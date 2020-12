FORUMI DITA / Bedri Islami: Njeriu i Vitit 2020, mjeku Tritan Kalo. Antinjeriu i Vitit, polici pa uniformë që tërhiqte zvarrë gruan protestuese tek Teatri

Nga Bedri Islami

Vështirë se mund të kemi pasur një vit më të çuditshëm, enigmë dhe turfullues se sa ky që po lëmë pas!

I nisur përmes një të papriture që dukej se vinte nga Kina e Largët, por që gjeti “shtratin e ngrohtë” tek fqinji ynë më i afërt përtej Adriatikut, në Itali, sidomos në Veriun e saj, nëse në fillim u mor lehtësisht, përmes njëmijë e një teorive konspirative, që nganjëherë u përcollën edhe nga drejtues partish, erdhi u bë mbisundues në jetën e vendit; për një kohë të shkurtër, ashtu si u shtri në të gjithë botën, erdhi edhe në vendin tonë.

Veçse ama këtu, si ndodh në trojet ballkanase, ku nga grotesku kalon menjëherë në tragjedi, dhe e kundërta, tragjedia mund të trajtohet në grotesk, pak gjëra u morën seriozisht. Deri sa shumë e kuptuan se nuk ishte tanimë një lojë, por ardhja e një enigme gjithnjë e më e rënduar tek jeta njerëzore, që dalëngadalë, por ngulmueshëm po sundonte në jetët njerëzore, në mëngjeset dhe në mbrëmjet e tyre, duke kthyer përmbys gjithçka që ishte menduar normale dhe e zakonshme.

Shumë vetë nuk e besonin, sepse, si çdo enigmë, për më tepër kur vinte nga larg, ajo do të duhej të ishte e prekshme për të qenë reale. Filluan ta besonin pikërisht atëherë kur ajo fillimisht nisi të trokiste në lagjet e mëdha, duke u shtrirë gjithnjë e më tej, në rrugët e zbrazura, në rruginat, tek fqinjët dhe, kur hapi derën e shtëpisë, pra kur e provuan tek vetja, atëherë njerëzit e besuan plotësisht.

Në çdo lloj pandemie ka tri gjëra, momenti i parë: mosbesimi, momenti i dytë: prova dhe i treti dhe më i vështiri: përballimi.

Nëse dy të parat kishin të bënin me secilin prej nesh, pra me mënyrën se si do të mund ta shmangnim ose me pamundësinë e shmangies, disa njerëz nuk e kishin këtë fat: ata bënin pjesë pashmangshmërisht në atë trupë që duhej të merrej me përballimin.

Ishte më e vështira, më e rrezikshmja, më sublime se gjithçka tjetër dhe, befas, jo rastësisht, pikërisht ata që ishin përfolur e mënjanuar deri në mohim, tani u bënë të domosdoshmit, për të qenë heronjtë e këtij përballimi.

Pa to, aq më shumë me mënjanimin e tyre, asgjë nuk do të mund të përballohej, për më tepër në një vend si i yni, ku, në tridhjetë vite, ajo që duhej të kishte qenë primare ishte degraduar: shëndetësia. Rilindja e saj kishte qenë e vështirë dhe, sado e aftë dhe e përkushtuar të ishte një zonjë si Manastirlliu, ndoshta më e gjetura dhe më e duhura në këto kohë, ishte e vështirë të besohej se mund të kishte fillimisht ringritje e më pas, përballim.

Ndërsa të gjithë duhej të ruheshim edhe nga një shtrëngim duarsh, ata, mjekët, infermierët, sanitaret, duhej të ishin ditë – natë të pranishëm. E jo vetëm kaq, duhej të futeshin në një betejë që nuk do i dihej fundi – nuk i dihet as sot- dhe në të cilën, secili i rrezikuar do të ishte e mund të humbiste jetën e tij duke shpëtuar të tjerët.

E marr me mend dhembjen e tyre kur kanë parë njerëz që shuheshin, ndoshta përmes një ngërçi të paditur jetësor; prindër që ishin larg të afërmve, të intubuar, ku shpresa vinte e pakohej si ujët e jetës, të tjerë nën oksigjen dhe në disa raste me humbjen e durimit dhe të qetësisë.

Ata, mjekët, duhej ta bënin këtë. Mes tyre, njëri ndër më të shquarit, fisnik në të gjithë qenien e tij, erudit dhe pasionant pas shkencës dhe librit, i kujdesshëm për të përcjellë pikërisht atë mesazh që njerëzit prisnin, të shpresës; për të qenë pjesë e dhembjes së tyre, por edhe e guximit se gjithçka mund të përballohej.

Doktor Tritan Kalon nuk e kam takuar asnjëherë. Ka qenë mik i dajallarëve të mi, mjekëve të shquar, Ilir dhe Xhavit Gjylbegu, ndonjëherë kemi shkëmbyer mesazhe të shkurtra në rrjetet sociale, por e kam ndjekur kurdoherë atë çfarë ka bërë, mendimet që ka shfaqur, guximin për të thënë një të vërtetë, e cila shpesh herë ka qenë e hidhur për politikën, por e sinqertë për njerëzit.

Në 13 dhjetorin e këtij viti profesor Tritan Kalo përcjell mesazhin e mëposhtëm , ““24 yje që do t‘i mungojnë vargut të yjeve të mjekëve shqiptarë, që punuan e sakrifikuan një jetë të tërë për të mbrojtur dhe shpëtuar jetët e të tjerëve.” – për kolegët e tij që , duke u bërë pjesë e trupës shëndetësore për shpëtimin e jetëve njerëzore, mjerisht, u larguan nga jeta.

Profesor Kalo, njeriu që bart besimin me vete, si kolegët e tij, emri i të cilëve meriton të jetë në plejadën e Njeriut të Vitit, Sulçebe, Pipero, etj., etj., përcolli mesazhin e tij të qartë për politikën dhe banalizimin e saj të paskaj, se: “KURRË të mos harroni se:

1- BARDHËSIA e MISIONIT të një MANTELBARDHI nuk ka qenë e mundur dhe kurrë nuk do të mundet të baltoset prej asnjërit prej jush, si dhe se 2- MIRËBESIMI dhe MIRËKUPTIMI mes nesh, mes popullit dhe personelit shëndetësor do të mbetet thelbi i suksesit tonë edhe në përballjen me sfidën e “flamës mbarë botërore” të këtij shekulli, Pandemisë së infeksionit nga Sars-Cov2/Covid-19…

Kjo kohë nxori në dukje një veti që njerëzit e kishin harruar se mund të gjendej tek mjekët: humanizmi dhe përkushtimi.

Mirëpo, atëherë kur gjërat po futeshin në një hulli tjetër, kjo gjëmë e përbotshme nxori në Shqipëri një plejadë të mrekullueshme dhe secili prej tyre mund e do të duhej të ishte Njeriu i Vitit.

Ata ishin e vazhdojnë të jenë mbi të gjithë politikanët, majtas e djathtas; mbi strukturat që tani janë grabitës pushtetar apo oligarkë financiarë; në fakt, ata, bluzëbardhët u bënë shpresa e ringritjes si një afërsie mes pacientit dhe mjekut, mes njerëzve dhe bluzëbardhëve; mes atyre që ishin në fillin e perit dhe mjekëve, si Tritan Kalo; solli perceptimin e qartë se gjithçka mund të realizohet nga kjo plejadë e mrekullueshme, të cilët morën përsipër përballimin e një lufte të pashpallur, duke qenë ata dhe vetëm ata, në vijën e parë.

ANTI-NJERIU I VITIT

Ndoshta jam i gabuar dhe kjo mund të ndodhë, nga që mes mijëra të tjerëve, të devotshëm dhe të heshtur, më ra momenti kur ndoqa nga afër çastin kur tre policë po shpërndanin turmën që demonstronte dhe nuk e dinte as vetë se cilin mision kishin.

Ishte një turmë e egërsuar nga jashtë, jo nga brenda dhe që, si duket prisnin çastin kur do të duhej të vinte dikush tjetër, ose për t’i dhënë zemër, ose për t’i dëshmuar se sprova mbaroi dhe kaq ishte e gjitha. Ndoshta, një ditë tjetër, do të mblidheshin përsëri.

Dhe zonja erdhi e nuk e di bash mirëfilli nëse ishte fjala për një zonjë. Zbriti nga makina luksoze, veshur e mbathur si askush më mirë, energjike në pamje, e turbullt në ecje, krekosur si një njeri që e di krejt mirë se çfarë ka ndodhur e jo vetëm, aq, edhe çfarë do të ndodhë; shpejtoi të futej mes turmës, përsëri me hap të shpejtë, shpërndante vetëbesim, por jo tek të tjerët; e mësuar të jetë dikush, diku dhe po ashtu e mësuar t’i hapin rrugët; edhe vetë e dinte se ky ishte një çast që e kishte përllogaritur saktësisht dhe se në fund të fundit do të ishte justifikimi mungesës së saj – të gjitha këto i dija, që shumë herët isha ndeshur me truke të tilla, që mund të ishin trullosëse dikur, tashmë kishin shkuar drejt banales dhe komikes. Tragjikja kishte ndodhur në mëngjes herët. Teatri ishte shembur. Thuhej se kishte pasur njerëz brenda në atë çast, por asgjë nuk ishte e sigurtë.

Befas, si të këndellesha, pashë atë që sonte e quaj si anti-njeriun e vitit.

E gjitha ajo që kishte ndodhur në vitet e fundit, duke përballuar protesta të dhunshme, të zgjatura, deri në synimin për të shprishur shtetin, dhe që nuk mund të ishte tek ky njeri, si duket i shërbimit policor, por i veshur civil, që befas, si të donte të dëshmonte forcën e tij, tërhiqte një grua a vajzë zvarrë pranë parmakëve të hekurt, dhe fytyra i kishte marrë pamjen e triumfatorit.

Përse, o njeri?

Mijëra të tjerë, të cilët ti nuk i përfaqëson kanë sjellë një portret tjetër të Policisë së Shtetit, të mbeten ende në një kohë tjetër. Mund të jesh i vetëm, por, si ka thënë ministri juaj i dikurshëm, tek secili prej jush është edhe fytyra e tij! Jo e shtetit, e një anti-njeriu që nuk duhet të përsëritet!

