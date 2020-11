FOTO: “Qeverisin një popull që është mësuar ta mbyllë njërin sy për korrupsionin”. 22 portrete të rralla liderësh shqiptarë në vitet ’30 sipas një ambasadori

Ky është një cikël dokumentesh i botuar nga gazeta DITA, shkëputur nga një raport i gjatë i ambasadorit anglez në Shqipëri, Sir Andrew Ryan, drejtuar ministrit të Jashtëm Viskontit Halifaks më 21 shkurt të 1938.

Në praktikën diplomatike të ambasadave angleze kudo në botë ishte pjesë e punës së tyre që çdo vit të hartonin një raport të detajuar mbi zhvillimet politike të vitit të shkuar, ekonominë, bujqësinë, arsimin, etj., pjesë e të cilit ishte edhe paraqitja e CV të personaliteteve kryesore të vendit ku ato ishin atashuar.

Në raportin e mëposhtëm ka të dhëna interesante pothuajse për të gjitha figurat politike të kohës, që të gjithë ishin të “skeduar”. Një “psikologjisje” angleze për personazhet e jetës shqiptare.

“Korrupsioni dhe nepotizmi i tij fituan një nam dhe një urrejtje të gjerë në popull, por shqiptarët janë mësuar që vese të këtilla i kalojnë shpesh me një sy të mbyllur” – thotë ai për Hiqmet Delvinën.

Renditja e tyre është bërë sipas rendit alfabetik.

Princ Abid

Djali i vogël i Sulltan Abdyl Hamitit të Turqisë, lindur më 1905. Pas shpëndarjes së familjes imperiale turke, Princi Abid u regjistrua student në fakultetin e jurisprudencës në Paris. Në vitin 1935 u bë pretendent për dorën e motrës së tretë të Mbretit Zog, Princeshën Sanije pas mblesërisë së Ekrem bej Libohovës dhe të Kolonelit Tahir bej, ish oficer turk me origjinë shqiptare, i dëbuar nga Turqia.

Martesa u bë brenda një kohe të shkurtër më 12 janar 1936. Princ Abidi u kthye të vazhdonte studimet në Paris. Atje u emërua si i Ngarkuari me Punë të Shqipërisë në mars 1937, mendohet kryesisht për ta pajisur me të ardhura.

Thuhet se ka marrë nënshtetësinë shqiptare. Ai është një i ri i dashur dhe pa pretendime dhe ka pamjen e një personaliteti të fortë.

E shoqja e cila ndan kohën ndërmjet Parisit dhe Shqipërisë, konsiderohet si motra më e zgjuar e Mbretit Zog dhe më e afërta me të.

Fejzi Bej Alizoti

Fejzi bej Alizoti lindi në Gjirokastër në vitin 1874, i arsimuar në Turqi, flet turqisht dhe frëngjisht. Hyri në shërbimin civil të Turqisë, dhe në 1912 ishte mytesarif (prefekt) i Prizrenit. Në 1914 erdhi në Shqipëri dhe u emërua Prefekt i Shkodrës në kohën e Princ Vidit.

U largua nga Shkodra kur u zaptua prej malazezëve në 1915, por u ricaktua guvernator prej Austriakëve në dhjetor të të njëjtit vit.

Pas luftës u caktua në postin e Ministrit të Financave në qeverinë provizore të Turhan Pashës. Me përmbysjen e qeverisë së Turhan Pashës në 1920, Fejzi bej Alizoti u arrestua për ndjenjat e tija italo-file.

Në 1925 ai hyri në grupin e Ahmet bej Zogut dhe në 1926 u emërua si përfaqësues shqiptar në byronë e Bankës Kombëtare Shqiptare. Në 1927 u bë Ministër i Financave por u dyshua për korrupsion dhe u shkarkua nga detyra.

Nuk dihet nëse vërtet ka qenë i korruptuar aq sa e bëjnë armiqtë e tij. Që nga 1925 ka qenë deputet për Gjirokastrën dhe u rizgjodh si kandidat i qeverisë në 1937. Ai është shumë italofil dhe e përflasin se plotëson të ardhurat e pakta duke pranuar të holla prej italianëve.

Është njeri i pagdhëndur fizikisht dhe moralisht, por ka njëfarë zgjuarsie.

