Fragmente nga libri në botim “Triada e Kosovës”

Bedri Islami

O perëndi, mos e ndotni botën e ëndrrave të vitit 1981 me dallaveret e kohës!

Ukshin Hoti

Në mëngjesin e 5 prillit 1981, në tryezën e punës së Enver Hoxhës, në selinë masive të Komitetit Qendror, sekretari i tij i përhershëm, Haxhi Kroi vendosi dokumentat e ditës, ata që vinin zakonisht nga të gjitha institucionet kryesore dhe, në të majtë, lajmet speciale të Agjensisë Telegrafike Shqiptare, të cilat shkurt quheshin ‘agjancat’.

Këto të fundit përmbanin lajme që nuk ishin për publikun e gjërë. Si një ritual sekret, ata, ndoshta më shumë se gjithçka tjetër, tregonin afërsinë e njerëzve me pushtetin. Nuk ishin të gjitha njëlloj: ata kishin veçantinë e tyre për nivele të ndryshme. Sa më i detajuar të ishte Buletini i Lajmeve të ATSH që merrje, aq më i besuar do të ishe dhe aq më e lartë ishte pozita jote. Për anëtarët e Byrosë Politike dhe sekretarët e KQ materiali ishte më i plotë, më i detajuar; aty jepeshin edhe artikuj apo relacione që ishin jo dashamirës ndaj shtetit shqiptar, për të mos thënë, se e denigronin atë apo thjeshtë dëshmonin disa të vërteta, të ditura, por të ndaluara për t’u ditur. Çasti, kur buletini vinte e shkurtohej ishte i njëkohshëm me çastin e rënies tënde. Kur Buletini ndalohej, atëherë kishe rënë, pritej vetëm fundi.

Sekretari personal, i heshtur si gjithnjë dhe i përpiktë në gjithçka, kishte shënuar me një ngjyrë të kuqerremtë, të gjitha lajmet e agjencive më të njohura të botës për ngjarjet në Kosovë. Në fakt, ngjyra e vendosur në letër, dukej si vijëz gjaku.

Sapo ishte larguar Sekretari i Komitetit Qendror për Propogandën, që befas, në vitet e fundit, sidomos pas vdekjes së beftë të Hysni Kapos, ishte bërë i përhershëm në zyrën e shefit të madh. I qetë në pamjen e tij, me jakën e bardhë të këmishës vendosur zakonisht mbi jakën e xhaketës dhe folës i kujdesshëm, duke i zgjedhur fjalët me kujdesin e natyrshëm të njeriut që e di se nga fjalët mund të vinte e keqja më e madhe, i cili, jo shumë kohë më parë, kishte kaluar nëpër kalvarin e vitit 1974, kur shefi i qeverisë kishte kërkuar haptas kokën e tij, dhe ai i kishte dhënë ato të dy miqve të vjetër, Paçramit dhe Lubonjës. Ai i kishte thënë sekretarit përsonal të Enver Hoxhës që ditarin e ditës ta linte të hapur, pikërisht aty ku ishin faqet e nënvizuara.

– Çfarë do të bëjmë për Kosovën?,- e kishte pyetur tri netë më parë Enver Hoxha, kur befas, në pragun e mesnatës së dy prillit, e kishte thirrur me urgjencë në vilën e tij.

Ai e kishte ditur përse e kishte thirrur. Nga brenda vilës telefonata lajmëruese ishte bërë nga gruaja e shefit të madh dhe i kishte treguar se çfarë mund të bisedohej.

Megjithatë, Ramiz Alia, që e kishte njohur Kosovën kur kishte qenë atje gjatë luftës, si komisari më i ri i një divizioni partizan, në fillim kishte heshtur. Nuk kishte qenë më në Kosovë. Shumë vite e ndanin atë prej ditëve të luftës e, megjithatë, ajo që kishte ndodhur kishte qenë e beftë, e vrullshme, e pazakontë dhe, si duket, askush tjetër, veç atij që e kishte thirrur, nuk e dinte se cili kishte qenë fillimi i saj. As kryeministri nuk e kishte ditur. Kur e kuptoi se heshtja e gjatë do i kthehej pas dhe se, megjithëse i përkëdhelur, mund të ndeshej në zemërimin e shefit, i tha se duhej përballuar gjithçka përmes institucioneve dhe figurave të shquara.

Tjetri përballë, ulur në karriken e lartë, duke shikuar nga dritaret e mëdha që binin nga rruga kryesore e Bulevardit të Madh, i kishte thënë se kjo nuk ishte e mjaftueshme. Ai ishte i pari që e kishte kapur momentin për të kthyer vemendjen e shtetit ndaj një ngjarjeje që do e bënte të harronte hallet e brendshme dhe do të rriste mbështetjen.

