FORUMI NË DITA / Tre specialistë të terapisë mendore: Si të luftojmë, frikën, ankthin dhe stresin në kushtet e izolimit

FORUM / Të gjithë të mbyllur në shtëpi, çfarë do të ndodh me ne nga ana psiko-emocionale. Frikë nga e ardhmja, pasiguri nga e panjohura dhe virusi që i kërcënon të gjithë, të pasur e të varfër. Si të përballemi me frikën, ankthin dhe stresin në këto ditë virusi. Flasin në Dita, Entela Binjaku, psikologe, pedagoge. Gëzim Tushi, profesor, sociolog. Lediona Braho, psikologe klinike, terapiste.

Të mbyllur në shtëpi, po përjetojmë një nga situatat më të vështira emocionale, duke u përballur me një sëmundje që na kërcënon të gjithëve.

Të pasur dhe të varfër sot qëndrojnë brenda mureve të banesës së tyre pasi të gjithë janë të barabartë. Nuk mund të shkosh të kurohesh jashtë shtetit, sado të ardhura të kesh dhe asnjë spital privat nuk të ofron shërbim nëse rezultoni i prekur nga Covid-19.

Të gjithë ndihen të dobët përball këtij virusi, i cili tashmë ka pushtuar botën.

Por çfarë ndodh me njerëzit nga ana psikologjike? Si mund ta përballojnë ata këtë situatë izolimi e cila është e mbushur me frikë, pasiguri dhe informacione kontradiktore që vijnë në të gjitha format.

Ne në “Dita” kemi kërkuar mendimin e tre specialistëve, psikologë e sociologë të cilët e njohin shumë mirë karakterin njerëzor, anën psiko-emocionale të tyre duke na dhënë disa këshilla se si mund ta kalojmë këtë situatë të vështirë për të cilën nuk e dimë se kur do e ketë fundin…

Për ne ka folur Entela Binjaku, psikologe, pedagoge. Gëzim Tushi, profesor, sociolog. Lediona Braho, psikologe klinike, terapiste.

Entela Binjaku: Kujdes nga lajmet e rreme

-Ka shumë njerëz që kanë fobi nga të qëndruarit mbyllur dhe kjo situatë mund t’i shkaktoj shumë probleme, çfarë do i këshilloje?

-Njerëzit që i janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për të qëndruar mbyllur, duhet të presin nga autoritetet edhe sugjerime për situatën e re në të cilën gjenden dhe ndaj së cilës disa mund të provojnë edhe fobi. Autoritetet në këto raste mund të jenë psikologë, punonjës socialë, Shoqata të Psikologëve apo edhe mjekë neurologë e psikiatër. Për t´u ardhur në ndihmë njerëzve që kanë vështirësi të qëndrojnë mbyllur, këta profesionistë duhet të japin sugjerime që jo vetëm të jenë kreative, por të gjejnë edhe zbatueshmëri.

Ndër këshillat që mund të sugjerohen për shembull është që izolimi të kuptohet si një kohë kur mund të merren me gjëra që kanë rëndësi për ta, gjëra për të cilat nuk kanë pasur kohë – si për shembull të mësojnë ndonjë gjuhë të huaj, të nisin ndonjë kurs online, të lexojnë ndonjë libër, të shohin ndonjë film, t´u kushtohen pasioneve, që zhvillohen brenda shtëpisë, por që nuk kanë gjetur kohë t´i praktikojnë etj.

Në këtë mënyrë njerëzit nuk lejojnë që izolimi fizik të shndërrohet edhe në izolim psikologjik dhe për këtë teknologjia vjen mjaft në ndihmë.

Një tjetër këshillë është në vend që ta mendojnë izolimin si fobi, le ta konsiderojnë si një kohë për të rivendosur ose forcuar marrëdhëniet familjare që deri para pandemisë i kishim lënë mënjanë: Periudha që po qëndrojnë mbyllur mund të përdoret si mundësi për të rivendosur marrëdhënie që kontribuojnë në mirëqenien psikike të gjithsecilit.