Xhemal Aranitasi

Xhemal Aranitasi është Komandanti i Përgjithshëm i forcave të armatosura shqiptare që nga viti 1925. Shkollën e ka kryer në Turqi dhe ka qenë oficer në gradë të ulët në ushtrinë turke. Ai urrehet përgjithësisht për metodat e paskrupullta që përdor, për korruptimin, për veset e këqija, dhe për burokracinë treguar në të paktën një çast krize.

Me gjithë këtë, ai mund të ketë një dituri profesionale më të madhe se atë për të cilën i japin kredi në raportet e mëparshme.

Mbreti Zog ka besim në të, vetëm sepse di që i bindet urdhrave të tij në mënyrë të plotë, dhe ndoshta për arsye të ndjenjave të tij anti-italiane. Mbreti duket i kënaqur të ketë një eksponent të tillë në rradhët e tij.

Dr. Fuat Asllani

Fuat Asllani lindi më 1894 në Gjirokastër dhe u diplomua në Robert College në Stamboll dhe në Universitetin e Vjenës për jurisprudencë. Ai flet Anglisht, Gjermanisht, Frëngjisht, dhe Turqisht. Në vitin 1924 ishte një nga të parët organizatorë të Shoqërisë “Bashkimi Kombëtar”, një organizatë partiake të rinjsh me qëllime të mira po pa eksperiencë, që u fillua në kohën e qeverisë së Fan Nolit por që u shpërnda kur Ahmet Zogu u kthye në Shqipëri në dhjetor 1924.

Asllani në këtë rast u largua nga Shqipëria si refugjat politik por u kthye në 1925 dhe një vit më vonë, duke pas fituar besimin e Ahmet Beut, u emërua drejtor i administratës të shërbimit konsullor në Ministrinë e Punëve të Jashtme.

U gradua në postin e drejtorit politik po në atë ministri në vitin 1925. Në 1933 u dërgua në Londër si i Ngarkuar me Punë dhe në shtator 1934 u emërua Ministër përfaqësues i Shqipërisë pranë qeverisë së Oborrit të Shën Gjonit (Oborri i Shën Gjonit është Oborri Mbretëror Britanik A.D.).

Asllani u thirr në Tiranë në Nëntor 1935 se u emërua Ministër i Punëve të Jashtëm në kabinetin e Medi bej Frashërit. Kishte fituar njëfarë horizonti në Londër dhe në vizitat e tij të bëra në Gjenevë. Ai solli me vete kujtimin e ndihmës dhënë atij nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Anglisë dhe një simpati për zakonet angleze. Inteligjent nga natyra, megjithëse pak kapadai, ai kreu detyrën e tij të re mjaft mirë megjithëse disa nga përfaqësuesit e huaj nuk arritën të komunikonin me të.

Rënia e qeverisë së Frashërit në nëndor 1936 ndikoi mbi gjendjen e tij financiare në mënyrë mjaft të rëndë sepse ai nuk kishte të ardhura personale private. Ai arriti të ndreqë disi gjendjen financiare duke hyrë në parlament, por kjo ia uli pak kreditet se u paraqit si kandidat qeveritar në janar 1937, ndërkohë që gjithë anëtarët e tjerë të qeverisë Frashëri nuk figuronin në listën e kandidatëve për deputet.

Vasil Avrami

Avrami është nga Korça dhe ka kryer studimet në Stamboll dhe Athinë. Lindi në vitin 1889. Me profesion është jurist, me fe ortodoks, njeri me paraqitje të mirë dhe me kulturë. Ai bëri një emër për vete si kryetar i shkëlqyer i Bashkisë së Korçës, dhe ishte shkaktar për shumë prej përmirësimeve të bëra në qytet gjatë kohës që kryesonte Bashkinë.

Në vitin 1930 pranoi portofolin e ministrit në kabinetin e Pandeli Evangjelit. Shumë pritesh prej tij, por me letargjinë që duket prek të gjithë ministrat shqiptarë, u infektua edhe ai. Dha dorëheqjen në pranverë të vitit 1931 për arsye të një mosmarrëveshjeje me kolegët e tij në lidhje me modifikime që dëshironte të bënte në ligjin e pronësisë të tokave.

U zgjodh deputet i Korçës në vitin 1932 dhe riemërua Ministër i Drejtësisë në kabinetin e Pandeli Evangjelit në 1933. Në tetor 1935 ai “me kënaqësi të madhe” deklaroi.ikjen nga posti si ministër, se ai post sic u shpreh “kurrë nuk i kishte pëlqyer”.

