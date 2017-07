FOTOT / Banesa nr. 19 në fshatin Sazan (me pamje nga deti… dhe bunkeri)

Ajo është një viletë e braktisur dhe e mrekullueshme, sipas të gjitha gjasave, e ndërtuar nga Italianët në vitet 1930, me mure të lyera me ngjyra të ëmbla, me një kopësht të vogël mbi një terracë përpara dhe me pamje magjepsëse nga deti. Suvatimet e brendshme duket se janë me stuko veneciane, të përshtatshme për të rezistuar në kushtet e vështira atmosferike të detit. Do të ishte shtëpia e ëndrrave për gjithkënd po të mos gjendej aty ku gjendet. Përballë saj gjendet një luginë e mbushur me fiq që përfundon në det ndërsa në anën tjetër të kodrës janë disa pallate të kohës së komunizmit, të cilat, ndonëse të ngjashme me pallatet e një qyteze minerare, kanë nga ballkonet një panoramë po aq të mrekullueshme.

Por menjëherë sa mbaron oborri i kësaj vile të vogël, fillojnë hendeqet lidhëse të bunkerëve të kohës së komunizmit dhe mbi to, ajo çfarë ka mbetur nga telat me gjemba.

Nëse do të jetoje në atë vilë mbi ishull, është e sigurtë se do të kishe një kallashnikov AK -47 si dhe bunkerin gati nga do të mund të qëlloje armiqtë që nuk erdhën kurrë.

Kjo është çfarë e bën Sazanin të çuditshëm. Një përzjerje e viletave të mrekullueshme italiane me pamje nga deti, të cilat do të kishin vlerë të paçmuar gjithkund tjetër, me bunkerët me tela me gjemba dhe me pallate gri nga ato që gjenden me shumicë nëpër ish-qytezat minerare të Shqipërisë.

Qeveria e Shqipërisë hapi për herë të parë për turistët Ishulli i Sazanit në korrik 2015 duke lejuar disa anije të vogla që më parë bënin udhëtimin deri në gadishullin e Karaburunit, të shtojnë një ndalesë të re në portin ushtarak të ishullit të vetëm të madh të Shqipërisë. Punonjësit e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit ofrojnë guidë drejt fshatit ose plazhit në ishullin e ndaluar.

Turistët kanë mundësi të shpenzojnë një ditë nga pushimet e tyre duke bërë plazh ose duke vizituar fortifikimet ushtarake të braktisura si dhe atë çfarë ka mbetur nga fshati ushtarak që u krijua në kohën e komunizmit për të strehuar mijëra ushtarakë dhe familjarët e tyre në ishull.

Anijet nisen nga Radhima çdo ditë në orën 9.30 të mëngjesit dhe bileta kushton 1,600 lekë personi. Kthimi në Vlorë bëhet rreth orës 19.

Njëra nga anijet ofron një ndalesë në vendin e quajtur Shën Vasil, në një pontil ushtarak, ku gjendet një restorant i thjeshtë dhe një plazh shumë i bukur. / BIRN