Megjithatë edhe izolimi nuk duhet të jetë i tepruar, jeta dhe marrëdhëniet shoqërore duhet të ruajnë normalitetin sa më shumë të jetë e mundur sigurisht në kushtet e ruajtjes dhe kujdesit ndaj infektimit pra të ruhet hapësira sociale, të kihen kujdes prekjet, higjiena, numri i personave që takohen etj.

Në përgjithësi ne si shoqëri kemi prirjen që pasiguritë t´i shohim si rreziqe dhe jo si mundësi.

Në këto kushte që jemi aktualisht duhet që rreziqet t´i vlerësojmë, por të mos humbim edhe mundësitë e normalitetit.

-Njerëzit janë në panik dhe kanë mungesë informacioni, ose lexojnë shumë informacione kontradiktore që e shtojnë edhe më tepër panikun e tyre, si ndikon kjo gjë tek ata?

Nëse jemi duke vepruar duke mësuar nga përvoja e të tjerëve, duhet po ashtu të kuptojmë se rreziku nga informacionet e rreme sidomos në raste si ky i pandemisë është shumë i lartë. Po ashtu studimet thonë se informacionet e rreme (Fake neës) në internet përhapen më shpejt se ato të vërteta. Këto informacione jo vetëm nuk vijnë në ndihmë, por shtojnë edhe më shumë frikën dhe panikun.

Nga kjo situatë ka edhe nga ata që përfitojnë duke shfrytëzuar pikërisht frikën e njerëzve. Informacione që u shkojnë njerëzve si notification, që shpërndahen në whatsapp, lajme që vijnë nga burime të pazyrtarizuara etj. Në raste epidemish mbërrijnë tek kategori të ndryshme njerëzish: adoleshentë, të moshuar, njerëz me edukim të niveleve të ndryshme etj. Jo të gjithë arrijnë të filtrojnë njëlloj këto informacione të panumërta që të dinë të dinë të dallojnë të saktin dhe të duhurin nga i pasakti dhe i paverifikuari. Në raste si këto janë serish ekspertët e komunikimit që duhet t´u vijnë në ndihmë duke i trajtuar ato.

Mënyra si njerëzit veprojnë lidhet shumë me mënyrën si e trajtojnë ata problemin me të cilin po përballen. Në përgjithësi ne përgjigjemi psikologjikisht ose duke u përshtatur dhe në mënyrë funksionale, ose pa u përshtatur dhe në disfunksion të plotë.

Psikologjia shkencore na vjen në ndihmë që në rast epidemie të informohemi në mënyrë të saktë. Prandaj të marrim informacion vetëm nga burime të besueshme: burimet që vijnë nga autoritetet shtetërore dhe nga gazetarë dhe media të besueshme. Është e këshillueshme që të ndërthurim këto informacione me ato që vijnë dhe nga mediat ndërkombëtare (https://ëëë.ëho.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus)

Mendja njerëzore ka prirjen drejt infektimit psikologjik, ndaj duke u informuar në këto mënyra njerëzit arrijnë ta shmangin këtë infektim.

-Si mund ta shmangim?

Kur njeriu ndjen afrimin e një rreziku, ai humbet ekuilibrin psikik, trupi nis të veprojë dhe i gjithë mekanizmi psiko-fiziologjik vihet në funksion të përballjes së këtij rreziku. Frika apo paniku është në vetvete një gjendje negative emocionale dhe këto këshilla në thelb synojnë rikthimin e ekuilibrit psikik. Ajo që ndodh me njeriun në rastet kur ai ka frikë dhe panik është se pjesa e trurit që përgjigjet për veprimet logjike i ngadalëson funksionet duke i lënë hapësirë të paarsyeshmes. Ndaj më shumë komunikim me burimet e sigurta, më shumë komunikime që kërkojnë angazhim mendor dhe me shumë përqendrim tek vetja, sepse kështu arrijnë të ulin frikën, ankthin dhe rrisin mundësitë që ataku i panikut të kalojë më lehtë.