Mbajti vendin e tij në parlament si përfaqësues i Korçës, pasi u zgjodh prapë në vitin 1937.

Muharrem Bajraktari

Muharrem Bajraktari është prej Lume. Ai hyri në ushtrinë Austriake kur kjo pushtoi Shqipërinë dhe kur Austria u largua, hyri në shërbim të Serbëve. Në 1929 Mbreti i cili e pëlqente Bajraktarin, e emëroi atë Komandant të Përgjithshëm të Xhandarmërisë. Gjenerali Sir Jocelyn Percy e gjeti të pamundur të bashkëpunonte me të dhe ai u hoq nga ky post për t’u bërë adjutant i Mbretit.

Ai është një ushtarak i lindur, por i përndjekur nga ideja se është me vlerë të madhe.

Kur Mbreti Zog u ngjit në pushtet Bajraktari ishte një nga më besnikët e tij. Më vonë ai e humbi këtë pozicion. Në verën e vitit 1934 ai mori lejen e zakonshme dhe shkoi në Lumë. Kur u urdhërua të kthehej në detyrë, ai refuzoi të bindet.

Më vonë doli se një vit më parë, me tri shokë të vetët i kish ofruar shërbimet ministrit jugosllav në Vjenë, që të rrëzonte regjimin e Zogut në Shqipëri dhe të ngrinte një republikë në vend të tij, president i së cilës do të bëhej vetë nën mbrojtjen Jugosllave.

Mbreti Aleksandër nuk desh të dinte për një plan të tillë. Pas pak kohe Mbreti Zog erdhi në dijeni të çështjes e të tradhtisë të Bajraktarit, por megjithatë e fali dhe e rimori në administratën e tij. Abdurrahman Krosi dhe Ministri i Brendshëm, nuk u pajtuan kaq lehtë me këtë vendim të Zogut. Kishte patur një armiqësi të gjatë midis tyre dhe Bajraktarit.

Bajraktari u largua sërish duke besuar se jetën e kish në rrezik. Ai është shprehur se ajri në Lumë ishte shumë më i shëndetshëm për të se sa klima e Tiranës. Pak muaj më pas Bajraktari në rrezik të rrethohej nga xhandarët dhe nga ushtria, u arratis përtej kufirit në Jugosllavi, ku iu dha strehim. Ai shkoi të banojë në Nish dhe thuhet se merr një subvencion të vogël nga qeveria jugosllave.

Në janar 1938 ai kërkoi një takim me Ambasadorin Britanik në Paris duke u paraqitur si përfaqësuesi i refugjatëve politik në opozitë me Mbretin Zog.

Dhimitër Berati

Dhimitër Berati është kuco-vllah lindur në 1890. Ishte anëtar i kolonisë shqiptare në Bukuresht dhe kreu studimet në atë vend. Flet rumanisht dhe frëngjisht. Më 1912 erdhi në Shqipëri si përfaqësues i bashkatdhetarëve të tij në Rumani me rastin e proklamimit të pavarësisë e në të njëjtin vit u zgjodh senator.

Në 1918 ishte sekretar i delegacionit shqiptar pranë Konferencës së Paqes në Paris. Në 1925 ishte i atashuar te Komisioni për Caktimin e Kufijve në kohën e vrasjes së Gjeneral Tellinit.

Në 1932 ai mori vendin e Dhimitër Popës si Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhe në 1934 iu dha portofoli i Ministrit të Ekonomisë Kombëtare. Gjatë kohës që ishte Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme ai përgjigjej për hartimin e marrëveshjeve të ndryshme tregtare me fqinjët e Shqipërisë dhe për radhitjet në lidhje me rregullimin e trafikut gjatë kufirit me Jugosllavinë.

Është inteligjent dhe punëtor, pak si tepër didaktik por me logjikë të fortë.

Berati është i vetmi anëtar i qeverisë së kaluar që gjeti vend në atë të formuar nga Medi Frashëri në tetor 1935. Kur ra kjo qeveri në nëntor 1936, mendohej se për një ose për dy ditë të bëhej kryeministri i ardhshëm, në krye të një koalicioni midis pleqve dhe të rinjve, por Mbreti preferoi që të mbështetej te një qeveri të vjetrish dhe me kohë Beratit iu dha posti që ka tani, si Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme.

