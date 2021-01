FOTO: “Marksistët më të egër u bënë antikomunistë”. Historitë e jetës rrëfyer nga tre akademikë, përkushtimi i të cilëve ndaj Marksizmit u kushtoi vendet e punës në vitet ’90

Historia 1:

Zvonko Sundov, doktor i filozofisë, mori pagën e fundit 30 vjet më parë. Megjithatë, vitet që ai ka kaluar si i pastrehu ndoshta më i arsimuar në Kroaci nuk e kanë thyer atë.

“Realiteti është një kurth për çdo mendimtar,” thotë ai.

Më 1991, Sundov u pushua nga puna në Shkollën e Inxhinjerisë Elektrike të Zagrebit. Ai i fitoi çështjet gjyqësore për pushimin nga puna si në Zagreb ashtu edhe në Strazburg por nuk u kthye më kurrë në mësimdhënie.

Ai jepte Marksizmin. Në vendet socialiste, Marksizmi qe lëndë e detyruar në të gjitha shkollat e mesme dhe të larta. Pastaj erdhi rënia e Murit të Berlinit më 1989 dhe rënia e komunizmit. Qindra mësues dhe profesorë Marksizmi u lanë pa punë. Ata u përçmuan si korrierë të totalitarizmit të cilët nuk kishin vend në një shoqëri demokratike.

Por vitet e fundit panorama politike e Europës ndryshoi: lëvizjet majtiste u fuqizuan për shkak të krizës ekonomike ndërkombëtare. Në fillim të vitit 2015, Europa pati qeverinë e parë të të majtës radikale që nga koha e Fundit të Historisë me fitoren e Syriza-s në Greqi, një lëvizje politike që doli nga Partia Komuniste.

Në Spanjë, Podemos, një lëvizje e ngjashme me Syriza-n, erdhi nga asgjëja për të zënë vendin si forca e tretë në politikën kombëtare. Partia Die Linke në Gjermani, mori pushtetin në shtetin Thuringia me një platformë demokratike dhe socialiste, me një kandidat kryesor që bëri fushatë me një bust të madh të kuq të Karl Marksit.

Në Britani, udhëheqësi i ri i Laburistëve, Jeremy Corbyn, ka thënë Marksi është “një figurë magjepsëse… nga i cili ne mund të mësojmë shumë”.

Duket se vlerat Marksiste, të cilat i kushtuan Sundovit dhe të tjerëve vendet e tyre të punës, po kthehen në skenën europiane.

Po si e shohin këtë që ka ndodhur ata profesorë të Marksizmit të cilët humbën vendet e tyre të punës – dhe se si e shohin Marksistët Europianë të ditëve tona rigjallërimin e dukshëm të socializmit.

Pasi ai u pushua nga puna, pranon Sundov, ai pati vështirësi të mblidhte veten. Studentët e përshëndesnin atë në rrugë, por ai shmangej nga stafi mësimor, tashmë ish-miq. Përveç kësaj, profesori u divorcua. Ish-bashkëshortja e tij e nxori nga apartamenti vetëm me shapka dhe pantallona të shkurtra.

“Unë fjeta në një stol në stacionin hekurudhor dhe, në dimër, në vagonët e braktisur të trenit krahas endacakëve. Unë pata jetuar një jetë normale dhe tashmë isha papritur i hedhur në rrugë. Edhe librat kishin mbetur pas në apartament. Mbeta pa asnjë mik.”

Por Sundov citon një frazë të Heraklitit që një njeri është i vlefshëm sa dhjetëmijë të tillë nëse është i madh. – “Dhe unë kisha gjithashtu ata të dy”, shpjegon ai. “Hegelin dhe Marksin.”

Në 1996 zotat e fatit të mirë i buzëqeshën marksistit të rraskapitur. Ai takoi bashkëshorten e tij të ardhëshme në zyrën e një avokati, kur vendosi të hidhte në gjyq punëdhënësin e tij të vjetër.