Gëzim Tushi: Nga izolimi i detyruar tek socializimi dhe humanizmi familjar!

“Me sa duket duke qenë në kushtet e një viroze të panjohur dhe me shumë vështirësi për t’u dominuar sikurse është koronavirusi, i vetmi ilaç i mundur në këto kushte është aftësia individuale për t’u mbrojtur dhe kujdesi social për të kufizuar virulencën negative të saj. Pa diskutim që kufizimi i lëvizjes dhe restriktimi i hapësirave të kontaktit social nuk është pa efekte në organizimin e drejtpeshuar të jetës individuale. Megjithatë “vetizolimi” është kushti më i rëndësishëm dhe më i domosdoshëm për parandalimin e përhapjes dhe zgjerimin e kontureve të kësaj pandemie të rrezikshme deri në kufijtë e vdekjeprurjes” shprehet për Dita-n Gëzim Tushi.

Sipas sociologut situata e mbylljes në shtëpi do na ndihmojë te jemi më pranë njëri tjetrit në këtë situatë të vështirë.

“Por tani kemi mundësi që shtëpisë dhe jetës familjare t’i japim një kuptim më të zgjeruar në funksionet e tij jetike, tradicionale por dhe përtej kësaj kornize. Sepse duke qenë të gjithë të bashkuar kemi mundësi që të zgjerojmë kufijtë e shtëpisë si “hotel” apo “motel” nga që është e mundur që bashkërisht të komunikojmë ngushtë verbalisht, shpirtërisht dhe emocionalisht. Mbi këtë bazë është e mundur që nga kjo “shtëpi me kabllo” dhe mjete modern të komunikimit të sigurojmë dije dhe informacion specifik mjekësor për diabolikën e koronavirusit, rreziqet dhe mënyrat e ndërtimit të “frontit familjar” për t’u përballur me të. Sepse sipas meje duke qenë bashkë të grupuar në familje jo vetëm mbrojmë më mirë veten dhe familjen, por dhe krijojmë një lloj besimi të përbashkët familjar, që në këto moment është me shumë rëndësi”.

Sipas Tushit kultura e “izolimit social” në shtëpi na ndihmon për të përballuar anarkinë sociale që ndihmon negativisht dhe bëhet “aleat” për përhapjen e ankthit, frikës individuale, pasigurisë dhe panikut social. Për të, duke qëndruar në shtëpi ne bëjmë të mundur respektimin e rregullave, bindjen dhe garantimin e disiplinës sociale që është aq e domosdoshme në kushtet e pandemisë.

“Nuk ka vend më të mirë se shtëpia për të ndjekur dinamikën dhe dialektikën e sëmundjes, betejat midis përgatitjes fiziologjike për të qenë të mbrojtur nga sulmet patogjene të koronavirusit. Mbi të gjitha në shtëpi në çdo kohë jemi të informuar në kohë reale me vendimmarrjet e Informuar të shtetit dhe institucioneve të shëndetësisë. Mbi të gjitha, kur jemi në shtëpi të gjithë bashkë në lidhje dhe komunikim familjar kemi mundësi të prodhojmë më shumë besim, optimizëm dhe tutkall social për të qenë më të lidhur, duke krijuar një “front” të bashkuar familjar për ta kaluar të keqen.

