FOTO: Maska ‘bën’ ligjin në rrugët e kryeqytetit, një vëzhgim në ditën e parë të maskës me detyrim. Ndërgjegjësim i menjëhershëm apo frikë nga ndëshkimi?

Briselda Hoxha

Ditën e sotme ka hyrë në fuqi masa e re anti-COVID e mbajtjes së maskës kudo në ambientet jashtë shtëpisë. Pas një vëzhgimi të bërë paraditen e sotme nga gazeta “Dita”, në rrugët e kryeqytetit vihet re një bindje e përgjithshme e qytetarëve.

Shumica e këmbësorëve i kishin vendosur maskat, dhe ndërkohë të pyetur nëse ky është vendimi i duhur, shumë prej tyre u shprehën se kjo gjë duhej të vendosej më herët dhe jo tani.

Sipas qytetarëve, e mira do të ishte që secili të ishte i përgjegjshëm dhe të kujdesej vetë për t’u mbrojtur nga COVID-19 dhe jo të vendoste maskën nga frika se mos e sheh polici.

Sakaq, gjatë vëzhgimit nuk rezultuan pak edhe ata që lëviznin pa maska. Atyre u duhej një lëvizje 360 gradë që të vinin re nëse kishte uniforma blu rrotull dhe të vazhdonin rrugën.

Kategoria neglizhente sërish janë të rinjtë pasi nuk ishin të shumtë ata të cilët e respektuan këtë nismë ligjore gjatë ditës së sotme.

Nëse një qytetar ecën pa maskë dhe ndalohet nga policia, atëherë ai do të gjobitet 3.000 lekë. Kur kemi një shkelje të përsëritur, atëherë personi në fjalë do të ketë penalitet me 5.000 lekë.

Duke e parë në mënyrë të përgjithshme, qytetarët duken të bindur ndaj urdhrit të qeverisë pasi në rrugët e qytetit sot ishin të paktë ato persona që shihen pa maska.

“Vetëm frika nga gjoba dhe dënimi na bind ne për fat të keq, asgjë tjetër. Duhet të ndërgjegjësohemi dhe të mbrojmë veten dhe familjarët. Shifrat e të prekurve po rriten përditë dhe ne prapë vazhdojmë të merremi me Rama, Luli, Meta. Njerëzit duhet të shohin shëndetin, nuk ka vend për politikë këtu. Ndryshimin ta fillojë secili nga vetja, duke u ndërgjegjësuar”– thotë qytetari, F.D., për gazetën “Dita”.

Sot ishte dita e parë me maska me detyrim në Shqipëri dhe nuk e dimë për sa kohë do të na shoqërojë kjo mënyrë jetese. Kujtojmë se mbajtja e saj nuk është e detyrueshme të mbahet në bare dhe restorante, por në çdo vend dhe hapësirë tjetër ajo duhet mbajtur:

Kur dhe kush duhet ta mbajë maskën: