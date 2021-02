FOTO: Gjyqtarja me avokatin në ambjentet e brendshme të një furre buke (historia personale dhe profesionale e një juristeje që i shpalli luftë drejtësisë)

Zbulohen detaje të reja nga arrestimi i gjyqtares së Krujës, Enkeleda Hoxha, e cila u prangos pasi po planifikonte lirimin e një tjetër të dënuari për vrasje.

Kjo është një nga provat kundër gjyqtares. Në foto, gjyqtarja shihet duke u takuar me avokatin, Aldo Tabaku, jashtë orarit të punës dhe jashtë gjykate, gjë e cila është e ndaluar me ligj. Gjyqtarja dhe avokati shihen në ambientet e brendshme të një furrë bukë.

Tabaku dhe Hoxha u përgjuan dhe u fotografuan përgjatë 5 muaj hetimesh, që përfunduan me çuarjen e tyre në pranga.

E diplomuar në vitin 2004 si një nga magjistratet më premtuese, Enkeleida Hoxha e nisi karrierën si ndihmëse magjistrate në Gjykatën e Tiranës, për t’u ngritur më pas si gjyqtare në Krujë.

Pjesë e brezit të magjistratëve për vitin akademik 2001-2002, ajo mbante vendin e 12-të për rezultatet e kënaqshme mes 25 të diplomuarve të asaj kohe për gjyqtarë dhe prokurorë.

Por, premisat për një gjyqtare që do të fliste në emër të drejtësisë u zhbënë rrugës. E dalë nga një martesë me një gjyqtar tjetër Rasim Dodën, mjaft i përfolur edhe ai, gjyqtarja, siç thonë kolegët e saj, nisi vetëshkatërrimin profesional pas divorcit. Nënë e një fëmije, ajo u zhvendos në kryeqytet, ku lindi fëmijën e dytë nga një marrëdhënie me një prokuror.

Pasi u transferua në gjykatën e Krujës, udhëtonte përditë për aty nga Tirana, ku jetonte me dy fëmijët e saj në një apartament me qera në rrugën “Komuna e Parisit”. Kolegët thonë se gjyqtarja krijoi më pas një raport të ngushtë me avokatin Aldo Tabaku, që ka diferencë moshe me të dhe ka statusin beqar.

“Nuk mund të spekulojmë nëse Enkeleida ishte në një raport intim- shton një burim i gazetës SI – por di të them që ajo ishte krejtësisht nën ndikimin e tij. Shumë të dënuar muajt e fundit përmes familjarëve të tyre besohet se negocionin tek avokati që nga ana e tij ndikonte tek gjyqtarja”- , tregoi ky burim.

Në 2014 Këshilli i Lartë i Drejtësisë mban një mbledhje plenare me rend dite shkarkimin e Enkeleida Hoxhës, e cila kishte nisur krisjet. Ministri i Drejtësisë në atë kohë kërkoi ndryshimin e propozimit nga shkarkim në vërejtje me paralajmërim dhe KLD u mjaftua me kaq.

Problemet reale nisën gjatë vetingut. Kur ndërkohë karriera e saj ishte në diskutim, ajo nisi të lirojë njëri pas tjetrit të dënuarit me burgime të rënda.

