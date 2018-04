FOTO/ Nis rindërtimi i molit te Liqeni Artificial, ja projekti

Investimet e kryera e kanë kthyer Parkun e Madh të Liqenit Artificial në destinacionin më të preferuar për qytetarët e Tiranës, jo vetëm për të kaluar kohën e lirë por edhe për të zhvilluar aktivitete të ndryshme sportive.

Por një kërkesë e vazhdueshme e tyre ka qenë edhe krijimi i mundësisë për të aksesuar vet liqenin nëpërmjet nëpërmjet varkave dhe lojërave të tjera ujore.

Ndaj Bashkia e Tiranës me mbështetjen edhe të Kryqit të Kuq Shqiptar ka nisur punën për realizimin e një tjetër investimi të rëndësishëm dhe që ka të bëjë me rikualifikimin e molit të liqenit.

Siç shihet edhe nga fotot e projektit, moli ekzistues do ti nënshtrohet një rikonstruksioni total, ku veç shkallëve do të bëhet dhe ndërtimi nga e para e gjithë molit. Për të qenë i aksesueshëm edhe në orët e mbrëmjes, ai do të pajiset edhe me sistem ndriçimi, ndërsa nuk do të mungojë as gjelbërimi.

“Nisëm punën për rikualifikimin e Molit te Diga në Parkun e Madh. Me Kryqin e Kuq Shqiptar shërojmë një tjetër kënd, një vepër e mirë dedikuar themeluesit Henry Dunant, Nobelisti i parë, frymëzues i Konventës së Gjenevës. Respekt misionarit pionier, edhe në Tiranë, siç i ka hije çdo kryeqyteti!”, shkruan APR lidhur me këtë projekt.

s.a/dita