FOTO / Krimi në Dibër, kush është 44-vjeçarja që vrau me thikë vjehrrën. I afërmi i familjes: Ishte me probleme mendore

Të tjera detaje janë publikuar në lidhje me ngjarjen e rëndë, që u regjistrua në Maqellarë të Dibrës, ku nusja, Miranda Markja qëlloi për vdekje me thikë vjehrrën e saj, Naile Markja.

I afërmi i tyre, Rushit Marke tregon se nusja ishte me problem me mendore dhe se prej kohësh kishte konflikte me vjehrrën.

Ai thotë se ngjarja ka ndodhur në orën 16:00 ditën e djeshme dhe është zbuluar pasi shkoi në shtëpi djali i viktimës, i cili shiste në një treg.

Krimi u zbulua pas 6 orësh dhe, sipas komshiut, ka qenë vetë nusja që ka marrë në telefon bashkëshortin, duke i treguar se i kishte vrarë të ëmën.

“Gruaja ka qenë me probleme mendore që prej 10 vitesh, unë i kam kushërinj. Ngjarjen e ata e kanë mbajtur të fshehur. Ajo ka bërtitur vjehrra, ka qenë njeri shumë i mirë, njeri i përsosu. Nusja me djalin kanë patur katër fëmijë, burri ka qenë duke shitur, shet në rrugë, dhe e ka lajmëruar nusja burrin që kam hajde se kam vrarë nënën. Nusja dhe vjehrra kanë patur gjithë kohën konflikte me njëra-tjetrën”, thotë ai.