– Jo,- i tha ai, – nuk do të bëjmë lojë lapanjozësh. Do të dalim hapur. Të tjerët do të vijnë pas nesh. Do ia nisim nga heroikja për të shkuar drejt të drejtës historike. Do të jemi epikë për të na kuptuar. Nuk do të ketë gjysma. Asnjë gjysmë, sado të bashkohet me një tjetër, nuk përbën të tërën. Ne do u japim të tërën, gjithë shtetin, gjithë mekanizmin tonë.

Pastaj ai i ra ziles dhe i tha shkurt sekretarit të tij: “Më thirr kryeministrin. Të vijë menjëherë!”. Kur Sekretari i Propogandës deshi të largohej, ai i bëri shenjë me dorë të rrinte dhe i drejtoi disa letra të bardha, ku, me gërma të mëdha, ishin shkruar disa teza për një artikull të mundshëm.

– Shikoji njëherë. Unë do të dal me një artikull. Të fillojë nga maja.

Sekretarit i bëri përshytpje titulli, “Përse u përdor dhuna dhe tanket policore në Kosovë?”

Mjaftonte vetëm kjo. Lufta po rindizej. Do të ishte e gjatë, e dhimbshme dhe, si herë të tjera, do të kërkonte kurbanin e saj edhe në Shqipëri.

Cili do të ishte? Ai vetë, megjithëse i lindur në Shkodër, ku familja e tij kishte disa breza, për më tepër në të njëjtën banesë ku dikur kishte lindur edhe Oso Kuka, flitej se ishin nga shqiptarët e Bosnjës. Nuk duhej të kishin shumë kohë në Shkodër, pasi kishin mbetur familje dhe nuk kishin arritur të bëheshin fis. Të ishte ai kurbani i së ardhmes? Për më tepër këmba e tij kishte shkelur në Jugosllavi dhe shefi i madh ishte tejet ‘alergjik’ ndaj gjithçkaje që kishte lidhje me atë vend. Që nga viti 1948, pas Plenumit të Tetë, të cilin, më pas, vetë ai e kishte quajtur ‘Plenumi i Zi’, dhe pas revizionimit të tij ishin dënuar disa nga përçuesit e Plenumit, që, ose kishin pasur lidhje të forta me Mugoshën, edhe atë Dushan, ose kishin një fill origjine vllahe, ose ishin treguar më entuziastë se duhet kur kishim qenë gjysëm vllezër me jugosllavët, alergjia e shefit ishte rritur përbindshëm.

Përderisa, veç tij, ishte thirrur edhe shefi i qeverisë, i njohur si mik i afërt i Mugoshës gjatë luftës, të cilit i kishte shkruar një letër pasionante kur Dushani ishte larguar, pasuar nga një e tillë edhe prej gruas së kryeministrit, atëherë kurbani do të ishte njëri prej tyre.

Të tjerë nuk kishte. Gjysma e anëtarëve të Byrosë Politike ishin nën tokë, gjysma tjetër ishte përzgjedhur nga vetë ai, duke pritur pikërisht këtë ditë, kur shefi i madh do të zgjidhte kurbanin e rradhës.

Rregulloi jakën e xhaketës dhe qeshi lehtas me vete. Gjithnjë, njeriu që kupton i pari idenë e kurbanit, ka më shumë kohë për të përgatitur kundërgoditjen e tij. Do të priste deri në ditën kur, tjetri që po vinte, pasionant dhe shpërthyes, do të bënte gabimin e tij, dhe ai, ashtu qetësisht, gjithnjë bartës i enigmës, do të përkujdesej që të merrte rrokopujën, nga e cila nuk do të kthehej kurrë më.

Nuk i kishte pëlqyer kurrë të ishte shenjtor, e aq më pak kurban.

* * *

Shumë vite më vonë, në shtatorin e vitit 1992, kur e kam takuar për herë të parë dhe të fundit, Ramiz Alinë, në një takim disa orësh, që kishte vetëm një ndërprerje, ardhjen e Frederik Reshpjes, dhe vetë ai ishte në arrest shtëpiak, nuk e di se si ra fjala për ngjarjet e vitit 1981. Unë kisha bërë një shkrim për idenë e Berishës rreth bashkimit kombëtar dhe hyrjes së Shqipërisë në Paktin e Helsinkut, që përjashtonin njëra tjetrën, të paktën në atë kohë, dhe e pyeta nëse qeveria shqiptare e kishte ditur se çfarë do të ndodhte në marsin e vitit 1981.

Përgjigja e tij më është dukur gjithnjë e sinqertë.