“Ajo më ftoi për një çaj – dhe unë nuk kisha asnjë qindarkë në xhep. Ajo mori edhe sanduiçe dhe më ofroi një. Unë nuk kisha ngrënë asgjë për tri, katër ditë. U vura në siklet që ta merrja për shkak se nuk mund të paguaja as për çajin. Më bindi të merrja sanduiçin gjithsesi. Ne jetojmë sëbashku tashmë prej 20 vjetësh. Ajo më shpëtoi.”

Sundov do të publikojë së shpejti një libër mbi Hegelin. Ai do të jetë libri i katërt që ka shkruar që kur filloi të jetojë me gruan që e ftoi për një çaj.

Historia 2:

Mira Ljubic Lorger, e cila ka një doktoraturë në sociologji, është një akademike tjetër Marksizmi të cilës kolapsi i komunizmit i shkaktoi pasoja personale dramatike.

Deri më 1990 ajo punonte në Qendrën Kërkimore të Shkencave Shoqërore në Split, një institut universitar i cili qe, në sytë e qeverisë së re anti-komuniste kroate, një vatër e marksizmit. Qendra u mbyll.

Për të mbijetuar, asaj iu desh të kthehej tek një pasion i vjetër: astrologjia. E përjavshmja e Zagrebit Nacional i kërkoi asaj të shkruajë horoskopët për ta.

Ajo i kërkoi Nacional që ta lejonin të shkruante me pseudonim, por ata deshën një doktor në sociologji në mënyrë që horoskopët e tyre të ishin të besueshëm.

“Kështu unë i mora në telefon të gjithë miqtë dhe iu luta të mos e blinin Nacional. Më vinte turp,” thotë ajo në apartamentin e saj në Split. “Ose do të bëja këtë ose do të vdisja urie. Dhe unë nuk mund të zgjidhja të dytën për shkak se kisha dy fëmijë. Djali im më thoshte: ‘do të më pëlqente të haja mish ndonjëherë,’ për shkak se në atë kohë ne mundeshim të hanim vetëm brumë dhe makarona”.

Historia 3:

Më 1990, filozofi Dusko Cizmic Marovic punonte në Qendrën e Marksizmit në Split. Pasi qendra u shpërnda, si ish gazetar dhe redaktor i gazetave studentore, ai u përpoq të jetonte falë shkrimeve të tij.

Por, lufta shpërtheu mes Kroacisë dhe Serbisë dhe atij i thanë se shkrimet e tij ishin “tepër të buta” për klimën politike.

“Kështu, unë u bëra peshkatar,” thotë ai.

Marovic mori hua duke lënë peng si kolateral apartamentin e bashkëshortes së tij dhe bleu një varkë peshkimi. Aventura e tij kapitaliste dështoi dhe më 1996 ai humbi apartamentin për shkak se nuk mund të paguante borxhet. Ai humbi edhe bashkëshorten nga kanceri.

“Unë humba apartamentin, varkën dhe vendin e punës. Mbeta me dy fëmijë, m’u desh të merrja një shtëpi me qera. Hodha tutje çdo lloj fature. Lidha energjinë elektrike vetë pa paguar për të. Jetova me para që nuk ekzistonin,” rikujton Marovic, i cili u rikthye te gazetaria pasi një koalicion i majtë liberal zëvendësoi nacionalistët në qeveri më 2000. Tashmë ai është redaktor i të përmuajshmes universitare Universitas.

Një doktor filozofie që përfundon një njeri i pastrehë, një doktore sociologjie që përfundon një shkrimtare horoskopi, një gazetar që bëhet peshkatar…

‘Marksistët më të egër u bënë anti-komunistë’

Ndryshe nga kolegët e tyre në institutet kërkimore, profesorët e universiteteve të Marksizmit në Kroaci ia dolën disi më mirë. Ata qenë filozofë dhe sociologë që mund të jepnin edhe lëndë të tjera.

Lino Veljak jepte leksione Marksizmi dhe Ontologjie në Universitetin e Zagrebit deri më 1990, pastaj vetëm Ontologji pasi lënda e Marksizmit u ndalua. Ai rikujton kur disa kolegë “ndryshuan flamur” dhe adaptuan axhendën e re nacionaliste.

“Marksistët më të egër u bënë anti-komunistë,” thotë ai.

