FORUM / Çfarë mendojnë Viktor Malaj, Bedri Islami, Moikom Zeqo e Arben Duka për “100 emrat” e Ramës

Vendimi i kryeministrit për të publikuar një listë me emrat e funksionarëve publikë që dyshohen se kanë abuzuar me detyrën ka ngjallur një debat të madh.

Shumë reagime e kanë cilësuar një veprim të nxituar këtë nismë, duke theksuar se denoncimet duhet të bëhen në organet përkatëse dhe jo në formën e fletërrufeve. DITA ka zhvilluar një forum me bashkëpunëtorët e saj në lidhje me pyetjen: A bëri mirë Rama që publikoi “listën e zezë”?

Viktor Malaj, Moikom Zeqo Bedri Islami dhe Arben Duka japin vlerësimin e tyre për këtë nismë të kryeministrit.

***

‘Lista e zezë’ e Ramës si ‘qytetari dixhital’ i Sali Berishës

Viktor Malaj

Lidhur me listën e publikuar nga Rama mund të them se e konsideroj një veprim të pamenduar mirë dhe të padobishëm. Kjo listë më kujton zhgaravinat e përditshme të Sali Berishës me informacionet e “qytetarit dixhital”.

Nuk është në nderin e Kryeministrit dhe të asnjë punonjësi shtetëror që të publikojë emra zyrtarësh si njerëz të dyshuar për korrupsion apo moskryerje të detyrave. Jeta ka treguar se edhe dëshmi apo akuza të bëra publikisht, apo qoftë edhe në gjykatë, janë provuar jo rrallë si të pavërteta.

Falsiteti i akuzave bëhet akoma më i mundshëm kur bëhet nga persona anonimë apo nëpërmjet kompjuterit. Akuzat mund të jenë të bazuara, por mund të jenë edhe gënjeshtra që kanë si shkak pakënaqësitë e individëve që kërkojnë gjëra që s’u takojnë apo inatet personale dhe synojnë dëmtimin e zyrtarit të shtetit. Jo rrallë ka ndodhur që qytetari beson se i takon një e drejtë, megjithëse ligji nuk ia jep.

Po ashtu, ka ndodhur që qytetari të fajësojë njeriun e gabuar për një padrejtësi që i është bërë. Të gjitha sa thashë më sipër nuk synojnë shfajësimin e personave të listuar, por nevojitet që qeveria dhe institucionet e tjera shtetërore të bëjnë verifikimet e duhura dhe të plota të ankesave të qytetarëve dhe pastaj të konkludojnë mbi këtë bazë. Nevojiten masa konkrete dhe jo fletërrufe.

***

Një listë që duhet harruar

Bedri Islami

Shefi i qeverisë, Edi Rama, publikoi një listë 100 emërore, në të cilën janë përfshirë njerëz të fushave të ndryshme dhe, që përmes komunikimit online, janë të akuzuar për abuzime në administratë.

Si duket, ky reagim, në fakt aspak kryeministror, është shenja e parë përmes së cilës kryeministri mendon të fillojë reformën aq të premtuar në miradministrimin e pushtetit.

Një gjetje politike, e cila, megjithëse mund të ketë qëllimin e mirë për të ngritur furinë e revoltës ndaj korrupsionit dhe keqpërdorimit të pushtetit, nuk tregon një fillesë të mirë.

Për më tepër, sido që të marrësh dhe ngado që të kapësh, lista e shfaqur është shenjë me abuzimin ndaj pushtetit, pasi, duke e pranuar si të mirëqenë se në atë listë shumë prej atyre të cituar, janë me të vërtetë tipikët e abuzimit me pushtetin, të drejtën e shpalljes së tyre, për më tepër, të përzgjedhjes së tyre, nuk e ka askush i vetëm, as shefi i qeverisë.

Jam krejt i bindur se shumë vetë në atë listë, e jo vetëm aty, e kanë mbushur prej kohe kupën dhe koha ka ardhur që të largohen sa më parë nga administrimi i pushtetit, në çdo hallkë qoftë; në drejtësi, në shëndetësi, në arsim, në administratën publike. Largimi i tyre nuk do të ishte katarsisi i pushtetit, por zgjimi i ndjenjës së shpresës se diçka mund të ndryshojë e duhet të ndryshojë.

Por kjo nuk bëhet përmes dialogut , aq më tepër online, me njerëzit. Mendimi i atyre që janë bërë pjesë e këtij “komunikimi” nuk është e thënë të jetë i të gjithëve, për më tepër nuk është përcaktues dhe, mbi këtë “komunikim” të hidhet në tregun mediatik një listë, e cila, edhe pse mund të ketë shumë të vërteta brenda, nuk është krejt e vërtetë, e për më tepër, e vetmja e vërtetë.

Mandati i dytë i Edi Ramës , si duket, ka filluar. Megjithëse qeveria vazhdon të jetë tri polare, ku janë bërë bashkë, si askund tjetër, edhe shumica edhe opozita, e ku njëra pjesë pret të largohet e tjetra pret të riafirmohet, jo gjithçka mund të ketë një fillim të tillë.

Dëshira e Ramës për të transformuar sa më parë administrimin nuk fillon me “letrat nga populli”, por me çështje themelore, që kanë të bëjnë pikërisht me atë që ai vetë shpesh herë e ka përcaktuar: ndryshimin e sistemit, pasi ky i korrupton njerëzit.