– Jo, – tha ai, – për ne, anëtarët e Byrosë, ishte e befasishme. Askush nga ne nuk e priste që të ndodhte. Në të gjithë Kosovën, -shtoi ai, – sipas burimeve që kishim, ideja e Republikës kishte epërsi, kjo nuk kishte asnjë dyshim. Por cila republikë? Shqipëria ishte më shumë për një shtet të dytë në Ballkan, se sa për bashkimin në një shtet.

– Po Enver Hoxha e dinte se çfarë do të ndodhte?

– Nuk e di, -tha ai. – Por është e mundshme, sepse vetëm ai nuk u befasua. Dukej se e priste. Kur ndodhën lëvizjet e 11 marsit, ai tha të mos ngutemi për të marrë në mbrojtje ndodhitë. Është ende, tha ai, një lëvizje për kushtet e jetesës, të presim deri sa të kthehet në lëvizje politike. Dhe ai priti.

– Prandaj Shqipëria u vonua në përgjigjen e saj? – e pyeta, sepse kjo ishte dëgjuar menjëherë pas janarit të vitit 1991, sa herë që përmendej kryengritja në Kosovë.

– Nuk jemi vonuar, – më tha ai. – Jemi matur e kemi pritur. Demonstratat me karakter politik ndodhën më 26 mars, kur, për herë të parë, u artikuluan kërkesa politike. Më 1 dhe 2 prill ndodhën përleshjet e mëdha. Pak ditë më pas, ne ndezëm të gjitha makineritë. Për disa nga ne ishte e panjohur se kush qëndronte pas këtyre grupimeve dhe lëvizjeve, cilat ishin synimet dhe kush printe, deri kur erdhën informacionet e plota. Nuk ishte kohë e gjatë, sidomos po ta mendosh se kufiri ishte i mbyllur.

Unë u ktheva përsëri tek Enver Hoxha dhe e pyeta, edhe një herë, nëse ai kishte ditur më shumë se gjithë të tjerët.

– Po, -tha ai, – Enveri dinte më shumë se të gjithë ne.

– Rënia e Mehmet Shehut a kishte lidhje me Kosovën?

-Jo, – shtoi ftohtë ai dhe shkëlqimi humbi nga sytë e tij.

KËMBANAT BIEN PËR T’U DËGJUAR

A ka patur lidhje mes ngjarjeve të vitit 1981 në Kosovë dhe vetëvrasjes apo vrasjes së kryeministrit të rreptë, pedant, të vrullshëm dhe serioz të Shqipërisë, Mehmet Shehu?

Askush nuk e di me siguri, por shumë dyshime të shpien në mendimin se mes dy ngjarjeve ka pasur një vijzë, që, nëse gërmohet përherë e më thellë, mund të jetë më shumë se një dyshim.

Mehmet Shehu njihej si një personalitet e furishëm, aspak tolerant, punëtor i madh dhe njeri trim. Nganjëherë veprimet e tij ishin të pakuptueshme edhe për atë vetë; i ngutshëm dhe sektar, po aq sa ishte punëtor dhe i vemendshëm. E gjithë sjellja e tij nuk të jepte afërsi, por as nuk të largonte. Dyshues për gjithçka dhe pasionant i krisur, befas ai kishte sjellë një kumt në politikën e shtetit: kishte lidhur krushqi me një familje që ishte kundërshtare e hapur e regjimit, aq më tepër, si nuk mund të ishte pritur, kundërshtare e njohur e Enver Hoxhës, pasi lidhej me dy emra të njohur, me Arshi Pipën, disident, poet dhe filozof, arratisur me të motrën përmes lumit Buna, sapo kishte dalë nga burgu i rëndë; vëllain e tij të pushkatuar, avokatin Myzafer Pipa, dhe të fejuarën e tij, Sabiha Kasimati, po ashtu të pushkatuar në grupin e intelektualëve të lidhur me atë që njihet si “bomba në oborrin e ambasadës sovjetike”. Të dyja familjet ishin nga Gjirokastra dhe kjo përbënte edhe një shkak më shumë për të pasur shumë më tepër se mllefi i zakonshëm.

Kryeministri, mund të fajësohej deri asaj dite për gjithçka, por kurrë për zbutje të luftës së klasave. Ai kishte qenë personifikimi i ashpërsisë, që herë herë shkonte deri në egërsi, por kurrë i zbutjes.

Pyetja e parë do të ishte: përse e bëri ai këtë?

Për të shkuar tek pyetja tjetër: përse me këtë familje, tek Arshi Pipa, në të cilin Enveri dyshonte gjithnjë se ishte bashkëpunëtor i shërbimit të fshehtë jugosllav dhe askush nuk do të mund të ia hiqte paranojën e tij?

