Tre tërmete të fuqishme në Kroaci: Dilni në rrugë, por mbani distancën

Kroacia u godit mëngjesin e sotëm nga tre tërmete të forta, përkatësisht 5.3, 5.0 dhe 3.7 të shkallës Rihter.

Epiqendra e tërmetit ishte 16 kilometra në veri të Zagrebit dhe pesë kilometra në juglindje të Oroslavjes, në një thellësi prej 10 kilometrash, njoftoi Qendra Sizmologjike Evropiane Mesdhetare.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/xvLuyH0Ge2