Të ndryshosh sistemin përmes një liste 100 emërore do të thotë të kthehesh kundër vetes, asaj që ka përcaktuar dhe që duhet të ndjejë secili mbi vete.

Dëshira për të ndryshuar gjërat është e lakmueshme, mënyra është jo e denjë për shefin e një qeverie, e cila, duke marrë përsipër që administrata të jetë shërbyese ndaj njerëzve, duhet të bjë kujdesin që mos të kalojnë në ato forma, që dashur , pa dashur, të kujtojnë një kohë të shkuar.

Njerëzit presin nga shefi i qeverisë kthimin e administratës në një vlerë perëndimore, përcaktuese në krijimin e marrëdhënieve normale mes qytetarit e shtetit.

Kjo do të jetë arritja më e duhur në fillimin e mandatit të ri qeveritar, por, krahas saj, pritshmëritë e njerëzve janë shumë më të mëdha.

Le të jetë një fillesë për t’u harruar.

***

Lista do çojë në “gjueti shtrigash”

Arben Duka

Nuk e quaj shumë normale, mbasi mund të ketë denoncime tendencioze. Rama mund t’ia përcillte prokurorisë për hetime të mëtejshme. Më duken si letrat anonime të kohës së Enverit që kanë marrë shumë njerëz në qafë.

Sigurisht në atë listë ka dhe zyrtarë të korruptuar, po nuk ua vë dot dorën pa u provuar prova e korrupsionit. Ata që denoncojnë duhet të japin fakte të besueshme dhe të verifikueshme, kështu ka vlerë. Kështu reformimi i administratës mund të kthehet në gjueti shtrigash. Nuk është kjo mënyra për të zbuluar njerëzit e korruptuar.

Ke dikë inat dhe çon emrin tek Rama, kjo nuk është normale. Pjesëtarët e listës së zezë mund të akuzojnë kryeministrin për shpifje e kështu me radhë.

***

Korrupsioni nuk luftohet nga politika, por nga ..vettingu

Moikom Zeqo

Që korrupsioni është endemik dhe kapilar në Shqipëri, kjo nuk përben asnjë sekret të paditur për popullin, pa harruar dhe sintagmën tashmë gati aksiomatike që vetë populli shqiptar këto 27 vjet ka qenë edhe objekt për fat të keq, edhe subjekt i korrupsionit.

Nuk duhet harruar kjo e vërtetë ulëritëse!

Pra korrupsioni nuk është i klasifikueshëm rigorozisht,p.sh të bëjmë sikur të arsyetojmë se korrupsioni i takon vetëm PD-së, LSI-së etj, kurse PS-ja është e pakorruptueshme. Ose zyrtarët e nivelit të ulët dhe të mesëm të administratës janë të korruptueshëm, kurse zyrtarët e nivele më të larta nuk janë të korruptueshëm.

Ose të arsyetojmë në sensin e kundërt,pa harruar, se kthimi mbrapsht i dorashkës,nuk e zhbën dot identitetin e të njëjtës dorashkë.

Kryetarët e partive kryesore që zotërojnë 27 vjet pushtetin në Shqipëri janë akuzuar me emra dhe me detaje për aferat e mëdha korruptive.

A mund ta bëjnë këta politikanë luftën kundër korrupsionit?

Mendoj me trishtim, por edhe me përkorje, se këta politikanë kryesorë nuk e luftojnë dot korrupsionin, që e ka kthyer Shqipërinë e gjorë në një nga vendet më të korruptuara të botës.

E tërë shoqëria shqiptare, mjerisht është e korruptuar. Mentaliteti bizantin dhe otoman i korrupsionit është përhapur edhe tek gjeneratat e reja. Ajme!

Korrupsioni nuk luftohet nga sipër,por duhet të jetë një revolucion i madh moral nga poshtë, në substancën dhe vetëdijen e shoqërisë shqiptare. Por ky ndryshim kopernikan duhet konceptuar nga intelektualët e ndershëm dhe vizionarë, duke stimuluar domosdoshmërinë e ndryshimit në një situatë apokaliptike për jetë a vdekje, për të ringjalluar sistemin e vlerave që ka kohë që ka vdekur në Shqipëri.

Lista e të korruptuarve e publikuar nga Rama, juridikisht nuk është e sakte, sepse ccdo i akuzuar ka të drejtën e gjyqit dhe të mbrojtjes. Ky proces ciklik dhe i pafund do të krijonte më tepër një tautologji se sa drejtësi!

Politika shqiptare e ka shkatërruar frikshëm konceptin e drejtësisë këto 27 vjet.

As të vrarët e Gërdecit, as të 21 janarit etj, nuk janë konceptualizuar nga optika e drejtësisë supreme. Askush nuk beson në këtë drejtësi, madje as unë.

Klasa politike delitante shqiptare ka vetëm një alternativë ndryshimi real, zbatimin e Vettingut, jo vetëm për gjykatësit,por sidomos për vetë politikanët. Pa këtë universalizim të vettingut, Shqipëria mund të konsiderohet pa shpresë dhe pa kauzë morale.

Po vetëm vettingu mundet të luftojë korrupsionin.

Vetëm vettingu mund të bëjë ose të nisë ndryshimin e madh.

Vettingu në të gjitha konceptimet juridike dhe si instrument i epërm, i pakontaminuar nga politika shqiptare është përgjegjësja historike dhe konceptuale e korrupsionit marramendës në Shqipëri.

Vetëm vettingu!