Franca i shpëton dhe kësaj herë Le Pen-it

Nga Genc Burimi

Ashtu siç pritej nga të gjithë observatorët politikë, në France, Makroni e dominoi lehtësisht raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Ai ka fituar bindshëm 66% me 34% kundra Marina Le Pen. Është një fitore e bukur dhe e pastërt e demokracisë franceze. Por, është mbi të gjitha një fitore e pritshme. E bija Le Pen, ashtu si i ati para 15 vjetësh, nuk ia arrin dot ta thyejë “tavanin e qelqtë” në raundin e dytë të një zgjedhje presidenciale. Treçereku i francezëve edhe pse janë të ndarë në anti të majtë e anti të djathtë, në proglobalista e altermondialista, në liberalë e konservatore, ata puqen në një emërues të përbashkët. Francezët janë tepër racionalistë për t’ia besuar pushtetin një partie me program të frikshëm. Në ndërgjegjen kolektive të shumicës së francezëve fjala Le Pen-izëm vazhdon të rimojë me racizëm, anti-semitizëm, anti-europianizëzm. Teoritë që mund ta përkedhelin intelektin e disave, por nuk krijojnë më shumë vende pune dhe prosperitet për shumicën. Më keq, ato mund të çojnë në luftë.

Tek Lepenizëm, francezët dëgjojnë ende konfliktualizëm. Prandaj preferuan zërin e arsyes, fytyrën rinore dhe hovin për jetën të Emanuel Makronit. Por dhe për sa kohë akoma? Nga Rendi i Ri tek Fronti Nacional “Humbëm edhe një betejë por nuk kemi humbur luftën” është ndjenja dominuese sot në kampin e Marina Le Pen dhe të partisë famëkeqe Fronti Nacional. Një fushatë mbaroi, një tjetër fillon. Ajo e zgjedhjeve parlamentare të qershorit ku Le Penistët do të mundojnë të kapin vende deputetësh që t’ia bëjnë të pamundur Presidencën Makron-it. Koha zakonisht punon për ata që përpiqen të vënë strëkembësha. Ka mbi 40 vjet që partia e Le Pen-it përpiqet e përpiqet pa hequr kurrë dorë nga pushteti. Ajo lindi si një lëvizjeje e cila më 1972 quhej “Rendi i Ri” por që kishte një slogan anakronik për një ish-vend kolonialist si Franca: “Stop imigracionit barbar”. Atë lëvizje ekstremiste dhe të dhunshme që “promovonte” patriotizmin, qeveria franceze e asaj kohe e ndaloi. Por anëtarët e saj nuk hoqën dorë dhe krijuan komitete për t’u bërë ballë tradhtarëve të kombit, nga ku dhe emërtimi i partisë së re si “Front Nacional” në kuptimin e një barrikade kombëtare ndaj tradhtarëve vendas dhe hordhive të të huajve… Nga viti në vit baza sociale e frontistave nuk pushon së rrituri.