Gjithnjë më ka tërhequr vemendjen diçka në të gjithë këtë histori. Cila?

Enver Hoxha, disa ditë pas shpalljes së fejesës, së bashku me Nexhmijen, vajti për vizitë tek Mehmet Shehu për urime, si ndodh zakonisht mes familjeve mike. Natyrisht nuk ishte një vizitë e zakonshme, do të ishte miratimi ose jo i fejesës, dhe nuk mund të mendohet se as Nexhmija dhe as Ramiz Alia, nuk i dinin lidhjet e familjes së nuses me Pipajt.

U pinë kafetë, u bënë urimet, u përkdhelën duart e çiftit, u dhanë këshillat e rastit, u përgëzua Mehmeti dhe, sidomos Fiqreti, se tashmë e kishin hequr merakun e fejesës së djalit të mesëm, kur dy të tjerët ishin martuar e bërë prindër, dhe, në fund, u bënë fotografi. Të gjithë të qeshur, gazplot, të lumtur, të dashur.

Askush nuk e mendonte se pikërisht këto fotografi do të bëheshin fillimi i fundit.

Në krejt pak ditë fotografitë do të përfundojnë në Amerikë, në duart e familjes së nuses, të cilët, edhe çuditen nga çfarë ka ndodhur, por edhe u lind një shpresë e vakët se mos diçka po ndryshon në atdheun e tyre. Pas fotove të qeshura përpiqen të gjejnë kumtin e fshehur, mesazhin e hapjes, të zbutjes, pikërisht tani kur në Kosovë po ndodhnin gjëra të rëndësishme, të cilat mund të mos përsëriten më dhe ku shteti amë duhet të bëjë detyrën e tj.

Deri asaj dite pra, deri në kohën e para fotografive, askush nuk ka pasur ndonjë të dhënë, nuk ka parë një sinjal e deshifruar ndonjë kumt të fshehtë se diçka po ndryshon. Asnjë shenjë, sado e drojtur, për ndryshim vije në politikën shqiptare, nuk ka ardhur. Gjithçka kishte qenë zymtësi, enigmë, heshtje, dhe befas këto foto, në të cilat udhëheqësi është i qeshur me njerën nga bijat e tyre. Mendimi i parë, si ndodh me të përmbysurit dhunshëm, është “i mundëm”, “do të kthehemi”, “gjërat po ndryshojnë” dhe ja, këto foto, të gjithë të qeshur, në supin e shefit të madh ka mbështetur kokën njëra nga bijat e tyre, më e pafajshme, më e drojtura dhe më e bukura në të gjithë këtë histori, në fakt e vetmja fisnikëri; dora e liderit është mbi supet e saj, si të dëshmonte se tani e tutje gjërat do të ishin ndryshe.

Pak ditë zgjat kjo turbullirë dhe shpresë që, gjithnjë e vaktë, nuk mund të marrë dritë kurrë.

Befas, si në një përplasje vetëtimash, gjithçka zhbëhet. Filli i shpresës së ardhur kishte qenë i rremë. Udhëheqësi në Shqipëri turfullon dhe nis kalvari që do të kishte domosdo një viktimë, ose shumë të tilla.

Kush i dërgoi brenda pak ditësh fotografitë e Enver Hoxhës, nga shtëpia e Mehmet Shehut në Amerikë?

Ai vetë, jo. Ai ishte në ankth gjithë asaj vere dhe vjeshte dhe, megjithëse udhëheqësi e kishte uruar, Mehmet Shehu ishte aq i mençur sa për të pritur zemërimin e tij.

Familja e vajzës, nuk mund të mendohet. Ata i kishin shkëputur lidhjet prej shumë kohe dhe ishin përpjekur të mos e dëshmonin mallin për njerëzit e tyre. Edhe nëse do të kishin pasur mundësi, në asnjë mënyrë fotot nuk do të mund të shkonin aq shpejt, aq më tepër që, përmes postës shqiptare, ata do të ishin kontrolluar rreptësisht, si çdo gjë tjetër që kishte adresë në një shtet tjetër, e aq më tepër në Amerikë.

Dikush i brendshëm i kishte dërguar, një njeri që kishte lidhje me strukturat e shërbimit të sigurimit shqiptar dhe që kishte fuqi të vendoste urat e një kontakti të shpejtë. Fare pak ditë pas vizitës së Enver Hoxhës në vilën e sapo rikonstruktuar nga themelet të Mehmet Shehut, që kishte ngjallur zilinë e përhershme femërore të Nexhmijes, fotografitë ishin në Amerikë. Dikush kishte nxituar t’i dërgonte atje dhe, ai duhej të kishte forcën për ta bërë këtë.

