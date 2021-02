FOTO: Kur takon gratë, kryeministri bën këtë veprim që mediat po e quajnë seksist dhe joetik. Politikë ballkanike apo tradita bullgare e mikpritjes?

Pedagogu Ilir Kalemaj ka postuar një foto të kryeministrit bullgar duke futur në gojën e një gruaje ushqim në një foto që është interpretuar si diskriminuese dhe seksiste.

“Si të kuptosh politikën ballkanike…, në foto kryeministri bullgar Borissov” – shkruan pedagogu.

Nuk kanë munguar komentet e shumta, në të cilat një nga ndjekësit shkruan:

“Kjo foto eshte pjese e tradite bullgare te mikpritjes ku nese shkon diku ne nje ceremoni te shfaqet nje grua ose vajze e re me nje buke te gatuar që ata i thone poghaca (pogaçe i themi ne) dhe nje tas me kripe. Si rregull i ftuari merr nje cope buke e lyen me kripe dhe e ha.

Kryeministri bullgar eshte bere subjekt shtypi per zakonin e tij qe kete veprim e ben me grate apo vajzat qe e presin kur viziton zona te ndryshme te Bullgarise, madje gazetare te caktuar kane kerkuar nderhyrjen e Komisionerit Bullgar kunder Diskriminiimit se e kane quajtur si sjellje seksiste dhe jo etike.

Por kjo eshte pjese e filozofise politike ballkanike “gju me gju me popullin” qe mund te duket e tepruar per nje mentalitet europian, por në Ballkan eshte pjese e asaj qe strateget politike e quajne ” politike me pakice”. Gjithsesi foto interesante”.

n.s. / dita