Sidomos në dekadën e fundit. Sa më shumë thellohen shkëm bimet tregtare të Francës me botën e jashtme në trendin e ri botëror të globalizmit, aq më shumë papunësia shtohet në këtë vend. Po sikur Le Pen- ët të kishin të drejtë ? 35% vo tues për Le Pen në këto zgjedhje presidenciale janë vërtetë shumë. Është 1/3 e votuesve të cilëve u duhen shtuar 25% të votuesve që abstenuan, plus mbi katër milionë vota të bardha (domethënë vo tues që u shprehen simbolikisht edhe kundra Le Penit, edhe kun dra Makronit). Makron, shansi i fundit Francezët kanë arritur kështu në fundin e një cikli përpara se të hedhin hapin për fundimtar drejt humnerës “Le Pen”. U provua e majta deri në maksimum nga Miterrandi deri tek Holand. U provua po ashtu dhe e djathta në mak simum, nga Shirak deri tek Sarkozi. “Nuk ka tjetër shpresë përveç meje”, hapte krahët në fushate si shefe sekti Marina Le Pen në drejtim të shtresave më të dërrmuara nga globalizmi, ish-punë- torët e papunë të industrive që mbyllën dhe fermerët që lëmoshat e BE-së nuk arrijnë t’i ushqejnë më. Makron mbërriti kështu si një fenomen sa i papritur aq dhe shpëtimtar për të shkulur “in extremis” një komb të vjetër e të kulturuar nga sirenat e joshjes vrastare të familjes Le Pen. Por dëmet me abstenimin dhe votën e bardhë nuk janë të vogla. Kjo e fundit do të thotë se vërtetë francezët i frikësohen figurës së Le Pen-it, por dhe pro-europianizmi ekstremist i Makronit nuk i bind. Për herë të parë në kohët moderne në Francë të dyja partitë “tradicionale”, socialistët dhe konservatorët e djathtë nuk u kualifikuan për në raundin e dytë të një zgjedhje presidenciale.

Pikërisht ato kishin lavdëruar virtytet e të qenurit në Bashkimin Europian, sipas parimit “Bashkimi bën fuqinë” . Le Pen vazhdimisht kishte thënë se ato dy parti, si dy motra siameze , me nënshtrimin e tyre total ndaj Brukselit do ta çojnë vendin drejt një rënieje të pandalshme ekonomike. Francezët të lodhur nga papunësia e gjatë dhe deficitet e pashterueshme i ndëshkuan pa mëshire këto dy parti. Por atëherë si shpjegohet që ata sollën në Elize një politikan të ri që ka në program pikërisht ta thellojë politikën “e vjetër” pro-europiane të dy partive kryesore të ndëshkuara nga francezët ? Merita e diskursit të Makronit ishte ta zhvendose vëmendjen e opinionit nga rreziku i frontit “të jashtëm”, Europa, imigracioni etj, tek nevojat e reformave në planin e brendshëm, reforma të dhimbshme që Franca i refuzon prej kohësh. Dhe këtu qëndron gjithë misteri i javëve dhe muajve që do vijnë? Është shumë më kollaj të mundesh Le Pen-in sesa të reformosh kodin francez të punës, më voluminozi në Europë. Është më kollaj të mundësh Le Pen-in sesa të vesh dorë tek sistemi i sigurimeve shoqërore franceze, me bujari në Europë, por dhe më i kushtueshmi. Reforma të tilla ka pafund në Francë.

Merita e Makronit ishte të tregonte qartë se fajin nuk e ka Europa, as imigracioni. Mjafton të shikosh ekonominë gjermane dhe të kuptosh se këto dy elementë janë asete dhe jo handikape. Por, që të përfitosh nga “aseti” Europë duhet të jesh “kompetitiv” dhe që të jesh i tillë duhet të ndërmarrësh reforma liberale. Janë këto fjalë që i frikësojnë francezët. Ata e kuptojnë se me zgjedhjen e Makronit kanë arritur në fund të një cikli përtej të cilit s’mund ti shtyjnë për më vonë këto reforma jetike. Përndryshe, herën e ardhshme, pas pesë vjetësh, Le Pen që është ende e re, do të rimarrë këngën e sirenave. Dhe nëse Makron i qendrës politike do të ketë dështuar pas dështimeve të së majtës dhe të djathtës, atëherë nuk do të mbes më kush në spektrin politik francez për t’i lidhur francezët tek direku i demokracisë… Sido që të jetë Franca, Europa dhe Ballkani duhet te shijojnë siç duhet këtë fitore të parë por krejtësisht të pamjaftueshme. Me zgjedhjet legjislative të qershorit partia e ekstremit të djathtë të Le Pen-it, por dhe ajo e ekstremit të majtë të Melonshonit do të mundohen të bëjnë gol në kohën shtesë.