Më i njohuri mes të konvertuarve të Kroacisë nga Marksizmi te nacionalizmi është 78 vjeçari Zdravko Tomac, tashmë një “ikonë intelektuale e të djathtës” kroate, librat e të cilit janë përplot me anti-komunizëm.

Por dikur, Tomac punonte me Edvard Kardelj, krijuesin e modelit Jugosllav të “vetëmenaxhimit socialist” dhe qe njëkohësisht shok i vjetër i udhëheqësit të Jugosllavisë, Josip Broz Tito.

Tomac thotë se Marksi qe një “zbulim” për të në rininë e tij, veçanërisht ideja që dikush jo vetëm që duhet ta interpretojë botën, por edhe duhet të përpiqet ta ndryshojë atë.

Por Tomac tashmë beson se koncepti më i gabuar i Marksizmit është që përmbysja e dhunshme e kapitalizmit mund të sjellë një shoqëri më të mirë.

“Ka edhe një supozim tjetër të pasaktë – që kolektivi është më i rëndësishëm se sa individi, se Partia përcakton se çfarë është e mirë dhe çfarë e keqe,” pretendon ai. “Kjo shkatërron jo thjesht lirinë e shprehjes por edhe lirinë e mendimit.”

Tomac shton se ai ka parë “fuqinë e idesë së komunizmit” dhe e kupton se pse, shumë njerëz të mirë e pranuan “këtë mashtrim”.

“Për shkak se komunizmi përfshin disa ide humane, ide që çdo njeri demokratik mund të përqafojë. Teza që, në vend të kapitalit financiar, ata që gjenerojnë të ardhura duhet të jenë gjithashtu edhe përgjegjës për menaxhimin e tyre, është joshëse. Unë njoh shumë njerëz që besonin se kjo ide qe e vlefshme për të dhënë dhe jetën për të.”

E Ardhmja është e Pashkruar…

Në çdo intervistë, fantazma e Stalinit vinte rrotull në diktofon. Të gjithë Marksistët që intervistova ndjenin nevojën për të distancuar veten nga ai. Ata janë për një socializëm demokratik në Europë, një socializëm që do të jetë dukshëm i ndryshëm nga versioni totalitar i shekullit të 20-të.

Si ai për të cilin dëgjon në Athinë, në selinë qendrore të Syriza-s në Sheshin Eleftherias, ku rinia dominon. Të rinjtë diskutojnë shoqërinë dhe politikën, shumë prej tyre mbajnë mjekër, një version i ri modern i Akademisë së Platonit.

Me përjashtim të një kafeneje të gëzueshme në katin e parë, zyrat janë modeste, pothuajse askete.

“Po, unë jam Marksist,” thotë anëtari 40 vjeçar i sekretariatit politik të Syriza-s, Andreas Karitzis, në një dhomë të zbrazët dhe të lirë nga kompjuterët. Ka vetëm një kaskë motori në një raft bosh.

“Si një parti e majtë, ne bindshëm besojmë se logjika e fitimit dhe kapitalizmit po shkatërron planetin dhe po krijon varfëri të gjithëpërhapur. Por ne nuk besojmë se mund të kalojmë te socializmi drejtpërsëdrejti nga kapitalizmi, siç beson Partia Komuniste. Ne duam një shoqëri të ndryshme nga ajo kapitaliste, por ne besojmë se ajo ka nevojë të ndërtohet nga poshtë – lart dhe jo nga një vendim politik nga lart”.

Një përpjekje për një shoqëri të tillë sakaq ekziston në Athinë. Lagjja Exarchia në disa raste quhet edhe zemra europiane e rezistencës ndaj kapitalizmit. Kjo është shtëpia e anarkistëve, dega më e ashpër e të Majtës së Greqisë. Policia rrallë herë hyn këtu për shkak se përshëndeten me shishe molotov. Nuk ka marka kapitaliste dhe muret janë të mbuluara me grafitë antikapitaliste.

“E Ardhmja është e Pashkruar”, thotë njëri nga sloganët…

Ky artikull u realizua si pjesë e Bursës Ballkanike për Gazetari Cilësore, mbështetur nga Fondacioni ERSTE dhe Fondacioni për Shoqëri të Hapur, në bashkëpunim me Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Investigative. Botuar nga DITA me shkurtime