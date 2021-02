FOTO / Premtimet e bëra në 2013-ën, Rama me komentuesit: Ju demokratikasit të shtoni jetën, s’kemi shkop magjik t’i bëjmë të gjitha

Kryeministri Edi Rama shpërndau sot në Facebook-un e tij postimin e ministres Balluku, ku u njoftua se u firmos kontrata për ndërtimin e hekurudhës së re Tiranë – Durrës.

Në postimin e shpërndarë, nuk kanë qenë të pakta komentet që i kujtojnë Ramës premtimet e bëra që në vitin 2013, ndërsa ky i fundit ka replikuar.

“Infrastruktura e rrugëve dytësore nëpër njësi copë-copë, i keni lënë në harresë totale“, shkruan një komentues, ndërsa Rama përgjigjet: “Sipas teje po, në fakt jo, asgjë nuk kemi lënë në harresë, po nuk kemi shkop magjik t’i bëjmë në 7 vjet ato që s’u bënë në 70“.

Një tjetër komentues shkruan: “Janë kujtuar pas 8 vitesh për të mashtruar shqiptarët sepse Belinda s’mban përgjegjësi se nuk do hedhë asnjë lekë“, ndërsa Rama nuk ka kyrsyer një përgjgje të gjatë: “Kur njeriu nuk do të shikojë nuk i hyjnë në punë as katër sy, jo dy, por do ti s’do ti e para, s’jemi kujtuar mbas 8 vitesh se s’janë bërë akoma 8 vite në qeveri; e dyta, kemi 3 vite që punojmë me këtë projekt; e treta, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim nuk është PD-ja që nënshkruan rindërtimin e Teatrit Kombëtar, sepse s’mban asnjë përgjegjësi përpara qorrave që e besojnë; e katërta, mos u mërzit fare sepse hekurudha do bëhet”.

Një komenti tjetër Rama i përgjigjet: “Ju demokratikasit jeni aq pa lidhje, sa nganjeherë të shtoni jetën me humor“.

j.l./ dita