Friedrich Engels, ky Mendimtar edhe i ditëve tona

Nga Peter Schadt dhe Hans Zobel

Dyqind vite pas lindjes së tij, Friedrich Engels konsiderohet shpeshherë si një njeri i rrënjosur në kulturën e të menduarit të shekullit të 19të. Por nëse jo të gjithë parashikimet e tij tingëllojnë si të vërteta, kritika e tij e kapitalizmit industrial në ngjitje, ofron një analizë depërtuese në kohën e tanishme.

Friedrich Engels ka qenë i përbërë nga shumë gjëra bashkë: ushtarak, gazetar, historian, ekonomist, kapitalist dhe komunist revolucionar. Për jetën e tij, mund të rrëfehen shumë histori, që nga dëshira e tij për gjuetinë e dhelprës me elitën drejtuese të Anglisë, deri te historitë e tij të dashurisë me gratë proletare irlandeze.

Kushdo që është i interesuar në aspektin tejet njerëzor të këtij “komunisti me frak”, do të gjejë një literaturë të pasur. Por, mjaft më pak studiohet, nëse kritika e veçantë e kapitalizmit të Engelsit vazhdon të jetë e vlefshme. Dyqind vite pas lindjes së tij, çfarë mund të mësojë aktualisht e Majta nga shkrimet e Engels?

Edhe thjesht sikur ta shtrosh këtë pyetje, do të thotë të thyesh radhët me mënyrat kryesore, përmes të cilave është trajtuar trashëgimia e Engels. Në vendet me “socializëm aktualisht ekzistues” të stilit Sovietik, ai ka qenë trajtuar si babai shpirtëror themelues i kombit – në të vërtetë, bashkëshpikës i ideologjisë shtetërore të “materializmit historik”. Përkundrazi, në Perëndim, ai gjithmonë ka qenë i dyshuar si bashkëfajtor në krimet e kryera në emrin e tij, që nga gulaget deri te Muri i Berlinit. Mendimtarët liberalë të ditëve tona zakonisht adaptojnë një pozicion disi të mesëm, duke nderuar “shqetësimin e tij për pabarazinë shoqërore”, teksa mbeten dyshues lidhur me angazhimin e tij me “diktaturën e proletariatit”.

Megjithatë, është e udhës që të adaptohen analiza të sakta, qoftë edhe nëse ato gjithashtu mund të gjenden në një tekst shkollor sovjetik. Nga ana tjetër, çfarë nuk është e saktë, duhet shmangur, edhe nëse kjo mund të konsiderohet si një ofendim ndaj ortodoksisë marksiste. Në këtë shkrim, ne nuk pretendojmë t’i trajtojmë idetë e Engelsit në mënyrë gjithëpërfshirëse. Ajo çfarë bëjmë, është përzgjedhja e disa analizave themelore në punën e tij, të cilat mund të ndihmojnë me informacion të kuptuarit tonë, si edhe betejat e sotme tonat.

Kundër Maltusit, për Njerëzimin

Më 1844, në moshën vetëm njëzet e tre vjeçare, Engels publikoi esenë e tij “Skica të një kritike të politikës ekonomike”. Engels kishte identifikuar tashmë ekonominë politike, si një fushë qendrore të luftës teorike, madje edhe përpara sesa Karl Marks të ndërmerrte studime të gjera në këtë fushë. Kjo ese përmbante shumë nga idetë, që më vonë do ta gjenin vendin e tyre në “Kapitali”-n e Marksit.

“Për Engelsin, forcat prodhuese të pafundme, mund të mbanin një popullsi katër ose pesë herë më të madhe. Megjithatë, në kapitalizëm, kjo mundësi shpërdorohet.”

Ky shkrim, shquhet veçanërisht për kriticizmin ndaj ekonomistëve borgjezë, duke përfshirë këtu Tomas Robert Maltus. Ky i fundit, një klerik me influencë, kishte argumentuar se “mbipopullimi” – një tepricë objektive e njerëzve në planet – ishte shkaku i të gjitha llojeve të trazirave ekonomike dhe mjedisore.

