FOTO: Me shenja në qafë, përplasja e biznesmenit me kandidatin për deputet, Boçi poston foton pas ngjarjes

Kandidati për deputeti i Partisë Demokratike në Elbasan, Luçiano Boçi ka treguar si ndodhi perplasja me biznesmenin Gjergj Luca ditën e sotme.

Boçi thotë se biznesmeni e ka kërcënuar me jetë dhe se përplasja filloi teksa ai po takohej me disa biznese në zonën e Elbasanit.

Boçi shton më tej, se biznesmeni i është afruar duke e sharë, ndërkohë ai sqaron se më pas i është drejtuar organeve ligjzbatuese.

Sipas Boçit, socialistët janë të frikësuar nga humbja në 25 prill.

Ai gjithashtu thotë se Luca është një person i cili njihet për përplasjet në zonën e Labinotit.

“Agresion me motive politike. Të majtët janë në panik, të frikësuar nga humbja. Isha në një takim elektoral në Labinot, Ku z.Luca ka disa biznese. Kisha një takim me demokratët dhe ai është afruar duke më ofenduar dhe më pas ka pasur një përplasje fizike. Gjate përplasjes me ka kërcenuar me jetë. Menjëherë pas incidentit i jam drejtuar organeve ligjzbatuese për të kryer procedurat. Ishte i shoqëruar me dy-tre badigardë. Ky zotëri që as zotëri nuk mund ta çuajë, vjen godet dhe më pas e agravon situatën saqë kërcënon dhe me jetë”, tha Boci.

Ditën e sotme, kandidati i PD-së për Elbasanin, Luçiano Boçi dhe biznesmeni Gjergj Luça janë përplasur, teksa Boçi po takohej me disa demokratë të zonës.

j.l./ dita