“Ata erdhën fillimisht si anëtarë të Komisionit Ndërkombëtar të Kufijve”. Disa foto historike dhe hija e Moskës në Shqipëri

Prezenca e tyre lidhet me rolin e bjellogardistëve në shërbim të ish-Mbretit Zog në vitin 1924. Por historiografia zyrtare e njeh prezencën e tyre qysh në maj 1913, ndërsa ata erdhën si pjesë e forcave ndërkombëtare të dislokuara në Shkodër.

Si anëtarë të Komisionit Ndërkombëtar të Kufijve oficerët caristë shkelnin për herë të parë në tokën shqiptare. Siluetat e tyre shihen qartë në njërën nga fotot që shoqëron këtë tekst, në ditët e para të instalimit në Shkodër, ku ndryshe nga austro-hungarezët, anglezët, italianët dhe gjermanët, ata nuk do të kishin të drejtë të “performonin” me parada ushtarake përballë vendasve kuriozë, të lodhur nga vuajtjet që u sollën malazezët me topat e armët e tyre.

Ata do të mjaftoheshin me prezencën fizike të një grushti oficerësh madhorë, stafi civil e diplomatësh.

Studiuesi Armand Plaka, i cili na sjell këto foto të rralla në DITA, shkruan:

“Pa e ditur, ata do ta ndjenin ndoshta për herë të fundit puhizën e lehtë të brigjeve të Adriatikut, pasi vetëm një vit më vonë do të shpërthente “Lufta e Madhe”, e cila do të rezultonte me shumë pasoja për fatin e Rusisë dhe vetë njerëzimit.

Ndërsa Lufta po shënonte një katastrofë për ushtrinë cariste, Revolucioni Bolshevik i tetorit 1917, do të bënte që shumë syresh të braktisnin vendin.

Në fundvitin 1924 e fillimvitin 1925, ata i dhanë një dorë të konsiderueshme përpjekjeve të Zogut, për t’u rikthyer në pushtet në bashkëpunim të ngushtë me jugosllavët.

Do të duheshin edhe disa dekada që rusët të shkelnin sërish në Shqipëri, tashmë me një rol, pushtet e prezencë shumë më domethënëse, e cila do të kulmonte me vizitën e ish-shefit të atëhershëm të Kremlinit, Nikita Sergejeviç Hrushov në Tiranë, në vitin 1959.

Ky do të ishte paradoksalisht edhe kulmi i marrëdhënieve shqiptaro-ruse (dmth sovjetike), pasi ajo që pasoi, ishte një degradim shumë i shpejtë e radikal i tyre.

Nën dritën e zhvillimeve të dekadave të fundit, e sidomos të viteve të fundit, hija e Moskës në Shqipëri është bërë sërish temë diskutimi, e artikulimi rreth politikave të saj kundrejt Shqipërisë e shqiptarëve.

a.d. / dita