Duhej të ishte i besuar, të kishte lidhje të dyanshme, dhe të priste mesazhin e duhur për ta risjellë në Tiranë.

Sigurimi i shtetit, në vijë partie, kishte qenë “ngastra” e Hysni kapos, njeriut të dytë në parti që mendohej se mund të ishte pasardhësi i Enver Hoxhës. Ai kishte në kontrollin e tij disa dikastere të rëndësishme, të Mbrojtjes, të Punëve të Jashtme, të Punëve të Brendshme, Sigurimin e Shtetit, pastaj kuadrin, organizimin, pra ishte njeriu që mbizotëronte kudo. I qetë, përgjithësisht i papërfshirë haptas në ashpërsi, gjithnjë i kujdesshëm për të qëndruar disa hapa prapa Enver Hoxhës, i mençur dhe i veshur me sqimë, asnjëherë i dukshëm, por përherë i pranishëm, ai ishte njeriu që, kur vdiq, krijoi boshllëkun më të ndjeshëm tek Enver Hoxha. Pas vdekjes, të gjitha funksionet në parti, i kaluan Mehmet Shehut, i cili u zhvendos në një zyrë të Komitetit Qendror, duke pasur përballë tij zyrën kryeministrore. Në linjë partie, që ishte mbi shtetin, ai kontrollonte ministrinë e brendshme, të jashtme, të mbrojtjes… por me një dallim nga shefi i mëparshëm.

***

Në këtë kohë Mehmet Shehu kishte filluar të rriste influencën e tij, si në aspektin e punës së ekzekutivit, por ashtu gradualisht dhe ne atë të partisë. Servilat dhe arrivistat thuajse gjithmonë komunikonin e raportonin vetëm tek ai dhe këtë e shpjegonin me atë se, nuk duam të shqetësojmë shokun Enver se ka shumë punë dhe është pak pa qejf, por nën zë thonin se ai tashmë është i mbaruar dhe Mehmeti do te jetë suksesori i tij. Bile edhe mjekët e grupit te Enver Hoxhës, së bashku me ministrin, raportonin tek ai për gjendjen shëndetësore të Enverit.

Ndryshimi dukej diçka rutinë, por nuk ishte ashtu.

Drejtoria e Dytë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, që kishte si mision të saj shërbimet e sigurisë të udhëheqjes , e cila deri asaj dite, raportonte dhe merrte udhëzime nga Hysni Kapua, e që normalisht duhej të kalonte nën kontrollin e Mehmet Shehut, befas kishte një shef të ri.

Mbas vdekjes së Hysni Kapos ky shërbim varej nga Ramiz Alia dhe jo nga Kryeministri. Sigurimi i udhëheqjes, çka nuk kishte ndodhur kurrë e nuk mund të merrej me mend, tani do të varej nga sekretari i Komitetit Qendror për Propogandën!!

Çfarë lidhje kishte mes Ramiz Alisë dhe Sigurimit të Udhëheqjes? Përse ndodhi ky ndryshim, kjo lëvizje e beftë dhe çfarë ishte synimi? Që kjo nuk ishte bërë pa miratimin e Enver Hoxhës, kjo nuk ka asnjë dyshim. Një lëvizje kaq e madhe, patjetër do të kalonte nga zyra e tij, ose nga dhomat e shtëpisë së tij, nga ku, jam i bindur, është marrë edhe ky vendim.

Pak ditë pasi fotografitë kanë arritur në Amerikë, lajmi shkon te Enver Hoxha. Së bashku me informacionin se e fejuara e familjes Shehu është në fakt mbesë e Pipajve. Zemërimi i tij është i pazakontë. Është ajo që nuk e ka pritur, por që të tjerët e kanë ditur. I përfytyron hasmët e tij duke shikuar fotot familjare, mendon për buzëqeshjen e tyre, dhe, si ndodh zakonisht, krijohet menjëherë bindja se diçka tjetër po ndodh. Mos është përcjellë një mesazh për tyre? Cili? Për kë? Kush e ka pritur? Çfarë lidhje kanë fotot e dërguara me ngjarjet në Kosovë. Njeriu i dytë pas tij është në dijeni të një plani për Kosovën: Mos është dekonspiririm? Apo i gjithë plani ishte fantazmë? Nuk e di asnjerën prej tyre. Pastaj i kujtohet se njeriu i dytë i shtetit ka qenë i afërt me Dushan Mugoshën. Bashkë kanë bërë krime, e, për më tepër, në pragun e ndarjes së përmallshme, ai, Shehu, i ka dërguar një letër përvëluese nga dashuria. Tani fillon rrokopuja. Ndihmësi i tij, të cilit i ka besuar sigurimin e udhëheqjes, i është më afër se kurrë. Gruaja, po ashtu. Dhe fillon të mendojë: Nëse nuk ka qenë fejesa, çfarë është tjetër. Kush qëndron pas kësaj fejese. Ngulitet këtu , deri sa një natë do i thojë haptas: Alibia e fejesës së djalit nuk qëndron. Tjetër gjë të ka shtyrë. Këtë duhet t’ia thuash partisë!!!

