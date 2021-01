FOTO+VIDEO/ Trump lë Shtëpinë e Bardhë, me Melaninë për dore nisen me helikopter drejt Floridas

Megjithëse një traditë e gjatë, Presidenti Donald Trump do të kapërcejë inaugurimin e Presidentit të zgjedhur Joe Biden dhe tashmë është nisur drejt Floridas.

Trump doli nga Shtëpia e Bardhë për herë të fundit si President i SHBA-ve dhe bashkë me zonjën e parë Melania Trump hipën në helikopterin “Marine One” për të shkuar në bazën ushtarake “Andrews” për të shkuar më pas në Florida. Pak para se të hipnin në bord, ata u ndalën në oborr dhe përshëndetën me dorë.

Helikopteri u ul në lëndinën e Shtëpisë së Bardhë pak para orës 8 të mëngjesit. Trump do të jetë presidenti i parë në largim në një shekull që bojkoton inaugurimin e pasardhësit të tij. Çifti Trump më pas do të largohet për në Mar-a-Lago, klubi privat në Florida.

Mbetet e paqartë nëse ka pasur një letër përshëndetëse për pasardhësin e tij në Zyrën Ovale, një traditë e filluar nga Presidenti Ronald Reagan në 1989. Trump mori një nga ish Presidenti Obama kur ai u transferua.

President Trump boards Marine One for the last time as the 45th President of the United States along with first lady Melania Trump to head to Joint Base Andrews for farewell ceremony. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/mX0lSVUnZV

— ABC News (@ABC) January 20, 2021