Rama: Nuk do lusim Europën, as u themi nëse nuk na merr ti ka ca bushtra që duan të na marrin. Ne jemi të relaksuar, ata janë depresivë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama këtë të premte ka qenë pjesë e “Forumit të Prespës”, bashkë me liderët e tjerë të rajonit.

Kreu i qeverisë fjalën e tij në këtë forum e ka nsiur me mos hapjen e negociatave për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ku thekson se nuk e kemi në dorë, por as mund të paketohen e futen në anije për të shkuar në BE.

Ndër të tjera ai thotë se Europa nuk mund të tregojë çfarë duhet bërë në rajon, prandaj vendet duhet të bashkohen dhe të mos presin derisa të bëhen anëtare të BE.

“U takuam në zoom me Aleksandrin dhe Zoranin dhe përpiluam një deklaratë të përbashkët, nuk do ishte asgjë që t’i thoshim se nëse nuk na pranoni do të vijnë palë të treta dhe do të na marrin. Dukemi si një beqar i ri që i thotë nuses së ardhshme që nëse nuk më merr ka ca bushtra që duan të më marrin. Jemi super, fare depresive. Ata janë më të depresionuar se ne. Ne nuk do t’i lusim, ti themi çuna të mirë, pse nuk na doni? Ne thjesht jemi fëmijë që rritemi. Nuk doni konferencë ndërkombëtare, një më pak për ne. Mund të mbajmë një tjetër këtu në Prespë. Ata na shohin dhe ne thonë “jeni të mrekullueshëm, jemi me ju”. Po ata nuk janë me ne, janë në Austri, janë në Poloni. Nuk ka duhet kjo ne. Nëse janë të mërzitur mund të vijnë dhe të argëtohen në Ballkanin Perëndimor. Në asnjë vend tjetër nuk mund të zbaviteni si këtu. Mos mendoni se jemi në deprsion. Jo jemi super,”-tha Rama.

o.j/dita