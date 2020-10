FOTO / Tentuan të vrisnin biznesmenin Andon Dhima, motra e të akuzuarit nxjerr ‘blof’ Policinë: Im vëlla po shërbente me pjata në duar tre minuta para atentatit, tjetri ishte në ditëlindje

Gerta Matohiti, bashkëshortja dhe motra e dy të arrestuarve, përkatësisht Grid Leno dhe Mariglen Matohiti, për atentatin daj Andon Dhimës, ka nxjerrë blof policinë, por edhe mediat që i kanë kryqëzuar si “vrasësit me pagesë nga Kurbini”.

Përmes një statusi në rrjetet sociale, i siguruar nga Dosja.al, Matohiti shkruan se vëllai i saj, gjatë kohës që ka ndodhur atentati ka qenë në punë prej 12 orësh, në lokalin e saj, ku dhe sipas Gertës, paguhet me një rrogë minimale.

Ndërsa, për të shoqin, Gerta Matohiti shkruan se ka qenë i ftuar në një ditëlindje.

Krahas statusit, denoncuesja ka nxjerrë edhe foton që ka publikuar në rrjetet sociale, pikërisht ditën e atentatit të ndodhur, ku shihet dhe ora.

Në orën 22:06 të darkës, Mariglen Matohiti shihet me pjata në duar në lokal, ndërsa në orën 22:09, është bërë atentati.

Tre minuta diferencë që hedhin shumë hije mbi ngjarjen, se kur u bënë gati dhe shkuan tek pallati i Andon Dhimës, dy personat e akuzuar për “vrasje në tentativë”.

Për të shoqin, Gerta shton gjithashtu se ai është dënuar në Gjermani 17 vjeç, e ka mbyllur dënimin e tij dhe prej asaj kohe, nuk ka më asnjë lloj ‘njolle’. Ajo bën thirrje që mediat ta raportojnë këtë denoncim, teksa shkruan se po përdhosin emrin e dy familjeve, duke i konsideruar si vrasës me pagesë, pa qenë të tillë.

Të dy të arrestuarit, sot kanë mohuar të kenë lidhje me ngjarjen.

Grid Lenon, Albin Hoxha, Maringlen Matohiti, 30 vjeç, dhe Enea Hoxha, kanë mohuar përfshirjen e tyre në ngjarjen e 15 tetorit, kur në rrugën “Mustafa Gjollesha” dy persona hynë pas biznesmenit Andon Dhima në hyrjen e pallatit dhe ky i fundit denoncoi se donin ta vrisnin.

Ata pritet të dalin nesër para trupit gjykues, ku dhe do të njihen me masën e sigurisë.

Denoncimi i plotë:

“Për të gjithë ata që e dinë dhe s’e dinë, burri im dhe vëllai im, Grid Leno dhe Maringlen Matohiti janë të ARRESTUAR për atentatin e bërë ndaj biznesmenit Dhimo. Policia ka deklaruar që Leno dhe bashkëpunëtori Matohiti kanë qenë në vendngjarje dhe janë larguar të dy bashkë në drejtim të banesës. Po çfarë janë këto SHPIFJEEEEE, ku e para tjetri ka qenë në punë 12 orë (M. Matohiti dhe tjetri i ftuar në ditëlindje…Po trajtohet çështja si kriminela me pagesë kur të dy janë të pafajshëm dhe poshtë është dhe prova ku im vëlla është me pjata në duar duke punuar për motrën e tij prej 1 viti me pagën minimale thjesht duke më mbështetur dhe Grid Leno si kriminel që është dënuar në Gjermani 17 vjeç dhe ka shlyer dënimin dhe ka qenë një shtetas pa asnjë njollë në të gjithë jetën e tij…

Çfarë janë këto SHPIFJEEEEE të shemtuara që pa u marrë as urdhërin e arrestit të dalin e të thonë u kapën autorët pa prova…Ky s’është ligj, unë kam besuar që ka por sot jam e hidhëruar të them që jooo, nuk ka, dhe tu vijë turp se po përdhosin emrin e dy familjeve të nderuara..Dhe media Jonë e dashur që bën sehir dhe s’pranon asnjë ta flasë këtë gjë publikisht…Nga çfarë kanë frikë, nga e verteta? Kush do ta lexojë, ju lutem ta shperndajnë që të kuptojnë çfarë policie kemi ne. Përpos dhunës verbale që kam pësuar unë dhe ajo fizike të burrit tim, lanë edhe femijën tim deri në orën 12 të natës duke kërkuar mamin 😢😢 TURPPPP DHE SHPIFJEE KËTU JETOJMË NE.”

j.l./ dita