Teksa emri Maltus nuk para është shumë i përdorur në debatin e sotëm politik, ideja e “mbipopullimit” është mjaft e gjallë. Që nga Klubi i Romës e deri te Konferenca Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara mbi Popullsinë dhe Zhvillimin, popullsia e tepërt, veçanërisht në “Botën e Tretë”, konsiderohet shpeshherë si shkaktare për urinë dhe varfërinë në botë.

Engels mori një qëndrim krejtësisht të kundërt. Siç u shpreh ai:

“Forca prodhuese në dispozicion të njerëzimit është e pafundme. Produktiviteti i tokës mund të rritet deri në infinit, përmes aplikimit të kapitalit, punës dhe shkencës. Sipas ekonomistëve dhe statisticienëve më të aftë, Britania e Madhe “e mbipopulluar” mund të jetë në gjendje, brenda dhjetë vitesh, të prodhojë një sasi misri të mjaftueshme për një popullatë gjashtë herë më të madhe sesa është numri i saj aktual.”

Për Engels, forcat prodhuese të pafundme, mund të mbanin një popullsi katër ose pesë herë më të madhe. Megjithatë, në kapitalizëm, kjo mundësi shpërdorohet:

“një pjesë e tokës kultivohet në mënyrën më të mirë të mundshme, ndërsa pjesa tjetër…qëndron shterpë. Një pjesë e kapitalit qarkullon me shpejtësi kolosale, pjesa tjetër qëndron e vdekur në kuti. Një pjesë e punëtorëve punon katërmbëdhjetë ose gjashtëmbëdhjetë orë në ditë, ndërsa pjesa tjetër qëndron e papunë e joaktive, dhe vdes urie.”

Nga shkrimet e tij më të hershme, ne mësojmë se bota është e mbipopulluar vetëm nga perspektiva e kapitalit. Kjo është e vërtetë veçanërisht në ditët tona, kur çdo riprodhim social, nga ushqimi, te strehimi, te kujdesi për fëmijët, u nënshtrohet nevojave më të larta të akumulimit të kapitalit – dhe një masë në rritje e popullit lihet mënjanë, e konsideruar “jo e domosdoshme” nga këndvështrimi i kapitalizmit. Koncepti i mbipopullimit ka kuptim vetëm sa i takon këtij racionaliteti kapitalist: pretendimi i tij se “nuk ka mjaftueshëm për të gjithë” është një gënjeshtër. Pasoja është se neve na duhet të luftojmë jo kundër “një bote të mbipopulluar”, por kundër një ekonomie që i trajton qeniet njerëzore thjesht si një popullsi “e tepërt”.

Gjendja e Klasës Punëtore në Angli

Studimi i vitit 1845 i Engels, ”Gjendja e klasës punëtore në Angli”, konsiderohet sot si një studim klasik, jo vetëm nga të majtët. Ata që punojnë me studimet sociale empirike, e shikojnë këtë tekst si një lloj pararendësi për vetë përpjekjet e tyre. Në fakt, vepra është më e mirë nga sa kjo lë të kuptohet: ajo jo vetëm përshkruan gjendjen e mjerueshme të klasës punëtore, por edhe shpjegon përse gjërat janë ashtu si janë.

Në pamje të parë, kjo vepër ndan mjaft gjëra të përbashkëta me kërkimin sociologjik. Siç Engels vëren në parathënie, atij së pari iu desh të korrigjonte padijen ndërmjet shumë reformatorëve të supozuar socialë:

“gjendja reale e jetës së proletariatit është kaq pak e njohur nga ne, sa edhe “shoqëritë për përmirësimin e klasave punëtore”, në të cilat borgjezia jonë është tashmë duke keqtrajtuar çështjen sociale, nisen në mënyrë konstante nga gjykimet më qesharake dhe absurde lidhur me gjendjen e punëtorëve.”