Imzot Luigj Bumçi

Luigj Bumçi vjen prej një familjeje të mirë shkodrane. Lindi në vitin 1879 dhe kreu studimet në Kolegjin Jezuit në Shkodër dhe në Seminar. Në moshën 30 vjeçare u emërua Peshkop i Lezhës me banim në Kallmet. Gradimi i tij i shpejtë iu atribuua simpative të tij pro-austriake.

Në 1918 ishte delegat i qeverisë provizore shqiptare pranë Konferencës së Paqes ku u bë po aq filo-italian sa kish qenë filo-austriak. Ai zëvëndësoi Turhan Pashën si kryetar të delegacionit shqiptar.

Kongresi i Lushnjes në vitin 1920 zgjodhi 4 regjentë dhe Bumçi qe një prej tyre, po paaftësia e tij e qartë dhe ngadalësia e plotë me të cilën trajtoi çështjet publike shpunë në tërheqjen e tij të shpejtë. Pas grushtit të shtetit të Hasan Prishtinës në 1921, ai u detyrua të largohej nga vendi.

Urrejtja kundër tij në këtë kohë mund të matet nga një ngjarje që nuk kish ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë, djegia e shtëpisë së tij nga mirditasit, si dhe e Kishës. Ai u kthye në Shqipëri më vonë dhe rimori funksionet e tij peshkopale.

Ai as e do dhe as duhet nga Mbreti Zog. Duket se ka lënë mënjanë çdo aktivitet politik, të paktën tani për tani.

Nush Bushati

Është shkodran katolik lindur në vitin 1897 dhe i mësuar në kolegjin Jezuit të qytetit. Është diplomuar nga Universiteti i Vjenës me titullin Dr. në Jurisprudencë. Është martuar me një artiste vjeneze. Flet gjermanisht, frëngjisht, italisht.

Bushati mori pjesë në politikë për herë të parë më 1922 kur u zgjodh deputet i Shkodrës. Atëherë qe mbështetës i Fan Nolit (i cili e emëroi Konsull të Përgjithshëm në Vjenë) dhe kundërshtar i Mbretit të tanishëm.

Kur Ahmet beu u kthye nga Jugosllavia, u shkarkua nga detyra në Vjenë. Mbeti jashtë shtetit si refugjat politik deri në vitin 1931 kur u fal dhe u lejua të kthehej në shtëpi. Në vitin 1932 ai prapë u zgjodh deputet për Dibrën dhe në tetor 1935 u emërua Ministër i Arsimit në kabinetin e Medi bej Frashërit.

Ai zhvilloi aktivitet të pakët në qeveri për të asgjësuar kaosin në të cilën Ivanaj kish lënë Ministrinë. Më vonë nuk u zgjodh më as deputet.

Sulço Bej Bushati

Sulço bej Bushati është kryetari i familjes së Bushatllinjve në Shkodër dhe një forcë në komunitetin mysliman të atij qyteti; ka lindur rreth vitit 1874.

Në 1919 ishte prefekti i Shkodrës. Në 1924 ai iu vu kundër Ahmet Zogut kur ky i fundit u kthye nga Jugosllavia, por më vonë u fal prej tij. Sulço beu nuk ka të ngjarë të lozë më një pjesë aktive në politikën e vendit në të ardhmen, por familja e tij ka influencë të madhe në Shkodër dhe është faktor me të cilën duhen bërë hesapet.

Njëri prej anëtarëve, Maliq Bushati, deputet në parlamentin e shkuar, pati kurajon të votonte tek pullë kundër qeverisë më 10 nëntor 1936. Më vonë vuri kandidaturën si i pavarur në Shkodër, dhe me gjithë se nuk u zgjodh, arriti të marrë një sasi të konsiderueshëm votash, më tepër se çdo deputet tjetër i opozitës në Shqipëri.

Kostë Çekrezi

Është ortodoks korçar lindur rreth vitit 1886. Kreu studimet në universitetin e Athinës kur u diplomua në jurisprudencë. Kur u kthye nga Greqia në 1913, u emërua sekretar në Ministrinë e Drejtësisë. Në të njëjtin vit u bë sekretar i Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit në Durrës për arsye se dinte disa gjuhë, frëngjisht, anglisht, dhe greqisht.

Më 1914 shkoi në Amerikë ku qëndroi për disa vjet dhe u diplomua nga universiteti i Harvardit. Gjatë kësaj kohe ishte anëtar të Shoqërisë Vatra të shqiptarëve të Amerikës.

Çekrezi u kthye në Shqipëri pak kohë pas mbarimit të luftës dhe u mor me letërsi. Ai shkroi një libër me titullin “Albania Past and Present” (Shqipëria në të kaluarën dhe sot) dhe botoi një fjalor të vogël Anglisht-Shqip, që të dy të shtypura në New York.

Në të njëjtën kohë nxirrte një gazetë në Tiranë, “Telegrafi” që nuk pati jetë të gjatë. Autoriteteve nuk u pëlqyen disa artikuj dhe kur u proklamua monarkia, u arrestua dhe u dënua.

Shpejt atij iu fal dënimi, fitoi prapë favoret e Mbretit dhe u emërua anëtar i Këshillit të Shtetit. Në 1932 prapë u fut në belara, këtë herë në lidhje me Komplotin e Vlorës. U arrestua, u gjykua dhe u dënua me tri vjet burgim.

Po dënimet nuk arritën ta mënjanonin nga aktivitete revolucionare. Sapo kish dalë nga burgu prapë u fut në bela, këtë herë si figura qëndrore në lëvizjen e dështuar të Fierit në gusht 1935. Këtë radhë pati aq mend sa të përgatiste ikjen në rast dështimi, dhe mundi të largohet në Itali.

Në maj 1936 ishte në Paris dhe u mundua të bindte Ambasadorin Britanik atje se pakënaqësia në Shqipëri kishte arritur kulmin dhe se një shpërthim i ri ishte i paevitueshëm.

Hiqmet Delvina

Hiqmet Delvina lindi më 1879. Është mysliman dhe ka studiuar në Turqi. Ai ka mbështetur Ismail Qemalin kur ngriti flamurin në Vlorë në 1912. Në konferencën e Durrësit ai përfaqësonte Gjirokastrën dhe më vonë u bë drejtor i Zyrës Civile të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

U zgjodh deputet i Gjirokastrës në 1925 dhe Ministër i Drejtësisë në vitin 1928. Korrupsioni dhe nepotizmi i tij fituan një nam dhe një urrejtje të gjerë në popull, por shqiptarët vese të këtilla nganjëherë i kalojnë me një sy të mbyllur, kurse arroganca dhe kapadaillëku i tij u bënë shkak për rrëzimin e qeverisë së Koço Kotës në vitin 1930.

Me gjithë këtë i shkon deri diku fjala në qarqet e larta se u rizgjodh deputet i Gjirokastrës prapë në 1937 dhe u bë nënkryetar i parlamentit.

Abdurrahman Dibra

Abdurrahman Dibra, ish Ministër i Financave, lindi në vitin 1882. Kreu studimet në Turqi dhe ka botëkuptimin dhe pikëpamjet e një nëpunësi të ulët turk. Qe senator i Dibrës në 1925 dhe Ministër i Punëve të Brendshme në 1927, por nuk mbajti këtë post për kohë të gjatë.

Mori pjesë në plan të parë në ngjarjet që shpunë në proklamimin e monarkisë. Në 1929 u bë Ministër i Arsimit në kabinetin e Koço Kotës. Në 1932 u zgjodh deputet i Dibrës. Nga portofolet e ndryshme që ka patur, ajo e financave ndoshta ishte ajo që i përshtatesh më pak, se është veçanërisht jo inteligjent dhe nuk ka kurrfarë përvoje në çështjet financiare.

Thuhet se personalisht është i ndershëm, por nuk qe i zoti të pengonte të tjerët, miq të tij dhe zyrtarë të ndryshëm, të fusin duart në arkën e shtetit. Ai humbi postin me rrëzimin e kabinetit të Pandeli Evangjelit në tetor të vitit 1935.

U grind në mënyrë të tërbuar me ish-Ministrin e Brendshëm Et’hem Toto në verë të vitit 1936 mbi një çështje që dëmtonte qeverinë Frashëri dhe që u vu në dukje nga gazeta Besa ku ai ishte një nga pronarët. Ai u rizgjodh deputet në listën qeveritare në 1937.

Izet Dibra

Izet Dibra lindi rreth vitit 1880 dhe kreu studimet në Turqi. Ishte prefekt i Durrësit në 1922 dhe më vonë deputet i Dibrës, prefekt i Beratit, Tiranës dhe Shkodrës.

Në 1931 u emërua Ministër i Punëve Botore në qeverinë e Pandeli Evangjelit dhe në vitin 1932 u zgjodh deputet për Elbasanin. Kur u rindërtua kabineti në vitin 1933, Dibra u zëvëndësua në postin e Ministrit të Punëve Botore nga Sandër Saraçi.

Është pak inteligjent dhe ka fituar nam si njeri i pandershëm dhe përvetësues. Ai ish ndër ata pak deputetë që nuk u doli kandidatura për deputet në vitin 1937, duke qenë se ish emëruar në 1936 si kryetar i Reformës Agrare.

Xhemil Dino

Xhemil Dino është nga Preveza ku lindi në 1894. Në 1922 u emërua Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe më vonë Sekretar I i Legatës Shqiptare në Paris ku veproi edhe si i Ngarkuar me Punë për njëfarë kohe.

I dëbuar nga posti kur Fan Noli erdhi në fuqi, u emërua nga Ahmet bej Zogu, kur u kthye nga Jugosllavia si Ministër në Romë, post që e mbajti deri në vitin 1931. Ai atëhere ra nën ndikimin italian dhe luajti një rol të rëndësishëm në hartimin e Paktit të Tiranës.

Për një kohë ishte i fejuar me njërën nga motrat e Mbretit Zog dhe ishte mik i ngushtë me të, por e fejuara e theu fejesën dhe miqësia midis tij dhe Mbretit u ftoh mjaft.

Në 1931 ai shkoi në Londër me rang Ministri, por nuk qëndroi shumë në këtë post se një dashuri e vjetër përfundoi me vetëvrasjen e dashnores te shkallët e Legatës. Çështja u raportua gjerësisht në shtypin e verdhë të Londrës dhe Dino qe i shtrënguar të japë dorëheqjen.

Në 1934 erdhi në Tiranë dhe në vjeshtë u martua me të bijën e Shefqet Vërlacit, ish- e fejuara e Mbretit Zog dhe vajza e pronarit më të madh të tokave në Shqipëri. U emërua Ministër në Sofje në Tetor të po këtij viti.

Dino përfaqëson brezin e të rinjve shqiptarë në punë shtetërore që kanë një lustër të qytetërimit perëndimor. Ai është i aftë, i sjellshëm por dembel pa masë. Është linguist i mirë dhe flet në mënyrë të rrjedhshme frëngjishten, anglishten, turqishten dhe greqishten.

Imzot Visarion Xhuvani

Me origjinë nga Elbasani lindur në vitin 1885 dhe përgatitur për karrierën klerikale në Athinë. U emërua prift i komunitetit grek ortodoks në Sofje të Bullgarisë.

U kthye vonë në Shqipëri dhe mori pjesë në politikë në vitet 1920-1921, por shquhet më tepër për përpjekjet për krijimin e Kishës Autoqefale Shqiptare dhe mbajtjen e saj në këmbë megjithë dështimet e njëpasnjëshme për të siguruar njohjen nga ana e Patriarkatit të Stambollit. Përpjekjet e Xhuvanit dhe shokëve të tij klerikë u përkrahën nga prelatët jugosllavë.

Me kohë arriti të bëhet kryetari i kishës por fatkeqësisht energjia dhe kurajoja e tij, për të cilat nuk mund të kishin dyshim, shoqëroheshin nga një karakter moral i ulët. Personaliteti i tij qe një nga pengesat kryesore për arritjen e një marrëveshjeje me Fanarin deri në vitin 1936 kur u bind të japë dorëheqjen.

U dekorua nga Mbreti dhe iu dha një pension duke e nxjerrë në pension, por pritshmëria e shprehur në raportin e vitit të kaluar se ai do të zhdukesh në errësirën e harresës, nuk doli parashikim i saktë. Përkundrazi që atëhere nuk ka lënë rast pa humbur për të dalë në pah në Shqipëri dhe jashtë, duke marrë pjesë në konferenca kishtare si në atë të Londrës në vjeshtë të vitit 1937, dhe pak më vonë në varrimin e Primatit të Jugosllavisë.

Ai nuk mban sekret armiqësinë e tij për marrëveshjen e arritur midis kishës ortodokse shqiptare dhe Fanarit të prillit 1937, po pas lidhjes së marrëveshjes ai bëri paqe me Patriarkatin Ekumenik dhe më vonë bëri një vizitë në Stamboll. Ai vazhdon të përdorë titullin e kryepeshkopit.

