FOTO/ Deputeti “kaubojs” vjen me look të ri, shikoni çfarë ka ndryshuar

Deputeti “kaubojs” Eduart Ndocaj ka ndryshuar paraqitjen e tij. Kreu i Bashkimit Demokristian Shqiptar ka publikuar një fotografi në rrjetin social “Facebook” ku shfaqet me një pamje të re.

Ai ka zgjedhur të heqë mustaqet madje nuk shihet më as me kapelen e kaubojsit, por me një kapele sportive.

“Ndocaj me look te ri. Sic shihet jo vetem presidenti, por edhe deputeti Ndocaj ka hequr musteqet. Nuk dihet arsyeja pse ka ndryshuar look. Ndoshta nevoja per ndryshim, ose fakti se burrat ne zgjedhje u shiten per 5 mije leke,” shkruhet në faqen e tij.

Si duket Ndocaj ka kopjuar kreun e shtetit Bujar Nishani.