Është nata fatale. E përgatitur me kujdes, ngadalë, si rrjetat e merimangës, por e hekurt. Nuk ka rrugë tjetër. Atëherë mendon se si erdhën ngjarjet deri këtu. Ku gaboi? Në cilën ditë lëshoi terren? Ku ishte rrëshqitja e tij fatale. Enver Hoxhën, e di, e ka të humbur.

Pastaj sjell ndr mend ngjarjet. Ai ka qenë pjesë e tyre. Ndër më të rëndësishmet.

E di se, sa herë që ka pasur ngjarje në Jugosllavi, aq herë diçka është lëkundur e ka rënë këtu. Tani, si duket është rradha e tij.

Kjo është edhe koha kur te Mehmet Shehu lindin dyshimet e para të përgjimit dhe të ndjekjes së tij. Është fillimi i prillit të vitit 1981 kur ai ndjen dyshimet e para dhe mendon se është vënë nën përgjim. Ai e di se çdo të thotë të jesh i përgjuar, e po ashtu e di se askush nuk mund të vërë nën përgjim kryeministrin e vendit, për më tepër sekretarin e Komitetit Qendror, pa marrë miratim në vilën në anën e vilës së tij. Është i bindur. Nuk do ta besojë, por ndjen se toka po i rrëshqet. Fejesa e të birit ende nuk ishte bërë. Ai vazhdon të jetë njeriu i besuar i udhëheqësit, të paktën këtë mendojnë të gjithë.

Luan Pogaçe, njëri ndër njerëzit që ishin në qendrën e zhvillimeve, pasi vetë detyra e tij në sigurimin e udhëheqjes, sidomos të komunikimit ishte e tillë, do të dëshmonte :

„Duhet te ketë qenë muaji Maj 1981 kur më thërret në zyre ZV.Ministri Xhule Ciraku dhe më thotë se është njoftuar nga Kryeministri se në telefonin e tij dëgjohen zëra të tjerë, prandaj i thotë shikoni se mos përgjohet kjo linjë.

Unë u alarmova shumë, pasi kjo qe një nga detyrat e mia më kryesore, dhe mendova se dhe Enver Hoxha mund të kishte të njëjtin problem, por nuk pati reagime nga ai.

Unë kisha bërë kontrollin ditor, rutinë, të telefonave, por pas këtij njoftimi fillova përsëri menjëherë kontrollin e përgjithshëm të telefonave në të gjitha zyrat në Selinë e Komitetit Qendror, mbasdite ne zyrën e Kryeministrit ne Kryeministri, në sallën e mbledhjeve të Komitetit Qendror, më pas kontrollova në centralin sekret dyshifror, i cili qe i instaluar në një dhome te veçantë në bodrumin e Ministrisë së Brendshme dhe i mbyllur me çelës. Mbas këtij kontrolli shikova me tekniket kabllistë të PTT gjithë rrjetin e kabllove në Bllok dhe përgjatë bulevardit nga Ministria e Brendshme në bllok. Mbas këtij kontrolli nuk më rezultoi ndonjë gjë që të kishte ndërhyrje, përgjime apo linja paralele. Megjithatë nuk u mjaftova me kaq. Pasdite, kur kishte mbaruar orari zyrtar i kërkoj Kryetarit të Degës së Dytë të Ministrisë së Brendshme (shtepia me gjethe) që merrej me përgjimet të më dërgonte një person me aparaturë për të kontrolluar nëse kishte ndonjë lloj përgjimi në ambientet e udhëheqjes. Fillova përsëri nga e para kontrollin ne të gjitha ambientet e KQ , përfshire zyrën e Sekretarit te Parë të Komitetit Qendror, Enver Hoxhës, si dhe në Kryeministri , në zyrën e Kryeministrit Mehmet Shehu,, dhe përsëri nuk konstatuam të kishte përgjim.

Unë isha i bindur që nuk kishte përgjim, por siç do të rezultojë me vonë e kisha gabim. I raportova drejtorit tim, Zv Ministrit Xhule Çiraku, për gjithë punën dhe rrugën që kisha ndjekur si dhe konkluzionin përfundimtar timin.

