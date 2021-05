Formula për fituesit e rinj në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës

Rezultatet e shkollës së mesme, si dhe pikët e testit të pranimit janë dy kriteret vendimtare mbi të cilat do të bazohet përzgjedhja e fituesve të rinj në programet e studimit të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës në Universitetin Politeknik të Tiranë (UPT).

Peshën vendimtare në renditjen e fituesve që do të vijojnë për herë të parë studimet në këtë fakultet për vitin akademik 2021-2022 e ka kriteri i rezultateve të shkollës së mesme me 60 për qind të ndikimit. Ndërsa testi i pranimit vlerësohet me 40 për qind të ndikimit.

Senati Akademik i UPT-së ka miratuar tashmë edhe formulën se si do të bëhet vlerësimi i çdo kandidati që do të garojë përgjatë këtij viti për të fituar një të drejtë studimi në këtë fakultet. Formulën e detajuar e gjeni në vijim të shkrimit.

Struktura si do jetë testi i pranimit!

Sipas vendimit të marrë, konkursi do të jetë i organizuar në një ditë dhe do të zgjasë 2-3 orë, ku çdo kandidat duhet të plotësojë një test, që do të ketë në përmbajtje 60 pyetje që do të jenë vetëm me alternativa, në mënyrë që të mundësojë edhe korrigjimin elektronik. Autoritetet e këtij fakulteti sqarojnë se testi i pranimit në programet e integruara të studimit në degën Arkitekturë dhe Urbanistikë dhe programin e studimit bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn, u drejtohet të gjithë studentëve të cilët janë kandidatë potencialë për të ndjekur studimet pranë këtij institucioni.Ky test përfshin vlerësimin e katër komponentëve të ndryshëm që janë: Test i arsyetimit logjik, test i kulturës së përgjithshme, test i historisë dhe historisë së arkitekturës, si dhe test i vizatimit dhe prezantimit.

Testi i arsyetimit logjik

Testi i arsyetimit logjik do të përfshijë 25 përqind të pytejeve të përgjithshme. Kandidati i cili do të ndjekë studimet në degët e Arkitekturës dhe Urbanistikës, gjatë plotësimit të kësaj pjese të testit duhet të reflektojnë një seri cilësish të lidhura me arsyetimin logjik të tij. Pyetjet do të merren me raste ose probleme, të cilat do të bazohen në tekste të eseve me një natyrë shkencore, apo me një natyrë abstrakte, zgjidhja e së cilës kërkon adoptimin e formave të ndryshme të arsyetimit logjik. Konkretisht, në fushën e arsyetimit logjik, tentohet të evidentohen ata kandidatë që shfaqin kapacitet analitik racional, si dhe intuitë në perceptimin 2-dimensional e 3-dimensional. Të dyja format e dijes (empirike apo inteligjencë natyrale) ndikojnë në performancën e kandidatëve, por një pjesë e mirë e pyetjeve fokusohen në aftësinë e tyre për të analizuar në një kohë relativisht të shkurtër. Në një hark të kufizuar kohor, kandidatët duhet të kuptojnë kërkesat e problemit të paraqitur, të analizojnë dhe të japin alternativën e duhur.

Test i kulturës së përgjithshme

Edhe testi i kulturës së përgjithshme ka 25 për qind të pytejeve të paraqitura. Pyetjet do të bazohen në tekste të eseve shkencore ose treguese nga autorë klasikë ose bashkëkohorë, ose në tekstet aktuale të botuara në gazeta ose në revista të përgjithshme, apo të specializuara. Në pjesën e testit të kulturës së përgjithshme do të kombinohen pyetje të ndryshme që do të arrijnë të nxjerrin në evidencë sintezën e dijeve të kulturës së përgjithshme të marrë nga kandidati, deri në atë moment. Fushat të cilat kontrollohen, lidhen ngushtë si me aktualitetin politik, social e kulturor, por edhe me koncepte e fenomene të së shkuarës.

Test i historisë dhe historisë së arkitekturës

Testi i historisë dhe historisë së arkitekturës gjithahstu ka në përmbajtje 25 për qind të pyetjeve të paraqitura. Testi ka për qëllim përcaktimin e kritereve të përgjithshme në përputhje me orientimin kronologjik në lidhje me protagonistët dhe fenomenet me rëndësi historike (të epokës së lashtë, të Mesjetës së lartë dhe të ulët, të epokës moderne, të epokës bashkëkohore). Këto udhëzime të përgjithshme historiko-kronologjike, gjithashtu do të verifikohen nëpërmjet vlerësimit të njohurive të ndërthurura me ngjarje artistike specifike arkitekturore (vepra arkitekturore ose rryma artistike). Në pjesën e testit të kulturës së historisë së përgjithshme do të kombinohen pyetje të ndryshme që do të arrijnë të nxjerrin në evidencë sintezën e dijeve të marrë nga kandidati deri në atë moment. Literatura në të cilën do të mbështetet testi do të bazohet në: tekstet shkollore të historisë (për shkollat e mesme) si dhe tekstet shkollore të Historisë së Artit. Pyetjet do të jenë të formuluara si pyetje të shkurtëra që nuk kanë nevojë për zhvillim, por do të jenë me përzgjedhjen e alternativës së saktë.

Test i vizatimit dhe prezantimit

Test i vizatimit dhe prezantimit ka 25 për qind të pyetjeve të paraqitura. Testi synon të konstatojë aftësinë për të komunikuar grafikisht, për të analizuar grafikët, vizatimet dhe kushtet e korrespondencës në lidhje me objektin e përfaqësuar nga zotërimi i nocioneve elementare, që lidhen me komunikimin grafik dhe prezantimin (objektet, bimët, lartësitë, aksonometritë etj). Për të kryer këtë test, duhet të keni mjetet e vizatimit teknik. Pyetjet do të bazohen në tekstin shkollor të teknologjisë. Në test do të kombinohen pyetje të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me: komunikimi grafik dhe skica, vizatimet me projeksione kënddrejta, paraqitjet me prerje dhe aksonometrike, vizatimet e ndërtimit dhe ato skematike. Literatura në të cilën do të mbështetet testi, do të bazohet në tekstin e shkollës së mesme të teknologjisë bazë dhe asaj me zgjedhje të zhvilluar në klasën e 12.

Formula për fituesit e 2021:

Formula për fituesit: 0.6* Mes VKM * KKoef. Shkollës*1000 + 0.4 *T Testi*100

Shpjegimet për formulën: