FOTO: “Shqipëria nuk është Bashkim Sovjetik”, deputeti shfaqet me maskën e veçantë në Parlament dhe reagon kundër Komisionerit

Pas fjalës së Komisionerit të BE-së për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Várhelyi, në seancën e Kuvendit, fjalën e mori deputeti Ralf Gjoni.

Ai u shfaq me maskë mbi të cilën shkruhej “Albania is not Sovietic Union”.

“I them z. Ruçi që ka ikur koha kur Shqipëria është Bashkim Sovjetik. Për ata që nuk dinë anglisht në maskën time shkruhet “Shqipëria nuk është Bashkim Sovjetik”

Ka ardhur koha që në Shqipëri të flasim si homologët tanë europianë, me zërin e të vërtetës. Shqpëria i përket me zemër me shpirt klubit euroatlantik. Nuk ka vend për vlera Putini, për vlera serbe në këtë vend”, tha Gjoni.

Ai tha se ky është një gjest në shenjë proteste për mënyrën se si bëhen takimet me komisionerët.

“Unë mendoj se kanë mbaruar kohët e Bashkimit Sovjetik kur Hurshovi vinte në Shqipëri dhe gjente një tufë delesh që ngriheshin Shqipëri dhe duartrokisnin për çdo gjë. Janë bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të luajtur me reformën elektorale, në kurriz të të ardhmes së Shqiptarëve. Z.Varhelyi ka ardhur koha që ne të flasim me zërin e të vërtetës pa kompleks inferioriteti.

Emërimi i z.Varhelyi u përshëndet nga dy lider në rajon, Vuçic dhe Milorad Dodik, i Republikës Srpske, që vepron për hir të Moskës në Ballkan për të destabilizuar Bosnje-Hercegovinën. Z.Varhelyi duhet ta dijë se Shqipëria nuk i përket këtij klubi, por atij Euro-Atlantik. Nuk ka vend për vlera sovjetike, serbe e Putini në këtë vend, pavarësisht përpjkje. Në 25 prill, pavarësisht raporteve të ndritura të BE, nuk mund të ketë zgjedhje të lira e të barabarta me komisonerë partiak që numërojnë votat. Nuk ka shanse që ndonjëri këtu që mendon se do ta fusë Rama në listë, do marri 10 mijë vota, se i numëron komisioneri partiak”, tha ai.

j.l./ dita