Ne vitet 1980-1981 kshte filluar një periudhë “lulëzimi” në drejtim të krijimit të kushteve më të mira për jetesë dhe për pushime te dy udhëheqësve kryesorë. Nisi rikonstruksioni apo ndërtimi nga e para të disa vilave dhe në dualitet të plotë, një për Enverin dhe një për Mehmetin, në Pogradec, në Durrës, në Vlorë, në Tiranë, në malin e Dajtit. Në Tiranë dhe në Vlorë vilat për Enverin vetëm u rikonstruktuan (me porosi të tij që të mos bëheshin shpenzime te mëdha), ndërsa te Mehmetit u prishën komplet ato që qenë dhe u ndërtuan nga e para vila më të mëdha më të bukura dhe me vendstrehime për vendkomandë të plotësuara me pajisjet e nevojshme për kohë lufte.

Dualiteti vazhdonte dhe më tej. Në analogji me Enverin, filloi botimi i veprave të Mehmet Shehut si dhe afishimi i thënieve te tij, citate të veçanta mbushnin muret, më shumë në ambientet ushtarake.

Le të kthehemi ku e lamë. Në zyrën e Perikliut ishim, Ai, Xhule Çiraku dhe unë. Kemi punuar gjatë gjithë natës për të shkruar vetëm dy rreshta si përgjigje. Kemi hedhur në kosh dhjetëra e dhjetëra variante, deri sa në fund, rreth orës 6 të mëngjesit, me kokë të rënduar dhe sy të buhavitur nga ajri i rëndë i ambientit pasi Perikliu pinte duhan me llullë (kishte një llullë shumë të bukur me kapak metalik), ngelëm tek njeri nga variantet ku theksonim se kemi bërë këto e këto kontrolle dhe nuk kemi konstatuar asnjë lloj përgjimi apo ndërhyrje në rrjetet telefonike apo central telefonik.

Pasi i dorëzuam Kryeministrit konkluzionin tonë, pritem ndonjë reagim, por nuk pati, thjesht na thanë qe nuk i kishte pëlqyer shumë përgjigja, pasi ai ishte i bindur që përgjohej“.

Lind pyetja: a e dinte Enver Hoxha këtë tendencë të Kryeministrit dhe rrethit të tij për t’u forcuar dhe dubluar? Po të tjerët, që mbështeteshin pas tij dhe kishin drojën se çfarë mund të ndodhte pas ikjes së Enverit. Një shembull ishte dhënë: pas vdekjes së Maos, pasuesi i tij, Hua Kuo Fen , sapo kishte ardhur në post, me fytyrën që i ngjante çuditërisht Maos, kishte arrestuar vejushën maoiste, sekretarin e Propogandës në Komitetin Qendror, në grupin që më pas do të njihej si „ Katërshja e Pekinit“. Analogjia ishte e habitshme, për më tepër, jo shumë larg në vite, Mehmet Shehu kishte kërkuar në mbledhjen e Komitetit Qendror , në Plenumin e IV, krejt haptas, arrestimin e Ramiz Alisë. Mos kishte qenë kjo kundërgoditja „ e katërshes“, dy nga të cilët Shehu do i akuzonte haptas në letrën e tij të lamtumirës? Për të shkuar më tej, çfarë lidhje kishte mes ngjarjeve në Kosovë dhe eleminimit të Shehut?

Në Shqipëri kishte ndodhur diçka që , edhe nëse do të vërehej, do të heshtej : të gjitha ngrirje – shkrirjet e marëdhënieve dypalëshe , Shqipëri – Jugosllavi, do të shoqëroheshin me goditje. Edhe kur ata kishin qenë të zjarrta, edhe kur kishin ngrirë. Në të gjitha rastet kishte pasur goditje. Disa ishin dënuar si antijugosllavë, sidomos pas Plenumit të Beratit, në pragun e mbarimit të Luftës e më tej , në Plenumin e 8-të të KQ, që më pas nga Enver Hoxha do të cilësohej si Plenumi i Zi. Të tjerë, më pas, si projugosllavë, agjentë, shërbëtorë. Ata që do të triumfonin si mbështetës të bashkim – vllaznimit një fund vjeshte, vjeshtën tjetër do të ishin të pushkatuar. Koxi Xose ishte njëri shembull. Mehmet Shehu që, pas vjeshtës 1948 do të denigrohej, apo të tjerë si Fadil Paçrami, kanditat i Byrosë Politike, Liri Belishova, Tuk Jakova , Ramadan Çitaku do të largoheshin, pikërisht në kohën e dashurisë së shpallur, do të riktheheshin kur filloi ngrirja, për t’u larguarp përsëri disa vite më pas, tani si mbështetës të linjës jugosllave. I vetmi që ishte dënuar disa herë, fillimisht si antijugosllav, gjë që e kishte detyruar të vriste veten, pastaj si projugosllav, duke kaluar herë në njerën gjendje e herë në tjetrën, do të ishte Nako Spiru, varri i të cilit lëviste nga njëri vend në tjetrin, pikërisht sipas këtij përcaktimi; nga një gropë në periferi të kryeqytetit, në ballin e varrezave të Dëshmorëve, për të shkuar përsëri në periferi. „ Çdo ndryshim në vijën politike, përpara se ta ndiente ekonomia, e ndjenin eshtrat e tij“ – shkruan Kadare. Nga sëra e lartë e udhëheqjes komuniste nuk gjen asnjë të dënuar, të larguar, të pushkatuar apo të burgosur që nuk ka pasur në aktakuzën ndaj tij, apo si shkak për pushkatimin e tij, pikërisht ndërlidhjen me jugosllavët; ose kur janë dashuruar, ose kur janë ngrirë.