Për sociologun kjo është një situatë kalimtare…

“Por familja e sotme shqiptare nuk ka pse të jetë e dëshpëruar apo në ankth nga kushtet kalimtare të izolimit kalimtar, sepse ajo i ka kushtet në përgjithësi për të qënë edhe bibliotekë, teatër, sallë koncerti, arenë debate e diskutimesh. Kam besim se kjo situatë ka krijuar kushtet për një “revolucion” në familjet tona për të rishikuar disa gjëra, disa tradita, zakone e mënyra të sjelljes sociale të papërshtatshme. Përmirësimi i konceptit për higjienën personale e familjare, shtimi i kujdesit për shëndetin janë kryesoret. Po ashtu edhe koncepti për dëmet e ritualeve supersociale (dasma, vaki) apo edhe të kafeneve si institucione të lidhjeve sociale. Nuk thuhet kot që çdo e keqe ka dhe të mirën e saj. Unë mendoj se mbase si kurrë më parë koronavirusi na ka “ndihmuar” për të rregulluar disa mangësi të familjes shqiptare në drejtim të misionit dhe funksioneve të saj“- i tha Tushi Dita-s.

Lediona Braho: Për momentin le të pranojmë realitetin kufizues

-Prej disa ditësh jemi të mbyllur në shtëpi. Njerëzit janë në ankth dhe në frikë, çfarë mund të na shkaktoj kjo gjendja nga ana psikologjike?

Pandemia COVID-19 është një stresor i fuqishëm dhe i ndryshëm nga stresorët e tjerë, me të cilët jemi mësuar të përballemi në jetën e përditshme. Stresor quhet çdo ngjarje apo faktor që na sfidon ose na kërcënon mirëqenien. Çdo sëmundje është një stresor, por kur bëhet fjalë për një sëmundje të re, infektive, të panjohur më parë, e cila është përhapur me ritme të shpejta dhe së cilës ende nuk i është gjetur kura apo vaksina – mendoni me çfarë stresori kemi të bëjmë!

Ne jemi qenie komplekse, të pajisur me arsye dhe gjuhë, por kur vjen puna te rreziku, truri ynë reagon si paraardhësit tanë. Truri është organi i mbijetesës dhe detyra e tij është të na mbrojë nga rreziqet e mjedisit. Si reagon ai? Duke aktivizuar një sërë strukturash arkaike (të vjetra) të cilat na nxisin të luftojmë (të përballemi) ose t’ia mbathim. Këto janë përgjigje automatike. Truri njerëzor ka aftësinë që këto përgjigje t’i modifikojë përmes arsyetimit dhe logjikës. Për shembull, reagimi automatik mund të jetë frika, ankthi dhe paniku kur përballemi me pamjen në TV të dikujt që është infektuar ose edhe kur mendojmë “Unë mund të infektohem”. Disa njerëz arrijnë ta qetësojnë veten duke përdorur zërin e brendshëm “Unë jam i mbrojtur” dhe duke vazhduar pothuaj normalisht me aktivitetet, por te disa të tjerë, emocionet dhe ndjesitë mund të jenë tepër të fuqishme dhe gati të papërballueshme. Këta të fundit janë ata që nuk mund të qetësohen, që janë tejet të shqetësuar dhe që mund të kenë nevojë për ndihmë.

Reagimet e zakonshme të të rriturve mund të jenë frika dhe shqetësimi për shëndetin e vetes dhe të familjes; ndryshime në gjendjen e humorit; vështirësi në përqendrim; probleme me gjumin dhe ushqyerjen; shtim i përdorimit të alkoolit, duhanit dhe substancave të tjera. Ndërsa te fëmijët mund të vërejmë ndryshime në humor (trishtohen, qajnë), probleme me gjumin dhe ushqyerjen, irritim, vështirësi për t’u përqendruar, dhimbje në trup dhe sjellje të papërshtatshme për moshën. Duhet të tregohemi të kujdesshëm për t’i vlerësuar siç duhet këto shenja dhe për t’i ndihmuar personat që të qetësohen.

Pse njerëz të ndryshëm reagojnë ndryshe?