Për këtë qëllim, ai paraqiti një raport të mirë-ilustruar të vuajtjeve proletare në “epokën e Mançesterit” të kapitalizmit. Ky aspekt i studimit është ai që vështrohet më me simpati sot, ndoshta sepse imagjinohet që në të vërtetë nuk ka shumë për të mësuar nga vuajtjet e së kaluarës – se gjërat kanë ndryshuar. Duke qenë se vuajtjet e industrializimit kanë mbaruar prej kohësh, fëmijëve nëpër shkolla sot u mësohet që të tmerrohen nga kushtet e “kapitalizmit të Mançesterit”, për arsyen se ato justifikojnë kushtet aktuale. Logjika e krahasimit historik është e tillë: “Të paktën nuk jemi më si në vitin 1845.”

Por Engels nuk u mjaftua me përshkrimin e kushteve të mjerueshme – ai gjithashtu dëshironte të shpjegonte përse ishte kapitalizmi ai që i prodhonte ato. Prandaj Engels nxori një krahasim të vetin. Dhe ai nuk ishte aspak një krahasim qetësues:

“Skllavit i sigurohet vetëm mbijetesa nga interesi vetjak i të zotit, bujkrobi ka së paku një copë tokë ku mund të jetojë; secili ka, më së paku, një garanci vetëm për jetën. Por proletari duhet të varet vetëm te vetja, e megjithatë atij i ndalohet të vërë në zbatim aftësitë e tij në mënyrë të tillë, që të jetë në gjendje të mbështetet mbi to… Të kursesh është e kotë, sepse ai më së shumti nuk mund të kursejë më shumë sesa mjafton për të mbijetuar gjatë një periudhe të shkurtër kohe, teksa nëse ai e humbet punën, kjo situatë nuk zgjat as për pak kohë. Është e pamundur që ai të akumulojë prona të patundshme për vete; dhe nëse nuk do të ishte kështu, ai thjesht do të ndalonte së qeni një punëtor dhe dikush tjetër do të zinte vendin e tij.”

“Engels i parapriu argumentit qendror të kritikës marksiste të kapitalizmit: që puna e paguar nuk është mjet për të siguruar jetesën, edhe pse shumica e njerëzimit është e detyruar ta trajtojë atë si të tillë.”

Engels kishte formuluar tashmë një ide që, më shumë se njëzet vite më vonë, do të zinte vend qendror te “Kapitali” i Marksit: shfrytëzimi i punëtorit modern të paguar është një produkt i – dhe nuk është në kundërshtim me – lirinë e tij. Liria e tij prej çdo pronari, por gjithashtu mungesa e lidhjeve me çdo mjet për “të vënë në zbatim aftësitë e tij”, është ajo çfarë e detyron atë të hyjë në fushë e konkurrencës kapitaliste, duke shitur punën e tij. Por në këtë konkurrencë, ai mëson shpejt se puna nuk është në të vërtetë mjeti i tij, por mjet i kapitalistëve: ai mund ta përfitojë një pagë vetëm nëse puna e tij është fitimprurëse për punëdhënësin, dhe ai e humbet menjëherë punësimin, sapo puna e tij pushon së qeni fitimprurëse. Gjithçka që ndodh me aftësinë e tij për të punuar, është krejtësisht jashtë kontrollit të tij.

Në këtë mënyrë, në studimin e tij të hershëm të jetës së klasës punëtore angleze, Engels i parapriu argumentit qendror të kritikës marksiste të kapitalizmit: që puna e paguar nuk është mjet për të siguruar jetesën, edhe pse shumica e njerëzimit është e detyruar ta trajtojë atë si të tillë.

Misioni Historik

Për fat të keq, analiza të tilla nuk ishin ato që kontribuan më tepër në famën e Engelsit brenda lëvizjes punëtore në lulëzim. Nga ana tjetër, ai ishte cituar si i pari që njohu “misionin historik të proletariatit” (siç është shprehur komunistja gjermane Clara Zetkin). Engels u nderua si “Marksisti i parë” – dhe socializmi i tij shkencor u degradua tek ideja se, socializmi, ishte një pashmangshmëri historike.