Rasti i Mehmet Shehut do të ishte më tronditësi, por jo i vetmi. Pas tij do të ndodhte seria e rradhës me Kadri Azbiun dhe saga do të mbyllej këtu, meqenëse u mbyll jeta e Enver Hoxhës.

Në vitin 1981 Mehmet Shehu e ndjeu se do të ishte në pragun e një ngjarje tjetër dhe kishte vrapuar për të qenë i njëjtë me paraardhësin e tij. Kishte bërë gjithçka që kishte mundur, të paktën për të dhënë dëshmi se ai dhe vetëm ai, askush tjetër, do të ishte pasardhësi.

E dine apo jo Enver Hoxha se çfarë po ndodhte?

Patjetër e dinte , shkruan Pogaçe, se kishte informacionin e nevojshëm, por nuk kishte shqetësim për arsye se, : e para ,e ndjente veten më të zgjuar dhe më të fuqishëm politikisht, e dyta, kishte shumë besim tek besnikëria e Mehmetit, kishte kohë që i kishte lënë dorë të lirë Mehmetit ,mbase qe nga viti 1974, ishin shokë qe kishin mbajtur njëri-tjetrin dhe Enveri e pranonte se Mehmeti do të ishte më i miri dhe më i përshtatshmi për ta zëvendësuar atë mbas vdekjes, dhe e treta, ata kishin një program të përbashkët për çlirimin e Kosovës,i cili po jepte rezultatet e para.

Përsëri qëndron pyetja: Kujt i interesonte me çdo kusht vdekja e Kryeministrit, Mehmet Shehu?

Dyshimit se, mes vetëvrasjes apo vrasjes së kryeministrit shqiptar dhe ngjarjeve të Kosovës, që përkuan në të njëjtin vit, ka një lidhje të qenësishme, nuk i ka shpëtuar as shkrimtari i shquar, Ismail Kadare, i cili, si pak kush tjetër, në mos, si askush tjetër, njihte zbërthanën e asaj që ndodhte në qendrën e së keqes. Në librin e tij „Pasardhësi“, ai shkruan:,

„ Këtë herë, çdo gjë kishte ndodhur mbrapsht. Analistët digjeshin nga dëshira për të shtuar fjalët „ një lajthitje e zakonshme shqiptare, por, me keqardhje, hiqnin dorë prej tyre, për t’u kthyer te hamendja e dytë, ajo që e kërkonte burimin e gjithçkaje, te një ngjarje e afërt: trazirat e Kosovës.

Gjithë atë vit ishin bërë profeci ogurzeza. Kosova, ajo do të ishte tërmeti, stuhia që po afrohej, tmerri i ardhshëm i Ballkanit. Ishte e logjikshme që ai rebelim të kërkonte koka kudo, e sidomos në Shqipëri. Po në ç’mënyrë , koka e Pasardhësit mund të lidhej me të? Pëshpërimat ishin të mjegullta. Jugosllavët, pasi kishin hedhur të parët dyshimin se kishte qenë një vrasje, si të penduar që kishin folur, tani heshtnin. S’dinin vërtet, apo bënin sikur s’dinin?“.

Në vitin 1981 lypej një vdekje.

Po e kujt?

Dhe prej kujt?

Pezmi kishte rënë. Këndo, o muzë, mërinë e ….

Edhe sikur të mos kishte pasur fejesë, kumti ishte shpallur: nuk mund të hiqej dorë nga rregulli: lypej një vrasje.

I vetëvrarë apo i vrarë, kjo nuk ishte e rëndësishme.

Do të jetë një vrasje që do të stepë proçeset në Kosovë, gjithçka do të synohet të kthehet nga fillesa, por nuk do i ndalë. Ishte një pritë e beftë.