Cen Elez Ndreu

Një figurë me influencë te malësorët e Dibrës. Është i biri i Elez Isuf Ndreut dhe kunati i Murat Kaloshit. Shtëpia e familjes është në Slatinë në Dibër.

Familja Ndreu me traditë është anti-serbe. Në 1920 të shtrënguar të braktisin shtëpinë e tyre nga trupat serbe, erdhën në Tiranë si refugjatë. Kur Serbët u larguan, familja u kthye në Slatinë.

Në vitin 1922 Cen Elezi dhe i ati morën pjesë në një lëvizje kundër Ahmet bej Zogut dhe marshuan mbi Tiranë, por më vonë për arsye të ndërhyrjes si Sir Harry Eyres (Ministri i Britanisë në Shqipëri. A.D.) u pajtuan me Zogun dhe u kthyen në Dibër.

Prapë në vitin 1924 ranë në konflikt me Zogun. Elez Isufi vdiq nga plagët e marra në luftën për të kundërshtuar kthimin e Ahmet beut nga Jugosllavia, në afërsi të Peshkopisë dhe Cen Elezi u bë kryetari i familjes.

Ai nuk trashëgoi influencën që kish patur i ati. Mungesa e qëndrueshmërisë, egoizmi dhe mosmbajtja e premtimeve që bënte shkaktuan që malësorët e Reçit dhe të Dardhës të shkëputeshin prej tij.

Ali Erebara

Më parë oficer në ushtrinë shqiptare dhe tani ushtron profesionin e juristit. Lindi në 1898. Kreu studimet në Akademinë Ushtarake të Sofjes në 1916 dhe mori pjesë në ushtrinë bullgare në aksionet në në Maqedoni.

Pas luftës mbaroi shkollën e kavalerisë në Beograd. Mbaroi Shkollën e Lartë për Oficerë të Shtabit në Torino dhe pastaj përfundoi studimet në fakultetin e jurisprudencës po në atë qytet. Për një kohë ishte Kryetar i Gjykatës Ushtarake në Tiranë dhe pedagog në shkollën mbretërore ushtarake po në këtë qytet.

U mërzit me jetën ushtarake dhe si pasojë të një mosmarrëveshjeje me Komandantin e Përgjithshëm në lidhje me gradimin e tij në rangun e majorit, dha dorëheqjen nga ushtria. Gruaja e tij është italiane. Mbreti Zog nuk e do, por është i zoti dhe është me karakter të pavarur.

Pandeli Evangjeli

Pandeli Evangjeli lindi në vitin 1859, dhe me të drejtë tonsiderohet “plaku i urtë i Shqipërisë”. Është ortodoks dhe vjen nga kolonia shqiptare e Rumanisë, të cilën e përfaqësoi në Konferencën e Paqes në Paris në vitet 1919-20.

Në korrik 1921 u emërua Ministër i Punëve të Jashtme dhe më vonë po në atë vit, Kryeministër deri në grushtin e shtetit të Hasan Prishtinës. Në 1922 ishte prapë Ministër i Punëve të Jashtme dhe mbajti atë post për dy vjet. Në 1924 u zgjodh deputet për Korçën.

Kur erdhi Fan Noli në fuqi, Evangjeli shkoi në Rumani, por u kthye në Shqipëri kur Ahmet bej Zogu përmbysi qeverinë e Fan Nolit. U bë senator në vitin 1925 dhe president i senatit 1926. Në vitin 1928 Evangjeli përfaqësonte Korçën në Asamblenë Kushtetuese që proklamoi monarkinë.

Me rënien e kabinetit të Koço Kotës në 1930 ai u bë Kryeministër, por dha dorëheqjen në dhjetor të vitit 1932. Mbreti e ftoi të modifikonte qeverinë dhe ai kështu bëri, duke kryer disa ndryshime.

Me këtë qeveri të rindërtuar ai qëndroj në fuqi deri në tetor 1935 kur Mbreti Zog vuri në veprim qëllimin që kish shpallur prej kohe, që të hiqte dorë nga këshilltarët e tij të vjetër dhe në vend të tyre të caktonte persona nga brezi i ri.

Karakteri i lartë i Pandeli Evangjelit, ndershmëria e tij e përsosur dhe e pa diskutueshme e bëjnë atë figurën më përfaqësuese të kohës të përparshme.

