“Gjëja” e Edi Ramës (pas deklaratës së sotme për banesën në Surel)

Vilë? Shtëpi? Kompleks? E vështirë të gjesh një emër për të.

Në vështrim të parë nuk duket luksoze. Fjala më e saktë ndoshta është “ndryshe”.

Por “Gjëja” e Edi Ramës është përfolur për shpenzime unike, si tavani i xhamit për shkak të mungesës së ditareve dhe sende të shtrenjta sipas shijeve shpesh ekstravagante të kreut të së majtës shqiptare.

Disa japin shifra që variojnë nga 400 mijë në 5 milion euro.

Sot, kryeministri iu përgjigj një komenti në “Facebook” mbi banesën e tij gjatë prezantimit të programit 2-vjeçar të qeverisë.

Një komentues përmendi “vilën në Surrel” dhe kreu i qeverisë shkruan:

“Vila ime në Surrel, në raport me tërësinë e banesave individuale të shqiptarëve, është një banesë më shumë dhe kaq.

Për të gjithë ata që kanë hedhur pa fund baltë lidhur me këtë, them se shtëpia ime është e deklaruar në çdo detaj dhe me çdo faturë dhe do të isha shumë i lumtur nëse të gjithë bashkëjetuesit në hapësirën publike të zhurmës politike do të binim dakord që të bënim një sqarim shtëpi më shtëpi për të ardhurat dhe sa korrespondojnë të ardhurat me produktin”, shtoi Rama.

Në nëntor 2015 DITA publikoi një seri artikujsh mbi shtëpitë e politikanëve kryesorë të vendit, shoqëruar me foto.

Mes atyre shkrimeve ishte dhe ai për shtëpinë e Ramës.

Pjesë nga ai shkrim po ribotojmë më poshtë:

“Gjëja” e Edi Ramës

Kur në fillim të 2013-s një televizion informativ dha pamjet e para të themeleve, Rama e quajti “shtëpi ekologjike” dhe njoftoi se ishte projektuar nga një arkitekt italian.

Por bashkëshortja e kryeministrit, Linda Rama në një intervistë dhënë në 30 dhjetor 2014, tha se ideja e një banese të tillë unike ishte e Edi Ramës.

“Kontributi im ka përshkuar fillin e kreativitetit të Edit, vështirësia ime ka qenë e disafishtë… Banesa është një banesë e ngrohtë dhe ndjehem mirë, edhe pse me materiale shumë të varfra… Kështu ndahemi në shtëpinë tonë. Me materiale të lira. Shtëpisë ia japin vlerën banorët dhe jo materialet, – tha Linda Rama.

Kur shtëpia kishte marrë disi formë nisën kritikat e para.

U përfolën kostot dhe shijet e kreut piktor të qeverisë. Gjatë u morën me faktin që kjo shtëpi nuk ka dritare anësore por tavan xhami, prej ku merr dritën dhe ajrin.

“Tavanët janë një fjalë e fundit e teknikës së ndërtimit, për t’i lejuar kryeministrit që të komunikojë lirshëm me qiellin” – ironizonte me këtë rast një portal, të cilin thonë që Rama e lexon shumë.

Është përfolur gjatë çështja e blerjes së tokës dhe pronësia e saj reale, madje thuhet se një trup gjykues i kryesuar nga Fatmira Hajdari ka falsifikuar në favor të bashkëshortes së kryeministrit vendimin duke paraqitur si prova dëshmi personash që nuk jetojnë.

Isuf Isufi, një banor vjetër i zonës thotë se e ka shitur këtë prone më shumë se 12 vjet të shkuara.

Fillimisht dy dynym e më pas dy të tjera, e jo më shumë se 4 mijë lekë të vjetra metri katror.

“Ia kam shitur Dhurata Relit. Është bashkëfshatarja jonë dhe unë e kam shitur sepse isha në gjendje të rëndë ekonomike. Asokohe kaq ishte çmimi i tokës këtu sepse askush nuk interesohej për këtë fshat. Di që Dhurata e bleu tokën për vajzën dhe mbesën, por shumë më vonë e kemi marrë vesh që mbesa ishte Linda, gruaja e Edi Ramës”, – është shprehur Isufi, rreth të 60-tave.

Në deklaratën e pasurisë së Linda Ramës thuhet se në vitin 2005 ajo ka blerë dy sipërfaqe toke në fshatin Surrel, (2528 m2 dhe 1955 m2) me një vlerë totale 10.8 milionë lekë.

Kurse në deklaratën e fundit të pasurisë çifti Rama ka shkruar se ka marrë 80 mijë euro kredi për godinën në fjalë.

Fotot e mëposhtme janë realizuar nga fotoreporteri Klevis Janko i gazetës DITA të enjten, datë 5 nëntor 2015.

Shtëpia duket e pambaruar, por në oborrin e pasëm shihen tesha të varura ndërsa në hyrjen e sipërme shihet kabina e gardistit dhe një person afër, çka do të thotë që shtëpia banohet dhe ruhet.

Çifti Rama njoftoi hyrjen në këtë shtëpi që në festimin e Vitit të Ri, 2014.

A ka marë kjo shtëpi e çuditshme formën e vet përfundimtare? Ndoshta jo. Ndoshta prej kritikave dhe vëmendjes së shtuar, Rama ka mbyllur pjesën e brendshme dhe ka lënë përgjysëm veshjen e jashtme të saj.

Xhami në vend të çatisë është eksperimentuar edhe më parë nga Rama.

Një prej biznesmenëve të Tiranës që ishte qiradhënësi i shtëpisë ku banoi për disa vjet ish-ambasadori i BE në Tiranë, Ettore Sequi, u thoshte shpesh miqve që atë banesë dupleks e kishte ideuar Edi Rama.

Banesa nuk kishte tavan, por një kube xhami, drejt së cilës, ngrihej një pemë reale, e lartë, që rritej brenda shtëpisë.

*****

Ribotim / Botuar në Dita në nëntor 2015