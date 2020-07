FOTO: Vendimi për të mbyllur lokalet e natës dhe për të ndaluar muzikën pas orës 20.00 godet rëndë bizneset turistike

Aktit normativ i qeverisë për të mbyllur diskot dhe lokalet e natës si dhe për të ndaluar muzikën pas orës 20.00 është pritur me reagime të shumta, pasi ai u jep dërrmën e fundit këtyre bizneseve të goditura rëndë nga izolimi i gjatë i periudhës mars- maj.

Dy protesta, një të hënën në mbrëmje dhe një të martën në mesditë, janë zhvilluar para Kryeministrisë.

“Na jeto ti me kaq lekë, hajde jeto ti. Çfarë do ha unë, asnjë mos të më prekë me dorë se jam për copë buke unë këtu, nuk jam legen, nuk jam rrugaç”, u dëgjua gjatë kronikave televizive t’i thoshte live një protestues policëve që donin ta ndalonin të shprehte revoltën e tij.

“Reflekto or mik sa nuk eshte vone. Mos jua mbyll shqiptareve te derrmuar ate dritaren e zbehte qe u jep pak kenaqesi. Ka plot forma qe mos t’i rrenosh muzikantet e bashke me ta gjithe zinxhirin e biznesit. Shfuqizo ate aktin e cuditshem dhe bej nje te ri ku shtrengon masat. Ti do thuash “jemi keq si komb e s’marrim vesh”… por ta garantoj qe keshtu nuk do marrim vesh jo per inat, por sepse po shkojme drejt nje grope te madhe. Sa me shpejt madje. Miqesisht, nje pjese e armates te denigruar prej 5 muajsh”, iu përgjigj atij muzikanti Elton Deda.

Edhe një kompozitor i qetë, që nuk është shquar kurrë për protesta publike si Robert Radoja, ka dalë në protestë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për ndalimin e muzikës pas orës 20.00.

“Mos kini frikë nga unë, hiqni maskën se nuk e transmetojmë. Pas orës 8 të darkës transmetohet. Gjithë ditën që kafet janë plot, nuk transmetohet. Pas orës 20.00 transmetohet përmes muzikës. Një njeri në një qoshe i bie pianos. Këto janë pa kuptim. Nuk e kuptoj dot”, i tha ai mediave me ironi nga protesta.

Reagime të forta ka patur edhe në qytetet turistike. Fotoja më poshtë tregon momente nga protesta në qytetin e Sarandës, ku investitorë dhe punonjës të sektorit të Turizmit janë mbledhur bashkë për të transmetuar kundërshtinë ndaj Aktit Normtativ të qeverisë, që ndalon muzikën pas orës 20.00.

Shoqata e Bareve gjithashtu i ka bërë thirrje qeverisë që të tërhiqet nga ky vendim, pasi do të ketë pasoja të rënda për këtë sektor.

Ata i kanë kërkuar qeverisë që të shtohen masat distancuese, të monitorohet zbatimi i masave nga klientët, si dhe të mbështetet sektori i argëtimit. Sipas tyre, nuk ka prova që ambjentet e hapura, të jenë vatër për shpërndarjen e virusit.

Por krejt të kundërtën ka pohuar Silva Bino, shefe e epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, e cila ka shpjeguar vendimin e qeverisë në një intervistë televizive.

Bino u shpreh se masat e marra së fundmi janë për të shmangur grumbullimet. Ajo shpjegoi se si shembull janë marrë edhe eksperiencat e vendeve të tjera, që mund të kenë ndaluar konsumimin e alkoolit, apo mund të kenë vendosur kufizime jo të drejtpërdrejta me grumbullimet, por që shkaktojnë grumbullime.

Këto shpjegime nuk i kanë bindur protestuesit. Në Tiranë është dashur forca policore për të shpërndarë manifestimin e tyre.

“E pakonceptueshme që ka njerëz që ngrenë zërin pse ministria e Shëndetësisë shtrëngoi masën për klubet e natës e diskot, ndërkohë që hapja e tyre nuk është lejuar asnjë ditë pas rihapjes së madhe! Zoti i ruajtë ata e familjet e tyre prej tyre dhe ruajtë të tjerët nga këto mendje!”, shkruante Rama në Twitter.

Kjo është vala e tretë e protestave, pas atyre të infermierëve dhe të punësuarve në transportin urban, të cilat vijnë si rezultat i gjendjes së vështirë ekonomike.

Shqipëria është vendi i fundit në rajon që ka dhënë ndihmë direkte për të prekurit nga kriza e Covid 19 (vetëm 0.8% të GDP).

