhen pjesë e skemës si edhe që të kontribuojnë në bazë të pagës reale, çka do të sillte një rritje të menjëhershme të të ardhurave”, ka përfunduar Veliaj.