FOTO+VIDEO: Nga ndërtesat e shkatërruara, njerëz të nxjerrë nga rrënojat e deri te tsunami. Çfarë solli tërmeti me magnitudë 7 ballë në Turqi dhe Greqi

Tërmeti i fuqishëm që goditi sot Izmirin në Turqi ka shkaktuar dëme edhe në Ishullin Samos të Greqisë.

Tërmeti me magnitudë 7 ballë të shkallës Rihter shembi ndërtesa, la viktima, që ende gjendjen nën rrënoja dhe qindra të plagosur.

Instituti grek i Gjeodinamikës tha se epiqendra e tërmetit ishte 19 km larg, në një thellësi prej 2 km.

Tërmeti është ndjerë deri në Athinë.

Më poshtë foto dhe video të përzgjedhura nga dëmet që la tërmeti i fuqishëm në Izmir dhe Samos.

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.

This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020