Lame Kareco

Eshtë ortodoks dhe lindi në Gjirokastër rreth vitit 1886. Ka mësuar në Greqi dhe ka njëfare përgatitjeje juridike. Më parë punonte në Bankën e Egjiptit. Në 1926 u emërua Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave kur Milto Tutulani ishte Ministër. Për aq sa kishte rregull në atë dikaster të çrregullt, kjo i dedikohej Lame Karecos.

Në 1930 u emërua President i Komisionit të Kontrollit dhe në 1931 me propozim të Mbretit u bë Ministër i Financave dhe si i tillë firmosi marrëveshjen për huanë italiane. Ai dha dorëheqjen me Pandeli Evangjelin në 1932 dhe mbeti jashtë kabinetit të rindërtuar nga Pandeli Evangjeli në janar 1933.

U zgjodh deputet i Gjirokastrës në nëntor të vitit 1932. Ai është funksionar me njëfare përvoje i cili kreu punë me vlerë, por jo si Ministër. Si Ministër nuk plotësoi sa pritesh prej tij, se i mungonte kurajoja dhe krijoi armiqësi për arsye se kërkoi të rrethonte veten vetëm me ortodoksë. U rizgjodh deputet në vitin 1937.

Imzot Kristofor Kissi

Imzot Kissi lindi në Berat më 1885. Kreu studimet në shkollën teologjike të ishullit Halkis në detin Marmara afër Stambollit. Në 1916 zgjodh peshkop i Lagjes Makrikeuj të Stambollit. Në 1923 u kthye në Shqipëri dhe ishte peshkop i Beratit dhe pastaj i Korçës deri në 1936, kur u bë zëvëndësi i Kryepeshkopatit të Durrës –Tiranës me dhënien e dorëheqjes së Visarion Xhuvanit.

Më vonë luajti rolin kryesor në bisedimet me një pajtim midis kishës ortodokse shqiptare dhe Patriarkatit Ekumenik. Ai kryesoi komisionin që vajti në Stamboll në pranverë të vitit 1937 për plotësimin e radhitjeve të reja në të cilat ai u bë Kryepeshkop i Durrësit, Tiranës, dhe Elbasanit dhe Primati i Shqipërisë.

Dy ditë më vonë pas njohjes së kishës shqiptare si autoqefale, ai mori nga Patriarku “Tomos-in”, dokumentin formal që njeh kishën ortodokse shqiptare si autoqefale. Ai ka namin se është klerik i ndershëm dhe i drejtë, por është tepër shpejt të gjykohet aftësia e tij për të drejtuar një kishë ku ende ka shumë mosmarrëveshje.

Faik Konica

Faik Konica është vëlla me Mehmet Konicën. Është Ministër i Shqipërisë në Uashigton që nga viti 1926. Qëndron në një pozitë më vete midis shqiptarëve të sotëm duke qenë se është krejtësisht perëndimor në idetë e tij, me një kulturë të konsiderueshme, kritik muzike dhe arti.

Që kur filloi nja 20 vjet më parë të bëjë agjitacion në shtyp për Shqipërinë dhe pavarësinë e saj, ai ka bërë mjaft, në një mënyrë apo tjetër, për vendin e tij. Duke jetuar shumicën e kohës jashtë Shqipërisë, ai sheh punët në Shqipëri në prizmin e një vëzhguesi të jashtëm.

Në 1912 bëri gabim me ndihmën që i dha Esat Pashës për të krijuar qeverinë e Shqipërisë së Mesme në kundërshtim me qeverinë e Vlorës, dhe në ditët e Fan Nolit, ai mbështeti këtë të fundit kundër Ahmet beut. Megjithë këtë ai arriti shpejt të kuptonte gabimin dhe të bënte paqe me fituesin.

Faik Konica ka natyrë të pavarur, është me vullnet të fortë, nevrik dhe sarkastik. Si pasojë ka bërë shumë armiq. Në 1920 ai u bë Kryetar i Shoqërisë Vatra të Shqiptarëve të Amerikës si dhe kryeredaktor i gazetës DIELLI. Si Ministër shqiptar në SHBA, një post që nuk ka arsye të ekzistojë, ai ndjek vijën e vet pavarësisht nga udhëzimet që mund të marrë nga Tirana.

******

Marrë nga arkiva e rubrikës Histori e gazetës DITA. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen e redaksisë dhe pa citimin korrekt e të dukshëm të burimit