Reagimet emocionale ndaj një stresori varen nga faktorë të ndryshëm socialë, ekonomikë dhe psikologjikë. Intensiteti dhe lloji i këtyre përjetimeve përcaktohet nga faktorë brenda dhe jashtë personit. Ndër faktorët e brendshëm janë shëndeti, personaliteti, përvojat e mëparshme dhe burimet në dispozicion që dikush ka. Ndërsa te faktorët e jashtëm mund të përmbledhim gjithë kapacitetet përballuese dhe burimet e një shoqërie apo shteti. Për shembull, një person me shëndet të mirë, me tipare personaliteti që favorizojnë përshtatjen ndaj ndryshimeve dhe përballjen me vështirësitë, me përvoja kryesisht pozitive në jetë (ose përvoja negative të cilat i ka kapërcyer) dhe me burime të shumta personale ka gjasa të reagojë më mirë ndaj situatës. Nga ana tjetër, një person që mund të ketë probleme shëndetësore ose të shëndetit mendor (nëse këto janë kronike, më vështirë), nëse ka një personalitet më të prirur ndaj frikës nga rreziku, nëse ka kaluar përvoja traumatike të shumta të cilat nuk i ka kapërcyer dhe me pak burime të brendshme e të jashtme në dispozicion, aq më pak gjasa ka të përballet mirë me stresin e lidhur me koronavirusin e ri dhe ndryshimet jetësore që po sjell shpërthimi botëror i sëmundjes. Konkretisht, njerëzit më të dobët psikologjikisht këto ditë janë ata që vuajnë nga probleme shëndetësore ose të shëndetit mendor, fëmijët dhe personeli ndihmës/shëndetësor që punon nga afër me personat e infektuar.

-Si duhet të mësohemi me këtë stil jete?

Në fakt, nuk është tamam stil jetese, por gjendje emergjence, e cila për fat të keq, mund të vazhdojë. Askush nuk e di, e rëndësishme është të jemi të përgatitur. Unë besoj se të gjithë jemi të informuar mbi shumë fakte dhe mite rreth COVID19, ndaj shpresoj që në këto kushte, të dimë të jemi të kujdesshëm dhe të dallojmë lajmet e vërteta nga ato të rreme, duke iu referuar vetëm burimeve zyrtare. Që të përshtatemi siç duhet me këtë “stil të ri jetese” do të na duhet të pranojmë realitetin kufizues të distancimit social dhe karantinës, do të na duhet të pranojmë që kjo është më e mira që mund të bëjmë për të mbrojtur veten dhe të tjerët dhe do të na duhet të shfrytëzojmë qëndrimin në shtëpi për të krijuar një rutinë të re, me aktivitete të shumta, që idealisht mirë është të përfshijnë gjithë familjen.

-Është një betejë që ka shumë të panjohura, si mund t’ia dalim të menaxhojmë frikën dhe ankthin?

Ka shumë mënyra sesi mund të përballemi më mirë me situatën e krijuar nga pandemia. Së pari, të informohemi në burime të sigurta informacioni mbi situatën, por të dimë të shkëputemi nga ekrani për të vazhduar me aktivitete të tjera përveç lajmeve. Së dyti, të kujdesemi për veten dhe familjarët, duke respektuar një regjim të rregullt ushqimi, gjumi dhe ushqimesh, duke shmangur mbingrënien, përdorimin e alkoolit dhe duhanit. Së treti, të bëjmë aktivitete që na japin kënaqësi, si leximi, dëgjimi i muzikës, joga, ushtrime fizike, punime me dorë, etj. Së katërti, të ruajmë lidhjet emocionale me të tjerët, të komunikojmë me njëri-tjetrin në shtëpi, duke folur për frikërat dhe ndjenjat e tjera, por edhe me të tjerët (miqtë, kolegët), virtualisht. Lidhjet emocionale me të tjerët na mbrojnë në kohë të vështira. Së fundmi, t’i themi vetes me zërin e brendshëm që situata do të kalojë, ndjenjat negative mund të zbehen me kohë, që kemi fuqi për ta përballuar këtë vështirësi, si shumë të tjera, të kemi besim dhe shpresë se do t’ia dalim duke menduar pozitivisht. Nëse dikush ndien se nuk po e përballon dot situatën me gjithë përpjekjet e veta, le të kërkojë ndihmë te një profesionist.

