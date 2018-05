FOTO: Në Libohovë e kishin marr kalanë nga… brenda

Entela Resuli

Për të shkuar në Libohovë të Gjirokastrës, sa shkëputesh nga rruga nacionale të shoqëron gjelbërimi. Ndjen freskinë dhe aromën e barit. Dalëngadalë të shfaqen shtëpitë me avlli të mbushura me trëndafila, bahçe të punuara dhe njerëz që kujdesen për prodhimet e tyre.

Rrugët janë bosh, me përjashtim të disa punëtorëve që janë duke punuar në to. Edhe në Libohovë po shtroheshin rrugë.

Vizita e parë ishte drejt kalasë!

Me vështirësi gjeta një nga hyrjet e saj edhe pse në tabelën lajmëruese tregohej se kishte tre të tilla.

Për t’u futur në kalanë e Libohovës do të duhej të kaloje nëpërmjet oborrit të një shtëpie.

I zoti na mirëpret dhe na shoqëron për në kala. Pasi u futa në portën e shtëpisë, m’u desh të kaloja edhe një portë tjetër për t’u futur në kala. Nuk më kishte ndodhur asnjëherë që të futesha në një shtëpi dhe nga shtëpia të dilja në kala. Ja që në Libohovë qenka kështu!

Aty merrte kuptim shprehja “ta merr kalanë nga brenda”.

Kështu kishte bërë edhe Ladi nga Libohova, e kishte marr kalanë brenda në shtëpi! Banesa e tij dikur kishte qenë shtëpi kulturë, ndërsa pas viteve ’90 a tha se e kishte privatizuar dhe me dokumenta, ishte bërë e tija!

I zoti i shtëpisë (Vladimir Ruçi), një libohovit krenar për origjinën e tij, na thotë se kalaja vizitohet nga shumë turistë, të cilët vijnë për të parë fshatin, por edhe këtë objekt me rëndësi kulturore dhe historike.

Kalaja kishte një pozicion strategjik dhe kontrollonte gjithë luginën. Ajo është ndërtuar nga Ali Pashë Tepelena në vitet 1796 –1798, që Ali Pashai ia bëri dhuratë motrës, Shanishasë me rastin e martesës me një nga anëtarët e familjes Libohova.

Te rrapi

Në qendër të fshatit është qetësi. Sheshi kryesor, ku gjendet edhe shtëpia e Myfit Bej Libohovës sapo është nënshtruar projektit të Rilindjes Urbane. Është shtruar i gjithi me pllaka guri ku ka mbetur edhe pak punë për ta quajtur të përfunduar këtë ndërhyrje që është bërë në qendër të fshatit.

Pema e rrapit, për të cilin thonë se është më shumë se 560 vjeçar bën një hije të nevojshme për këto ditë të ngrohta.

Kush e di sa njerëz kanë qëndruar nën hijen e tij në më shumë se 5 shekuj!

Të shumtë kanë qenë ata që janë rritur duke luajtur në degët e rrapit. Njerëzit janë larguar nga kjo botë, rrapi ka mbetur, ndaj edhe sot, ai është shpallur monument natyre dhe mbrohet nga shteti.

Sedati, një libohovit i cili nuk a ka braktisur fshatin, si shumë të tjerë, thotë se Libohova nuk e ka më gjallërinë e dikurshme, pavarësisht se është një fshat me tradita.

E megjithatë, Sedati, me profesion kuzhinier, në bar-restorantin e tij të vogël në qendër të fshatit, pret e përcjell të huaj dhe shqiptarë që vizitojnë Libohovën. Ai thotë se jeton mirë me këtë punë!

Burim të tjera të ardhurash për ata që jetojnë dhe punojnë në Libohovë janë bujqësia, blegtoria dhe ndërtimi. Libohovitët njihen si mjeshtër të gurit, ata punojnë shumë me ndërtimin e shtëpive dhe çative.

Gjithashtu bien në sy, në qendër të qytetit, sarajet e bejlerëve të Libohovës.

Në qendër të fshatit, shtëpia e Myfid bej Libohova një prej burrave më të rëndësishëm të historisë që ka nxjerr kjo zonë, qëndron dinjitoze në pritje të ndonjë rikonstruksioni

Myfid bej Libohova (Libohovë, 1876 – Sarandë, shkurt 1927) diplomat i Perandorisë Osmane, deputet shqiptar në Mexhlisin osman, nënshkrues i Shpalljes së Pavarësisë, disa herë ministër i shtetit shqiptar dhe themelues i Bankës së Shqipërisë.

U largova nga Libohova me aromën e trëndafilave dhe barit të njomë… Edhe pse u futa në fshat me idenë që do të takoja burra me bastun që tregonin për të parët e tyre, gra të veshura me kostume tradicionale… por jo, ndoshta këto, tashmë në 2018 do të mbeten përgjithmonë si pjesë e së kaluarës. Edhe Libohova paska ndryshuar… Nuk është më ajo e para! Dita