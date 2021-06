FOTO + VIDEO: Incidenti që nuk u pa gjatë ndeshjes Gjermani-Francë, disa të plagosur, trajneri francez Deschamps shpëton për mrekulli

Një incident i pazakontë ka ndodhur gjatë ndeshjes Francë-Gjermani, e vlefshme për kampionatin europian të futbollit. Të paktën 2 persona u dërguan në spital me plagë të lehta në kokë, pasi një aktivist i Greenpeace hyri me parashutë në ambientet e “Allianz Arena” në prag të nisjes së ndeshjes.

Aktivisti hodhi në fushë një top ku kishte një parullë kundër një prej sponsorëve të kompeticionit, por papritmas humbi kontrollin e parashutës nga kamerat “spider” dhe u ul me vështirësi në fushë.

Gjatë uljes, disa pjesë të helikës shtytëse ranë mbi spektatorët duke lënduar disa tyre. Madje dhe trajneri francez Deschamps shpëtoi për mrekulli nga një copë metalike.

Parashutisti u ngatërrua te telat që mbanin një kamerë dhe ra fushë me shpejtësi.

“Ky akt i pakonsiderueshëm, i cili mund të kishte pasoja shumë të rënda për një numër të madh të njerëzve të pranishëm, shkaktoi dëmtime të disa njerëzve që morën pjesë në lojë, të cilët tani janë në spital dhe autoritetet e ligjit do të marrin masat e nevojshme. Përgatitja e ndeshjes për fat të mirë nuk u ndikua nga një veprim i tillë i pamatur dhe i rrezikshëm, por megjithatë disa njerëz u plagosën“, thuhet në një deklaratë të UEFA-s.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021