Në këtë këndvështrim, proletariati jo vetëm duhet të shfuqizojë punën e paguar, sepse ajo është një mënyrë e tmerrshme e fitimit të jetesës – por duke vepruar kështu, ai do të përmbushte ligjet e zhvillimit historik. Nëse proletariati do të vepronte në përputhje me ligjet e historisë, atëherë ai do të “shmangte çdo devijim” në “shtegun e tij të sigurt drejt fitores” ”asgjë [nuk mund] ta ndalojë atë në rrugën e vet drejt fitores” (ashtu si vërejti Vilhelm Liebknecht, në panegjirikun e tij për Engels, pas vdekjes së këtij të fundit më 1895).

Të tilla fjalime tingëllojnë sot optimiste, por në një mënyrë të pashpresë. Nuk mund të mohohet se ka shumë fragmente brenda punimeve të Engels, që mund të lexohen në terma të një teleologjie të historisë, duke ndjekur një sërë etapash të nevojshme. Për shembull, në pamfletin e tij të vonë “Socializmi: Utopik dhe Shkencor”, Engels argumenton se një “krizë kapitaliste provon paaftësinë e borgjezisë për të vazhduar të menaxhojë forcat prodhuese moderne”, siç i kishte bërë thirrje vetes.

Kjo është ironike, sepse një krizë kapitaliste tregon krejtësisht të kundërtën – pra që borgjezia është e interesuar vetëm në forcat prodhuese si një mjet për akumulimin e kapitalit për veten e saj dhe do të mbyllë me kënaqësi fabrika dhe do të pushojë punëtorë nga puna, nëse ata nuk i shërbejnë më këtij qëllimi. Në mos tjetër, kjo provon aftësinë e kapitalistëve për t’ia nënshtruar krejt riprodhimin e shoqërisë qëllimeve të veta. Përmes krizës, klasa kapitaliste i rikthen forcat prodhuese në rrugën e duhur, duke ulur koston e punës përmes largimeve nga puna, uljes së pagave dhe intensifikimit të punës.

Ideja se “paaftësia” e kapitalistëve për të menaxhuar forcat moderne të prodhimit do të prodhojë, më në fund, vdekjen e kapitalizmit, është një produkt i imagjinatës së Engelsit. Klasa kapitaliste nuk mund të dështojë në përmbushjen e një qëllimi që nuk e ka patur kurrë, atë të “menaxhimit” të forcave prodhuese. Ajo nuk do të dështojë as në qëllimin që realisht i ka vendosur vetes, atë të përdorimit të këtyre forcave prodhuese për avancuar pasurimin e saj. Kjo, në rast se punëtorët nuk ndalen së pranuari diçka të tillë.

Pas çdo krize, ideja se klasa kapitaliste është e paaftë të përballojë kapitalizmin modern, del sërish në sipërfaqe – dhe nuk kufizohet vetëm tek e Majta. Kriza financiare e vitit 2008 iu faturua gjerësisht bankierëve lakmitarë, që e kishin djallosur punën e tyre. Por kjo nuk na ka sjellë ndopak më pranë fundit të kapitalizmit. Diçka e tillë nuk do të kërkonte asgjë më pak sesa një lëvizje punëtore të ndërgjegjshme mbi klasat. Për fat, mjetet që na ndihmojnë për të ndërtuar një lëvizje të tillë gjenden gjithashtu në veprat e Friedrich Engels.

Përktheu për DITA S.Haxhimusaj

Mbi autorët: Peter Schadt është një sekretar i DGB, sindikata më e madhe e Gjermanisë. Teza e tij e doktoraturës “Digjitalizimi i industrisë automobilistike gjermane” do të publikohet së shpejti në gjermanisht nga PapyRossa. Hans Zobel është një historian dhe punon për arsimimin e të rriturve.