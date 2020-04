FOTOT: Një ditë me ekipin që teston për virusin në terren

Nga veshja, dezifektimi dhe veprimi në vijën e parë… Si ekipi mjekësor merr tampona të rasteve të dyshuara me koronavirus.

Me poshte nje foto reportazh nga agjencia LSA me ata qe gjurmojne CoVid-19.

Doktori infeksionist, Rexhep Muja, Laborantja, Manjola Zaka, duke veshur veshjet mbrojtese tek Instituti i Higjienes para se te shkojne per te marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Laborantja, Manjola Zaka, duke veshur veshjet mbrojtese tek Instituti i Higjienes para se te shkoje per te marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Laborantet, Ira Tahulla, Manjola Zaka, duke veshur veshjet mbrojtese tek Instituti i Higjienes para se te shkojne per te marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Doktori infeksionist, Rexhep Muja, i veshur me veshje mbrojtese tek Instituti i Higjienes, duke marre me vete tamponet per analize para se se te shkoje per te marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Doktori infeksionist, Rexhep Muja, laborantja, Ira Tahulla, veshur me veshje mbrojtese duke dale nga Instituti i Higjienes, teksa shkojne per te marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Laborantja Ira Tahulla, veshur me veshje mbrojtese duke zbritur nga makina per te shkuar qe te marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Doktori Infeksionist, Rexhep Muja, Laborantet, Manjola Zaka, Ira Tahulla, veshur me veshje mbrojtese teksa kane zbritur nga makina per te shkuar qe te marrin tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Doktori infeksionist, Rexhep Muja, Laborantet, Ira Tahulla dhe Manjola Zaka, veshur me veshje mbrojtese, duke plotesuar te dhenat ne tamponet e disa pacienteve ne Tirane te dyshuar me koronavirus, Covid 19.

Doktori infeksionist, Rexhep Muja, i veshur me veshje mbrojtese, duke plotesuar nje formular para se te shkoje te marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Laborantet, Manjola Zaka, Ira Tahulla, duke veshur nje shtrese tjeter mbrojese teksa kane zbritur nga makina per te shkuar qe te marrin tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Doktori infeksionist, Rexhep Muja, i veshur me veshje mbrojtese, duke marre nje tampon per analize tek njeri nga anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Doktori Infeksionist, Rexhep Muja, Laborantet, Manjola Zaka, Ira Tahulla, duke hequr veshjet mbrojtese teksa dezinfektohen pasi kane marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

Doktori infeksionist, Rexhep Muja, i veshur me veshje mbrojtese, duke plotesuar nje formular pasi ka marre tamponet per analize te anetaret e nje familjeje te dyshuar me koronavirus, Covid 19, ne Tirane.

e.k. / dita