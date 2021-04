FOTO: Kontrollorë të trafikut ajror nga 6 vende, letër kolegëve të Rinasit

Kontrolloret europiane do të bëjnë grevë në mbështetje të kontrollorëve shqiptarë.

Kontrollorët nga Sllovenia, Kroacia, Bosnja, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi kanë nënshkruar një deklaratë ku shprehen në mbështetje të kontrollorëve shqiptarë, duke dalë kundër mënyrës si u trajtuan nga qeveria.

Gjithashtu një prej anëtarëve të ATCEUC EB ka shkruar një letër ku jep argumentet se çfarë po bëjnë për kontrollorët në Shqipëri.

“Përshëndetje Edmond, unë jam Volker, anëtar i ATCEUC EB.

Unë e kuptoj plotësisht gjendjen tuaj shpirtërore dhe dëshirën tuaj për të vepruar ndaj akteve të tmerrshme që janë bërë ndaj kolegëve dhe miqve tanë në Shqipëri. Më lejoni t’ju siguroj, ne nuk po bëjmë asgjë. Nga përvoja e kolegëve tanë spanjollë, ne kemi mësuar se gjërat që i ndihmuan ata u bënë në heshtje. Ne jemi në kontakt me Komisionin Evropian, po shtypim DGMove, ne kemi arritur të marrim ndihmë nga të paktën një anëtar i Parlamentit Evropian, ne jemi duke punuar për të marrë më shumë. Ne po shtyjmë linjat ajrore që të rrethojnë Shqipërinë, ne po punësojmë avokatë.

Një grevë për të solidarizuar me miqtë tanë do të ishte e kënaqshme për një moment të shkurtër, por do të ishte e paligjshme në shumë vende, duke nxitur hakmarrje nga qeveritë e tyre. Njëkohësisht nuk duhet të harrojmë, është e vërtetë që vaksinat janë transferuar në shumë vende tani. Të shqetësosh këtë logjistikë do të drejtojë tërbimin e shumë njerëzve drejt nesh ATCOs, duke i dhënë qeverisë shqiptare kredi për atë që po bëjnë. Ne duhet të planifikojmë me kujdes hapat tanë për të ndihmuar me të vërtetë miqtë tanë. Së shpejti do të ketë një takim në internet me të gjitha sindikatat anëtare për të diskutuar pikërisht atë. Faleminderit për angazhimin tuaj dhe për mbështetjen e miqve tanë. Unë vërtet e vlerësoj këtë”, thuhet në letër.

Gjithashtu në mediat e njohura botërore ka bërë bujë lajmi i bllokimit të Rinasit dhe se si qeveria dërgoi trupat e policisë për shoqërimin e kontrollorëve.

j.l./ dita