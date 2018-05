Franca paralajmëron Italinë: E ardhmja në Europë, paguani detyrimet

Franca paralajmëron Italinë se duhet të respektojë detyrimet e saj, në të kundërt, Eurozona do të vuajë.

Ministri francez i ekonomisë, Bruno Le Maire e bëri të qartë se të gjithë duhet ta kuptojnë në Itali, që e ardhmja e saj është në Europë dhe asgjëkundi tjetër.

Por nëse qeveria e re italiane nuk do t’i përmbahet angazhimeve mbi borxhin, deficitin dhe konsolidimin e bankave, i gjithë stabiliteti financiar i zonës së euros, do të gjendet përballë një kërcënimi serioz.

“Do të shohim me kujdes se çfarë vendimesh do të marrë Roma zyrtare”, ishte komenti i Le Maire, që e theksoi edhe një herë me të madhe se sa e rëndësishme është të respektohen zotimet e marra për garantimin e qëndrueshmërisë së përbashkët.

Ngjitjes në pushtet të koalicionit populist, i druhen dhe emigrantët në vend.

Të premten, lideri i Lega Nord, Matteo Salvini dhe ai i lëvizjes ‘5 yjet’, Luigi di Maio prezantuan dokumentin e politikave të përbashkëta, i cili përmbante edhe planet për ngritjen e një numri më të madh qendrash, me qëllim përshpejtimin e procedurave të deportitmit të gati 500.000 emigrantëve të paligjshëm.

Ata kërkojnë po ashtu rishikimin e misioneve të shpëtimit për klandestinët, që tentojnë mbërritjen në brigjet e Italisë si dhe një rinegocim të Traktatit të Dublinit, për refugjatët.

Dokumenti nuk lë pa prekur as xhamitë dhe pretendon që imamët të regjistrohen zyrtarisht.

Xhamitë e paautorizuara do të përballen sipas tij me mbylljen e menjëhershme, ndërsa propozimet për ndërtimin e atyre të reja do të kalojnë në lupë me shumë kujdes.

a.s/dita